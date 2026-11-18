Алжирский металлургический комплекс Tosyali Algerie, принадлежащий турецкому холдингу Tosyali Holding, зафиксировал новый максимум по выпуску железа прямого восстановления (DRI) в сентябре 2024 года. По данным Midrex Technologies, объем производства за месяц составил 235 тыс. тонн.

Средняя производительность установки в этот период достигла 328,9 т в час, что превышает проектную мощность комплекса, установленную на уровне 312,5 т в час. Для сравнения, предыдущий рекорд был зафиксирован в ноябре 2022 года: тогда объем выпуска составил 228 тыс. тонн при средней часовой производительности 316,3 т. Текущий результат демонстрирует прирост общего объема производства на 7 429 тонн, или примерно на 3,3% относительно предыдущего максимума.

Производственный контекст и развитие мощностей

Tosyali Algerie функционирует как интегрированный комплекс, обеспечивающий полный цикл: от получения DRI до выпуска сортовой заготовки, арматуры, катанки и труб. В структуру предприятия уже включены мощности по производству горячекатаного и холоднокатаного плоского проката. В настоящее время реализуется четвертая фаза расширения, которая предполагает запуск линий оцинкования и производство стали для автомобильного сектора. После завершения этих работ общие сталеплавильные мощности комплекса будут увеличены до 9,5 млн тонн в год (текущий объем превышает 6 млн тонн).

Рост эффективности установки DRI-I происходит на фоне общего увеличения спроса на железо прямого восстановления. Согласно прогнозам Midrex, мировой спрос на DRI может вырасти до 260 млн тонн к 2035 году и до 500 млн тонн к 2050 году, при этом более половины этого объема будет сосредоточено в регионе Европы, Ближнего Востока и Северной Африки (MENA).