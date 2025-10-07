Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Борисоглебский собор
Борисоглебский собор
© commons.wikimedia.org by Alexander Novikov is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 13:03

Торжок: город, где Пушкин ел котлеты, а Екатерина II учила девушек золотому шитью

Торжок: памятники архитектуры, монастыри и промыслы старинного русского города

Торжок — один из самых старинных городов России, стоящий на берегах реки Тверцы, всего в шестидесяти километрах от Твери. Ему более тысячи лет, и за это время он успел стать символом ремесленного мастерства, духовности и старинного купеческого уюта.

Основанный новгородскими купцами в IX-X веках, Торжок всегда был "вратами" между севером и центром Руси. Именно через него шли караваны с хлебом, льном, мёдом и сафьяном, а по реке Тверце поднимали товары к Волге. При Петре I здесь проложили водный путь, связавший Петербург с Москвой, а позднее и сухопутную дорогу, сделавшую город важным торговым центром.

Город купцов и мастеров

Свое имя Торжок получил от слова "торг" — ведь именно торговля стала его сутью и славой. В XIV веке в городе проживало около пяти тысяч человек — по тем временам впечатляющее число, и большинство из них были купцами.

"Торжок — город хлеба, мёда и золотых нитей", — так говорили путники, въезжая сюда из Новгорода.

Город славился льняными тканями, сафьяном, а особенно золотым шитьём. Легенда гласит, что императрица Екатерина II приказала привезти в Торжок триста девушек и обучить их вышивке металлической нитью. С тех времён этот промысел стал визитной карточкой города, и по сей день Торжок — единственный в России центр золотного шитья.

Здесь изготавливают уникальные изделия — от иконных риз до гербов и государственных флагов. При фабрике действует музей золотного шитья, где можно увидеть старинные образцы и современные работы мастеров.

Город, переживший века

За тысячелетнюю историю Торжок не раз подвергался набегам и пожарам, но каждый раз возрождался. В период Новгородской республики он пережил экономический расцвет и даже носил имя Новый Торг. Сегодня жители старой части города до сих пор с гордостью называют себя новоторами.

Помимо ремёсел, Торжок известен как центр машиностроения: здесь работает вагоноремонтный и противопожарный завод, а в районе развивается льноводство - одно из лучших в стране.

Архитектурное наследие

По количеству памятников архитектуры Торжок занимает одно из первых мест в России. В городе сохранилось множество зданий XVIII-XIX веков, созданных в духе екатерининского классицизма.

Особый след в облике города оставил архитектор Николай Львов, современник и друг Пушкина. Именно он спроектировал Путевой дворец, ротонду по образцу римского Пантеона, усадьбы и храмы, благодаря чему Торжок приобрёл европейскую утончённость и гармонию.

Левый берег

На левом берегу Тверцы находятся старинные гражданские постройки:

  • Путевой дворец (1777 г.) — резиденция для отдыха путешествующих императоров;
  • Здание Присутственных мест - образец административной архитектуры XVIII века;
  • Входоиерусалимская церковь - изящный храм, возвышающийся на прибрежной горе;
  • Ильинская церковь (1822 г.) с колокольней;
  • Гостиница Пожарского, где останавливались Пушкин, Гоголь, Тургенев, Жуковский и где были придуманы знаменитые Пожарские котлеты, воспетые Пушкиным в стихах.

"И к Пожарскому в Торжок, на котлеты!" — шутливо писал Пушкин в письме друзьям.

Правый берег

Здесь сосредоточены церкви и монастыри, образующие удивительный панорамный ансамбль. В Торжке их более двадцати, среди них:

  • Борисоглебский монастырь - духовный центр города;
  • Спасо-Преображенский собор - величественное сооружение в классическом стиле;
  • Михаило-Архангельская церковь, Спасо-Воскресенская и другие храмы.

Над рекой возвышается ротонда Львова (1783 г.), вдохновлённая архитектурой Древнего Рима. Рядом установлен бюст самого архитектора — дань памяти создателю облика Торжка.

Как провести день в Торжке

  1. Утром — прогулка по набережной Тверцы и подвесному мосту.
  2. Посещение музея золотного шитья и фабричного магазина.
  3. Осмотр Путевого дворца и старинных усадеб Львова.
  4. Обед в ресторане "Пожарский" — попробуйте легендарные котлеты по старинному рецепту.
  5. Вечером — прогулка по бульвару XVIII века и фотография у ротонды.

FAQ

Как добраться до Торжка?
Из Москвы — поездом или автобусом до Твери, затем маршруткой (около часа пути). Из Санкт-Петербурга — по трассе М10 или поездом.

Когда лучше ехать?
С мая по сентябрь: в это время можно гулять по набережным и наслаждаться видами.

Что привезти из Торжка?
Изделия золотного шитья, льняные сувениры, мёд, травяные чаи и, конечно, баночку котлет "по-Торжковски".

Торжок — это место, где история и ремесло переплелись с культурой и духовностью. Прогуливаясь по его тихим улицам, можно увидеть отражение древнего Новгорода и почувствовать дыхание купеческой Руси. Здесь всё - от золотошвейных узоров до архитектурных фасадов — говорит о мастерстве, трудолюбии и красоте, рожденной веками.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тюмень: святыни, музеи и архитектура старейшего города Западной Сибири сегодня в 13:18
Сибирский характер в камне, дереве и огне: чем живёт Тюмень сегодня

Тюмень - ворота Сибири, город у реки Туры с древними монастырями, уютными набережными и северным гостеприимством. Здесь прошлое и будущее идут рука об руку.

Читать полностью » Дмитров: достопримечательности древнего подмосковного города и маршруты для прогулок сегодня в 6:34
Маленький город с великой судьбой: почему Дмитров называют тихим сердцем России

Дмитров — древний город Подмосковья с девятисотлетней историей, белокаменными храмами, уютными улицами и знаменитой фарфоровой традицией. Что посмотреть и что привезти из этой жемчужины Золотого кольца.

Читать полностью » Ярославль: история, достопримечательности и музеи города Золотого кольца России сегодня в 5:30
Город, где медведь стал символом силы: чем удивляет древний Ярославль

Исторический Ярославль — сердце Золотого кольца России. Что посмотреть, какие музеи посетить и какие сувениры привезти из города на Волге.

Читать полностью » Дагестан для туристов: от древнего Дербента до бархана Сарыкум сегодня в 4:57
Дагестан - жемчужина Кавказа: маршруты, села и уникальные памятники

Дагестан — это древние города, каньоны и пустыни, старинные аулы и гостеприимные люди. Узнайте, чем удивляет республика туристов со всего мира.

Читать полностью » Гусь-Хрустальный: родина русского хрусталя и часть Золотого кольца сегодня в 3:53
Георгиевский собор и музей хрусталя: сокровища Гусь-Хрустального

Гусь-Хрустальный — родина русского хрусталя, где история купеческих династий переплетается с уникальными достопримечательностями и традициями.

Читать полностью » Школа отца Мбаппе стала символом единства традиций и спорта в Камеруне сегодня в 2:22
Мир духов, футбола и джунглей: где прошлое не отпускает настоящее

Путешествие по Камеруну — это встреча с прошлым, которое живёт рядом с будущим. Здесь на одном берегу звучат барабаны древних обрядов, а на другом рисуют муралы в честь футбольных звёзд.

Читать полностью » Журналистка Габриелла Захарова: в кемпингах Домбая невозможно пользоваться душем сегодня в 1:22
Романтика под звёздами закончилась кошмаром: что на самом деле случилось с туристом в Домбае

Домбай манит туристов кристальным воздухом и горными вершинами, но за красотой скрываются бытовые испытания, способные превратить отдых в проверку на прочность.

Читать полностью » В Египте введут единый прейскурант на медицинские услуги для туристов на курортах Красного моря вчера в 23:27
Теперь турист не заплатит "за вид": в Египте вводят честные цены на лечение

Египет готовится ввести единые расценки на лечение в Хургаде и других курортных городах. Что изменится для туристов и как будет работать новая система — разбираемся подробно.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Правильный уход помогает кошкам прожить до 22 лет
Туризм
Температура -60,5 °C: турецкий ютубер испытал экстремальный холод в Оймяконе
Наука
Ферментная обработка органов делает пересадки универсальными и безопасными для пациентов — Наташа Роджерс
Спорт и фитнес
Кардио низкой интенсивности LISS признано эффективной альтернативой HIIT
Еда
Баклажаны по-турецки с фаршем сохраняют сочность при запекании
Еда
Свинина с луком и помидорами на сковороде сохраняет сочность мяса
Красота и здоровье
Повышенный холестерин можно контролировать с помощью клетчатки и полезных жиров — Илья Воронов
Питомцы
Кошки выживают при падении благодаря особой анатомии
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet