Туроператоры больше не будут отвечать за всех: как туристам теперь искать крайних
На туристическом рынке назревает важное изменение. Минэкономразвития завершило общественное обсуждение законопроекта, который разграничивает ответственность туроператоров, турагентов и третьих лиц. Если документ будет принят Госдумой, он вступит в силу 1 сентября 2026 года и может серьёзно изменить систему взаимоотношений внутри отрасли.
Туроператор не отвечает за ошибки турагента
Главное нововведение — освобождение туроператора от ответственности перед туристом, если он не получил от турагента оплату за тур.
Сегодня действующая практика часто приводит к парадоксальным ситуациям: турагент продаёт тур, но по разным причинам не перечисляет деньги поставщику, а затем исчезает или банкротится. Туристы, не получившие услуги, обращаются к туроператору, который вынужден возвращать деньги из своего кармана.
Новый законопроект предлагает это изменить. Если турагент не перевёл оплату, туроператор не обязан компенсировать клиенту ущерб — ведь фактически деньги до него не дошли.
"В каждом отдельном случае ответственность будет определяться судом, исходя из конкретных обстоятельств", — пояснил основатель юридического агентства Георгий Мохов.
Юрист отмечает, что нововведение не гарантирует стопроцентного освобождения оператора от претензий. Всё будет зависеть от доказательств: знал ли поставщик о нарушениях турагента, участвовал ли в сговоре или бездействовал при первых сигналах о проблеме.
Туроператоров хотят защитить и от "самодеятельности" турагентов
Законопроект также предусматривает, что поставщик турпродукта не несёт ответственности, если турагент:
-
добавил в договор дополнительные услуги, не входящие в тур;
-
не уведомил туроператора о заключении договора с клиентом.
Это должно сократить количество спорных ситуаций, когда продавцы туров включают в пакет собственные услуги — например, трансфер, страховку или экскурсию — а затем предъявляют претензии оператору в случае жалоб туриста.
При этом закон не снимает с туроператора обязанность вести себя добросовестно. Если суд установит, что оператор знал о схеме или не предпринял мер для защиты туриста, ответственность всё равно останется за ним.
Туроператоры не будут отвечать за ошибки третьих лиц
Ещё одно важное изменение — ограничение ответственности туроператоров за действия третьих сторон.
Теперь оператор не должен отвечать, если вред туристу нанесён:
-
авиакомпанией (задержка, отмена рейса);
-
гостиницей (некачественное питание, санитарные нарушения);
-
другими подрядчиками (например, экскурсионными бюро).
Эта норма касается внутреннего и въездного туризма. Если, например, клиент отравился едой в отеле, требовать компенсацию придётся с гостиницы, а не с туроператора.
Для зарубежных туров такие случаи будут рассматриваться в соответствии с международными договорами и Гражданским кодексом.
Новые правила и для турагентов
Законопроект также защищает турагентов. С них снимается ответственность, если вред туристу возник из-за непредоставления оператором полной или достоверной информации о туре.
На практике это может выглядеть так: если туроператор не предупредил продавца о ремонте в отеле или изменении авиаперевозчика, а турист выразил недовольство, турагент не обязан возмещать ущерб.
Однако в турсообществе этот пункт вызвал неоднозначную реакцию.
"Могут возникнуть споры о том, действительно ли оператор дал неверную информацию. Ведь турагент тоже может ошибиться или исказить данные, а потом попытаться переложить ответственность", — отмечают эксперты туристического рынка.
Таким образом, доказать, кто именно допустил неточность — оператор или агент, — будет непросто. Как и в предыдущих случаях, финальное слово останется за судом.
Почему законопроект важен
Принятие документа позволит создать более прозрачную систему ответственности в туристической отрасли. Сейчас, по сути, туроператор несёт риски не только за собственные действия, но и за чужие ошибки. Это приводит к финансовым потерям и снижению доверия к бизнесу.
|Проблема
|До принятия закона
|После принятия закона
|Турагент не перевёл деньги оператору
|Оператор возвращает деньги туристу
|Ответственность несёт турагент
|Вред от действий авиакомпании или отеля
|Претензии к оператору
|Претензии к конкретному подрядчику
|Неправильная информация в договоре
|Виновных определить трудно
|Ответственность по цепочке: кто дал неверные сведения
|Дополнительные услуги турагента
|Оператор отвечает солидарно
|Агент несёт личную ответственность
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: туроператор не контролирует финансовые потоки турагентов.
Последствие: потеря денег и судебные споры.
Альтернатива: работать только с аккредитованными партнёрами и использовать систему онлайн-расчётов.
-
Ошибка: турагент добавляет в тур несанкционированные услуги.
Последствие: жалобы туристов и разбирательства.
Альтернатива: строго фиксировать состав турпродукта и уведомлять оператора.
-
Ошибка: отсутствие прозрачной коммуникации между сторонами.
Последствие: взаимные обвинения и срывы сделок.
Альтернатива: использовать единые CRM-системы и электронные договоры.
Мнение экспертов
"Формально законопроект снимает с туроператоров часть рисков, но окончательные решения будут зависеть от судебной практики", — отметил юрист Георгий Мохов.
В профессиональном сообществе считают, что закон позволит цивилизовать рынок, но реальный эффект появится только при условии, что и туроператоры, и турагенты будут документально фиксировать каждое взаимодействие с клиентом и друг с другом.
Что дальше
Документ уже прошёл стадию общественного обсуждения и направлен на рассмотрение в Госдуму. Если его примут в текущей редакции, у участников рынка будет год на адаптацию. За это время необходимо:
-
пересмотреть типовые договоры с турагентами;
-
обновить систему учёта платежей;
-
уточнить схемы взаимодействия с подрядчиками.
Таким образом, к 2026 году у турбизнеса появится новая правовая архитектура, которая должна снизить количество конфликтов и повысить защищённость всех сторон — от крупного туроператора до рядового путешественника.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru