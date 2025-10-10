Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Билет на поезд
Билет на поезд
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:17

Туроператоры больше не будут отвечать за всех: как туристам теперь искать крайних

Туроператоры перестанут отвечать за неперечисленные турагентами деньги — проект закона

На туристическом рынке назревает важное изменение. Минэкономразвития завершило общественное обсуждение законопроекта, который разграничивает ответственность туроператоров, турагентов и третьих лиц. Если документ будет принят Госдумой, он вступит в силу 1 сентября 2026 года и может серьёзно изменить систему взаимоотношений внутри отрасли.

Туроператор не отвечает за ошибки турагента

Главное нововведение — освобождение туроператора от ответственности перед туристом, если он не получил от турагента оплату за тур.

Сегодня действующая практика часто приводит к парадоксальным ситуациям: турагент продаёт тур, но по разным причинам не перечисляет деньги поставщику, а затем исчезает или банкротится. Туристы, не получившие услуги, обращаются к туроператору, который вынужден возвращать деньги из своего кармана.

Новый законопроект предлагает это изменить. Если турагент не перевёл оплату, туроператор не обязан компенсировать клиенту ущерб — ведь фактически деньги до него не дошли.

"В каждом отдельном случае ответственность будет определяться судом, исходя из конкретных обстоятельств", — пояснил основатель юридического агентства Георгий Мохов.

Юрист отмечает, что нововведение не гарантирует стопроцентного освобождения оператора от претензий. Всё будет зависеть от доказательств: знал ли поставщик о нарушениях турагента, участвовал ли в сговоре или бездействовал при первых сигналах о проблеме.

Туроператоров хотят защитить и от "самодеятельности" турагентов

Законопроект также предусматривает, что поставщик турпродукта не несёт ответственности, если турагент:

  • добавил в договор дополнительные услуги, не входящие в тур;

  • не уведомил туроператора о заключении договора с клиентом.

Это должно сократить количество спорных ситуаций, когда продавцы туров включают в пакет собственные услуги — например, трансфер, страховку или экскурсию — а затем предъявляют претензии оператору в случае жалоб туриста.

При этом закон не снимает с туроператора обязанность вести себя добросовестно. Если суд установит, что оператор знал о схеме или не предпринял мер для защиты туриста, ответственность всё равно останется за ним.

Туроператоры не будут отвечать за ошибки третьих лиц

Ещё одно важное изменение — ограничение ответственности туроператоров за действия третьих сторон.

Теперь оператор не должен отвечать, если вред туристу нанесён:

  • авиакомпанией (задержка, отмена рейса);

  • гостиницей (некачественное питание, санитарные нарушения);

  • другими подрядчиками (например, экскурсионными бюро).

Эта норма касается внутреннего и въездного туризма. Если, например, клиент отравился едой в отеле, требовать компенсацию придётся с гостиницы, а не с туроператора.

Для зарубежных туров такие случаи будут рассматриваться в соответствии с международными договорами и Гражданским кодексом.

Новые правила и для турагентов

Законопроект также защищает турагентов. С них снимается ответственность, если вред туристу возник из-за непредоставления оператором полной или достоверной информации о туре.

На практике это может выглядеть так: если туроператор не предупредил продавца о ремонте в отеле или изменении авиаперевозчика, а турист выразил недовольство, турагент не обязан возмещать ущерб.

Однако в турсообществе этот пункт вызвал неоднозначную реакцию.

"Могут возникнуть споры о том, действительно ли оператор дал неверную информацию. Ведь турагент тоже может ошибиться или исказить данные, а потом попытаться переложить ответственность", — отмечают эксперты туристического рынка.

Таким образом, доказать, кто именно допустил неточность — оператор или агент, — будет непросто. Как и в предыдущих случаях, финальное слово останется за судом.

Почему законопроект важен

Принятие документа позволит создать более прозрачную систему ответственности в туристической отрасли. Сейчас, по сути, туроператор несёт риски не только за собственные действия, но и за чужие ошибки. Это приводит к финансовым потерям и снижению доверия к бизнесу.

Проблема До принятия закона После принятия закона
Турагент не перевёл деньги оператору Оператор возвращает деньги туристу Ответственность несёт турагент
Вред от действий авиакомпании или отеля Претензии к оператору Претензии к конкретному подрядчику
Неправильная информация в договоре Виновных определить трудно Ответственность по цепочке: кто дал неверные сведения
Дополнительные услуги турагента Оператор отвечает солидарно Агент несёт личную ответственность

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: туроператор не контролирует финансовые потоки турагентов.
    Последствие: потеря денег и судебные споры.
    Альтернатива: работать только с аккредитованными партнёрами и использовать систему онлайн-расчётов.

  • Ошибка: турагент добавляет в тур несанкционированные услуги.
    Последствие: жалобы туристов и разбирательства.
    Альтернатива: строго фиксировать состав турпродукта и уведомлять оператора.

  • Ошибка: отсутствие прозрачной коммуникации между сторонами.
    Последствие: взаимные обвинения и срывы сделок.
    Альтернатива: использовать единые CRM-системы и электронные договоры.

Мнение экспертов

"Формально законопроект снимает с туроператоров часть рисков, но окончательные решения будут зависеть от судебной практики", — отметил юрист Георгий Мохов.

В профессиональном сообществе считают, что закон позволит цивилизовать рынок, но реальный эффект появится только при условии, что и туроператоры, и турагенты будут документально фиксировать каждое взаимодействие с клиентом и друг с другом.

Что дальше

Документ уже прошёл стадию общественного обсуждения и направлен на рассмотрение в Госдуму. Если его примут в текущей редакции, у участников рынка будет год на адаптацию. За это время необходимо:

  • пересмотреть типовые договоры с турагентами;

  • обновить систему учёта платежей;

  • уточнить схемы взаимодействия с подрядчиками.

Таким образом, к 2026 году у турбизнеса появится новая правовая архитектура, которая должна снизить количество конфликтов и повысить защищённость всех сторон — от крупного туроператора до рядового путешественника.

