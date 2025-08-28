Сочетание чёрного и рыжего на шерсти кошки — результат, от которого челюсть отвисает
С первого взгляда кажется, что черепаховая кошка — это отдельная порода. Но на самом деле речь идёт об окрасе шерсти, а не о происхождении животного. Этот узор действительно уникален: шерсть сочетает в себе оттенки чёрного и оранжевого, создавая иллюзию рисунка панциря черепахи.
Оттенки "чешуи"
Классический черепаховый окрас состоит из чёрного и рыжего цветов, где тёмный оттенок преобладает. Стоит добавить белый — и кошку уже называют трёхцветной. А, например, чёрно-белая будет известна как фражола. Есть и менее распространённые комбинации, вроде оранжево-белой или серо-белой.
7 пород с черепаховым окрасом
Хотя "черепаховость" — это не порода, у нескольких популярных пород кошек встречается такой тип окраса. Среди них:
- персидская,
- американская короткошерстная,
- ангорская,
- мейн-кун,
- корниш-рекс,
- британская короткошерстная,
- метисы.
Стоимость кошки с таким окрасом зависит именно от её породы. Но поскольку рисунок шерсти считается редким и красивым, такие питомцы зачастую ценятся выше.
Характер и повадки
Цвет шерсти может подсказать многое о характере питомца. Черепаховые кошки обычно отличаются спокойным нравом, мягкостью и осторожностью. Они не склонны сразу идти на контакт с незнакомцами, зато в кругу семьи становятся очень ласковыми.
При этом такие кошки остаются вдумчивыми и менее импульсивными, что делает их надёжными компаньонами. Впрочем, любовь питомца определяется не только окрасом. Настоящая привязанность видна по повадкам: кошка ходит за хозяином по пятам, "месит хлеб", облизывает нос или засыпает, устроившись рядом.
