Торжок: город, где Пушкин ел котлеты, а Екатерина II учила девушек золотому шитью

Торжок — один из самых старинных городов России, стоящий на берегах реки Тверцы, всего в шестидесяти километрах от Твери. Ему более тысячи лет, и за это время он успел стать символом ремесленного мастерства, духовности и старинного купеческого уюта.

Основанный новгородскими купцами в IX-X веках, Торжок всегда был "вратами" между севером и центром Руси. Именно через него шли караваны с хлебом, льном, мёдом и сафьяном, а по реке Тверце поднимали товары к Волге. При Петре I здесь проложили водный путь, связавший Петербург с Москвой, а позднее и сухопутную дорогу, сделавшую город важным торговым центром.

Город купцов и мастеров

Свое имя Торжок получил от слова "торг" — ведь именно торговля стала его сутью и славой. В XIV веке в городе проживало около пяти тысяч человек — по тем временам впечатляющее число, и большинство из них были купцами.

"Торжок — город хлеба, мёда и золотых нитей", — так говорили путники, въезжая сюда из Новгорода.

Город славился льняными тканями, сафьяном, а особенно золотым шитьём. Легенда гласит, что императрица Екатерина II приказала привезти в Торжок триста девушек и обучить их вышивке металлической нитью. С тех времён этот промысел стал визитной карточкой города, и по сей день Торжок — единственный в России центр золотного шитья.

Здесь изготавливают уникальные изделия — от иконных риз до гербов и государственных флагов. При фабрике действует музей золотного шитья, где можно увидеть старинные образцы и современные работы мастеров.

Город, переживший века

За тысячелетнюю историю Торжок не раз подвергался набегам и пожарам, но каждый раз возрождался. В период Новгородской республики он пережил экономический расцвет и даже носил имя Новый Торг. Сегодня жители старой части города до сих пор с гордостью называют себя новоторами.

Помимо ремёсел, Торжок известен как центр машиностроения: здесь работает вагоноремонтный и противопожарный завод, а в районе развивается льноводство - одно из лучших в стране.

Архитектурное наследие

По количеству памятников архитектуры Торжок занимает одно из первых мест в России. В городе сохранилось множество зданий XVIII-XIX веков, созданных в духе екатерининского классицизма.

Особый след в облике города оставил архитектор Николай Львов, современник и друг Пушкина. Именно он спроектировал Путевой дворец, ротонду по образцу римского Пантеона, усадьбы и храмы, благодаря чему Торжок приобрёл европейскую утончённость и гармонию.

Левый берег

На левом берегу Тверцы находятся старинные гражданские постройки:

Путевой дворец (1777 г.) — резиденция для отдыха путешествующих императоров;

(1777 г.) — резиденция для отдыха путешествующих императоров; Здание Присутственных мест - образец административной архитектуры XVIII века;

Входоиерусалимская церковь - изящный храм, возвышающийся на прибрежной горе;

Ильинская церковь (1822 г.) с колокольней;

Гостиница Пожарского, где останавливались Пушкин, Гоголь, Тургенев, Жуковский и где были придуманы знаменитые Пожарские котлеты, воспетые Пушкиным в стихах.

"И к Пожарскому в Торжок, на котлеты!" — шутливо писал Пушкин в письме друзьям.

Правый берег

Здесь сосредоточены церкви и монастыри, образующие удивительный панорамный ансамбль. В Торжке их более двадцати, среди них:

Борисоглебский монастырь - духовный центр города;

Спасо-Преображенский собор - величественное сооружение в классическом стиле;

- величественное сооружение в классическом стиле; Михаило-Архангельская церковь, Спасо-Воскресенская и другие храмы.

Над рекой возвышается ротонда Львова (1783 г.), вдохновлённая архитектурой Древнего Рима. Рядом установлен бюст самого архитектора — дань памяти создателю облика Торжка.

Как провести день в Торжке

Утром — прогулка по набережной Тверцы и подвесному мосту. Посещение музея золотного шитья и фабричного магазина. Осмотр Путевого дворца и старинных усадеб Львова. Обед в ресторане "Пожарский" — попробуйте легендарные котлеты по старинному рецепту. Вечером — прогулка по бульвару XVIII века и фотография у ротонды.

FAQ

Как добраться до Торжка?

Из Москвы — поездом или автобусом до Твери, затем маршруткой (около часа пути). Из Санкт-Петербурга — по трассе М10 или поездом.

Когда лучше ехать?

С мая по сентябрь: в это время можно гулять по набережным и наслаждаться видами.

Что привезти из Торжка?

Изделия золотного шитья, льняные сувениры, мёд, травяные чаи и, конечно, баночку котлет "по-Торжковски".

Торжок — это место, где история и ремесло переплелись с культурой и духовностью. Прогуливаясь по его тихим улицам, можно увидеть отражение древнего Новгорода и почувствовать дыхание купеческой Руси. Здесь всё - от золотошвейных узоров до архитектурных фасадов — говорит о мастерстве, трудолюбии и красоте, рожденной веками.