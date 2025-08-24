Колизей под палящим солнцем: туристическая прогулка закончилась смертью

Экскурсия по Колизею, одному из самых посещаемых символов Италии, завершилась трагедией. Во время прогулки по древнему амфитеатру 60-летняя экскурсовод потеряла сознание и скончалась, несмотря на попытки туристов и медиков спасти ее жизнь.

По данным Ассоциации экскурсоводов AGTA, все реанимационные мероприятия оказались безуспешными. Женщина проводила экскурсии по Колизею с 2017 года и считалась опытным гидом, хорошо знавшим историю этого места.

Жара и изнурительные условия

Инцидент произошел накануне днем, когда температура в Риме превышала 30 градусов Цельсия. Гид сопровождала группу из примерно 25 человек по первому этажу амфитеатра. Уже в машине скорой помощи женщина была признана мертвой.

Коллеги погибшей связывают трагедию с тяжелыми условиями работы. По их словам, экскурсоводы вынуждены проводить часы на солнце, сопровождая многочисленные группы в условиях экстремальной жары.

Голос коллег

Сильные эмоции вызвала смерть женщины среди ее коллег. Туристический гид Паола Сальватори в беседе с газетой Repubblica отметила:

"Работать в такую жару невозможно. Чрезмерный наплыв туристов нас убивает", — заявил туристический гид Паола Сальватори.

Еще одно итальянское издание привело слова коллеги погибшей:

"Ей пришлось работать в условиях высокой температуры. Она умерла из-за жары", — сообщил коллега экскурсовода.

Колизей сегодня

Колизей ежегодно привлекает около 14,7 миллиона туристов. Построенный в I веке н. э., он был ареной для гладиаторских боев и других зрелищ, а сегодня считается обязательной точкой для путешественников со всего мира.

Смерть экскурсовода в сердце Рима стала напоминанием о том, что даже у самых величественных памятников истории есть своя современная цена — и нередко ее платят люди, работающие с туристами.