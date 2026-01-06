Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Стейк из цветной капусты с чесноком
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:57

Тошнота и боли в животе после поста: как избежать неприятных последствий от праздничных блюд

Галина Рогожкина предупредила о последствиях резкого перехода к жирной пище после поста

Галина Рогожкина, гастроэнтеролог "Скандинавского Центра Здоровья", рассказала в разговоре с "Лентой.ру", какие блюда могут стать причиной серьезных проблем после поста.

Резкий переход на тяжёлые и жирные блюда, такие как майонезные салаты, жареное мясо или шашлык, может вызвать неприятные последствия. Особенно если к этим блюдам добавить алкоголь. Врач предупредила, что нагрузка на органы пищеварения в этом случае становится слишком высокой, и особенно страдают желчный пузырь и поджелудочная железа.

Состояние организма в период поста изменяется, и люди обычно потребляют больше растительной пищи и меньше продуктов животного происхождения. Это дает отдых внутренним органам, особенно печени и поджелудочной железе. Но как только человек резко возвращается к жирной и жареной пище, последствия могут быть неприятными. Врач уточнила, что обострения хронических заболеваний ЖКТ, таких как гастрит, панкреатит или желчнокаменная болезнь, становятся довольно вероятными.

Жирная пища, большие порции и алкоголь могут вызвать у человека тошноту, рвоту и сильные боли в области живота, особенно в верхней части. Это может стать настоящим испытанием для организма, не готового к такой нагрузке после продолжительного поста. Существует риск появления осложнений, если организм не готов к употреблению слишком калорийной и сложной для переваривания пищи.

Рогожкина советует не спешить с возвращением к обычной диете. Лучше постепенно вводить более тяжелые блюда, чтобы дать организму время адаптироваться. Особенно важно соблюдать осторожность людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, чтобы избежать обострений и неприятных последствий.

Опасные блюда после поста

Когда пост заканчивается, многие спешат угостить себя тяжелыми закусками, такими как майонезные салаты или жареное мясо. Но такие блюда могут нанести вред организму. Галина Рогожкина в своем интервью отметила, что резкий переход на тяжёлую пищу после поста может вызвать проблемы с пищеварением.

Зачастую после поста люди начинают употреблять большое количество продуктов животного происхождения, что увеличивает нагрузку на поджелудочную и желчный пузырь. Особенно если к этому добавляется алкоголь. Эти продукты, такие как жареное мясо или сало, в сочетании с алкоголем могут привести к ухудшению самочувствия и обострению хронических заболеваний.

Плохие последствия для здоровья

Резкое увеличение калорийности пищи может привести к неприятным симптомам. Тошнота, рвота и боль в области живота — это первые признаки того, что организм не готов к такой нагрузке. Эти симптомы особенно опасны для людей с заболеваниями желчного пузыря или желудочно-кишечного тракта. В таких случаях важно помнить о необходимости постепенного возвращения к обычному питанию, чтобы избежать обострений заболеваний.

"Сразу после окончания поста не стоит есть майонезные салаты и другие тяжелые закуски. Также навредить здоровью могут большие порции очень жирной пищи, например жареное мясо, шашлык, колбаса, сало. Если к этому добавляется алкоголь, нагрузка на желчный пузырь и поджелудочную становится максимальной", — предупредила Галина Рогожкина.

Галина Рогожкина подчеркнула, что резкий выход из поста, особенно если он длится долго, может привести к непредсказуемым последствиям. Чтобы избежать этого, следует аккуратно вводить привычные продукты в рацион, начиная с более легких блюд, чтобы не перегрузить пищеварительную систему.

