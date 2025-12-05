Автомобильный апокалипсис 2025: рейтинг марок, которые чаще всего разбиваются вдребезги

"Тотальные" аварии — редкий, но самый дорогой для автовладельца сценарий: машина получает конструктивную гибель, и ремонт становится нецелесообразным. Об этом сообщает Autonews. ru. Издание запросило данные у крупнейших страховщиков и составило антирейтинг автомобилей, которые в 2025 году чаще других "уходили в тотал", а также перечни регионов, где подобные случаи фиксируются особенно часто.

"Тоталов" стало больше — но динамику оценивают по-разному

В "Зетта Страхование" заявили, что число "тотальных" ДТП в 2025 году выросло на 6% по сравнению с прошлым годом. Директор центра бизнес-аналитики "Ингосстраха" Дарья Шведова также говорит об увеличении: доля таких аварий в общем объёме убытков, по её словам, сейчас составляет 2,5% против 2,3% в 2024-м.

Единой оценки тренда на рынке нет. Вице-президент "Ренессанс страхование" Сергей Демидов, напротив, отметил, что в динамике количество "тоталей" последние два года немного снижается. Разница в выводах объясняется тем, что компании опираются на собственные портфели и внутреннюю статистику, а значит, "общая картина" складывается из нескольких разных срезов.

Какие марки и модели чаще попадают в "тотал"

По данным страховой компании "Согласие", в 2025 году чаще всего в "тотальные" ДТП попадали автомобили китайских марок Voyah и Zeekr. В "чёрный список", по их данным, также вошли Suzuki, Hongqi, Porsche, Audi, Subaru, Honda, Renault и BMW. Это сочетание показывает: в зоне риска оказываются и премиальные марки, и массовый сегмент, если ремонт оказывается непропорционально дорогим.

В "Абсолют Страхование" лидером по количеству "тотальных" страховых случаев названа Lada — 9% от всех таких эпизодов. При этом подчёркивается, что в подобные аварии преимущественно попадали новые машины 2024 года выпуска. Среди иномарок в их распределении указаны Kia (7%), Hyundai (6,7%), Toyota (5,4%) и Volkswagen (5,3%), причём основная часть этих автомобилей, по словам представителя компании, произведена в 2021 году или раньше.

Свой перечень "самых опасных" автомобилей составили и аналитики "Ренессанс страхование", причём он преимущественно состоит из моделей глобальных брендов: BMW X6, Skoda Yeti, Genesis GV80, BMW 7-series, Audi A3, Renault Logan, Audi Q7, Ford Focus, Hyundai ix35, Audi A4. Иной срез приводят в "Зетта Страхование": там чаще всего "в тотал" разбивались автомобили Chery, следом идут Geely и Volkswagen.

Почему "тоталы" могут чаще случаться у части китайских машин

Компания "МАКС" не стала публиковать точный список моделей, но директор департамента урегулирования убытков по автотранспорту Иван Попов отметил намечающийся тренд роста "тотальных" убытков по автомобилям китайского производства. По его объяснению, при относительно невысокой цене самой машины стоимость запчастей в отдельных случаях может быть выше, чем у европейских аналогов.

"С учетом того, что для некоторых автомобилей фара стоит 200-300 тыс руб. и более, то при среднем фронтальном ударе зачастую машина становится "тотальной"", — подчеркнул Иван Попов. Логика проста: когда цена ремонта быстро догоняет стоимость автомобиля, страховой случай чаще уходит в категорию конструктивной гибели.

Регионы, где "тоталы" фиксируют чаще всего

По статистике "Согласия", в топ-10 регионов по количеству тотальных страховых случаев вошли Ульяновская, Томская и Омская области, Красноярский край, Астраханская область, Санкт-Петербург, Калининградская, Орловская, Архангельская и Новосибирская области. Картина "Абсолют Страхование" иная: в 2023 году у них чаще всего "тоталы" фиксировались в Москве (17,3%), Московской области (9,4%), Санкт-Петербурге (6,0%), Краснодарском крае (5,7%) и Ростовской области (4,7%).

Похожие ориентиры приводят в "Зетта Страхование": больше всего таких аварий произошло у их клиентов из Москвы, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга. Свою "географию риска" обозначили и в "Ренессанс страхование", где список возглавили Пермь, Казань и Новосибирск. По данным "Ингосстраха", лидером по числу "тоталей" в 2025 году стала Челябинская область (19%), далее названы Москва (15,5%), Приморский край (7,8%) и Новосибирская область (3,7%).

Что это значит для водителей

Материал подчёркивает, что "тотал" — это не только про силу удара, но и про экономику ремонта: дорогостоящие элементы и стоимость работ могут превращать даже "средний" фронтальный удар в конструктивную гибель. Поэтому список страховщиков — это одновременно зеркало аварийности, структуры автопарка и цен на детали.

В совокупности данные компаний показывают: в 2025 году в "зоне риска" оказываются как отдельные модели премиум-класса, так и массовые автомобили, а география "тоталов" разнится от страховщика к страховщику. Общий вывод один — доля таких случаев невелика, но финансовые последствия для владельца и страховщика максимальны.