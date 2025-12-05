Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Автоавария
Автоавария
© Designed by Freepik by rorozoa is licensed under Public domain
Главная / Авто и мото
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:50

Автомобильный апокалипсис 2025: рейтинг марок, которые чаще всего разбиваются вдребезги

Число тотальных аварий выросло на 6% за год — Демидов

"Тотальные" аварии — редкий, но самый дорогой для автовладельца сценарий: машина получает конструктивную гибель, и ремонт становится нецелесообразным. Об этом сообщает Autonews. ru. Издание запросило данные у крупнейших страховщиков и составило антирейтинг автомобилей, которые в 2025 году чаще других "уходили в тотал", а также перечни регионов, где подобные случаи фиксируются особенно часто.

"Тоталов" стало больше — но динамику оценивают по-разному

В "Зетта Страхование" заявили, что число "тотальных" ДТП в 2025 году выросло на 6% по сравнению с прошлым годом. Директор центра бизнес-аналитики "Ингосстраха" Дарья Шведова также говорит об увеличении: доля таких аварий в общем объёме убытков, по её словам, сейчас составляет 2,5% против 2,3% в 2024-м.

Единой оценки тренда на рынке нет. Вице-президент "Ренессанс страхование" Сергей Демидов, напротив, отметил, что в динамике количество "тоталей" последние два года немного снижается. Разница в выводах объясняется тем, что компании опираются на собственные портфели и внутреннюю статистику, а значит, "общая картина" складывается из нескольких разных срезов.

Какие марки и модели чаще попадают в "тотал"

По данным страховой компании "Согласие", в 2025 году чаще всего в "тотальные" ДТП попадали автомобили китайских марок Voyah и Zeekr. В "чёрный список", по их данным, также вошли Suzuki, Hongqi, Porsche, Audi, Subaru, Honda, Renault и BMW. Это сочетание показывает: в зоне риска оказываются и премиальные марки, и массовый сегмент, если ремонт оказывается непропорционально дорогим.

В "Абсолют Страхование" лидером по количеству "тотальных" страховых случаев названа Lada — 9% от всех таких эпизодов. При этом подчёркивается, что в подобные аварии преимущественно попадали новые машины 2024 года выпуска. Среди иномарок в их распределении указаны Kia (7%), Hyundai (6,7%), Toyota (5,4%) и Volkswagen (5,3%), причём основная часть этих автомобилей, по словам представителя компании, произведена в 2021 году или раньше.

Свой перечень "самых опасных" автомобилей составили и аналитики "Ренессанс страхование", причём он преимущественно состоит из моделей глобальных брендов: BMW X6, Skoda Yeti, Genesis GV80, BMW 7-series, Audi A3, Renault Logan, Audi Q7, Ford Focus, Hyundai ix35, Audi A4. Иной срез приводят в "Зетта Страхование": там чаще всего "в тотал" разбивались автомобили Chery, следом идут Geely и Volkswagen.

Почему "тоталы" могут чаще случаться у части китайских машин

Компания "МАКС" не стала публиковать точный список моделей, но директор департамента урегулирования убытков по автотранспорту Иван Попов отметил намечающийся тренд роста "тотальных" убытков по автомобилям китайского производства. По его объяснению, при относительно невысокой цене самой машины стоимость запчастей в отдельных случаях может быть выше, чем у европейских аналогов.

"С учетом того, что для некоторых автомобилей фара стоит 200-300 тыс руб. и более, то при среднем фронтальном ударе зачастую машина становится "тотальной"", — подчеркнул Иван Попов. Логика проста: когда цена ремонта быстро догоняет стоимость автомобиля, страховой случай чаще уходит в категорию конструктивной гибели.

Регионы, где "тоталы" фиксируют чаще всего

По статистике "Согласия", в топ-10 регионов по количеству тотальных страховых случаев вошли Ульяновская, Томская и Омская области, Красноярский край, Астраханская область, Санкт-Петербург, Калининградская, Орловская, Архангельская и Новосибирская области. Картина "Абсолют Страхование" иная: в 2023 году у них чаще всего "тоталы" фиксировались в Москве (17,3%), Московской области (9,4%), Санкт-Петербурге (6,0%), Краснодарском крае (5,7%) и Ростовской области (4,7%).

Похожие ориентиры приводят в "Зетта Страхование": больше всего таких аварий произошло у их клиентов из Москвы, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга. Свою "географию риска" обозначили и в "Ренессанс страхование", где список возглавили Пермь, Казань и Новосибирск. По данным "Ингосстраха", лидером по числу "тоталей" в 2025 году стала Челябинская область (19%), далее названы Москва (15,5%), Приморский край (7,8%) и Новосибирская область (3,7%).

Что это значит для водителей

Материал подчёркивает, что "тотал" — это не только про силу удара, но и про экономику ремонта: дорогостоящие элементы и стоимость работ могут превращать даже "средний" фронтальный удар в конструктивную гибель. Поэтому список страховщиков — это одновременно зеркало аварийности, структуры автопарка и цен на детали.

В совокупности данные компаний показывают: в 2025 году в "зоне риска" оказываются как отдельные модели премиум-класса, так и массовые автомобили, а география "тоталов" разнится от страховщика к страховщику. Общий вывод один — доля таких случаев невелика, но финансовые последствия для владельца и страховщика максимальны.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Едва заметная вибрация способна прервать концентрацию водителя — психологи сегодня в 10:06
Водители хватаются за голову: смартфон за рулём ведёт к опасности, о которой многие даже не догадываются

Почему водители не могут отказаться от смартфона за рулём и как нейробиология мешает сосредоточиться на дороге. Разбираемся, какие методы реально помогают снизить риски.

Читать полностью » Вода в дизельном топливе вызывает ускоренный износ двигателя — автомеханики вчера в 22:57
Залил качественное топливо — а двигатель всё равно встал: секрет кроется в баке

Почему даже незначительное количество влаги способно разрушить современные дизельные системы и как водителю защитить мотор от скрытого врага.

Читать полностью » В ноябре в России продали 127 тысяч новых авто — Автостат вчера в 20:06
Рынок ожил после спячки: машины снова уходят, как горячие пирожки

Российский рынок новых автомобилей впервые за десять месяцев показал рост. Какие бренды и модели стали лидерами продаж в ноябре 2025 года?

Читать полностью » Колёсная ротация с запаской продлевает ресурс шин на 20% — автоэксперт вчера в 18:47
Секрет советских водителей: как одна простая схема заставляла шины служить на 20% дольше

Советский секрет экономии на шинах снова актуален: как перестановка колёс "по кругу" и подключение запаски помогают выровнять износ протектора.

Читать полностью » Автопроизводители меняют названия моделей из-за культурных и юридических особенностей — Авто Mail вчера в 16:41
Один и тот же автомобиль — два разных названия: почему производители скрывают главное

Почему один и тот же автомобиль получает разные имена в разных странах? Разбираемся, как культура, маркетинг и юридические тонкости меняют судьбу моделей.

Читать полностью » Водителям следует избегать резких маневров на гололеде — эксперт Шкуматов вчера в 14:25
Зимняя дорога не прощает ошибок: вот что важно помнить водителям, чтобы избежать аварий

Эксперт Петр Шкуматов рассказал о ключевых правилах безопасного вождения в условиях гололеда, включая плавное движение и увеличение дистанции.

Читать полностью » Топливные карты упрощают оплату на АЗС — Autonews вчера в 14:25
Топливные карты меняют правила игры: деньги на заправке больше не пахнут бензином

Топливные карты заменяют наличные на АЗС, дают скидки и контроль над тратами. Разбираемся, какая программа лояльности выгоднее и как ею пользоваться без ошибок.

Читать полностью » Заливка ATF в вариатор приводит к проскальзыванию и износу — Хлебушкин вчера в 12:44
Секрет, который знают только в сервисе: почему жидкость для вариатора нельзя заливать в автомат

Чем отличаются ATF и жидкость для вариатора: почему у CVT другие модификаторы трения и что грозит, если залить в вариатор масло для автомата.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Эмоциональные проблемы могут быть причиной агрессии у собак — ветеринар Шеляков
Авто и мото
Ошибочный платёж за регистрацию авто можно вернуть в течение трёх лет — МРЭО
Красота и здоровье
Псориаз может проявиться внезапно даже после периода ремиссии — врач Сафонова
Еда
Конфетной структуры теста можно достигнуть с помощью лимонной цедры — blog.giallozafferano.it
Красота и здоровье
Азиатские дизайнеры показали способ визуального омоложения — Centrum.cz
Дом
Создание slow интерьера не требует спешки, важно наслаждаться процессом — дизайнеры
Туризм
Цены на авиабилеты зависят от времени покупки и устройства — эксперт Ромашкин
Питомцы
Древняя ДНК показала позднее появление домашних кошек — Science
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet