Кот
Кот
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:46

Сочетание чёрного и рыжего на шерсти кошки — результат, от которого челюсть отвисает

Черепаховый окрас у кошек: особенности и породы, где он встречается

С первого взгляда кажется, что черепаховая кошка — это отдельная порода. Но на самом деле речь идёт об окрасе шерсти, а не о происхождении животного. Этот узор действительно уникален: шерсть сочетает в себе оттенки чёрного и оранжевого, создавая иллюзию рисунка панциря черепахи.

Оттенки "чешуи"

Классический черепаховый окрас состоит из чёрного и рыжего цветов, где тёмный оттенок преобладает. Стоит добавить белый — и кошку уже называют трёхцветной. А, например, чёрно-белая будет известна как фражола. Есть и менее распространённые комбинации, вроде оранжево-белой или серо-белой.

7 пород с черепаховым окрасом

Хотя "черепаховость" — это не порода, у нескольких популярных пород кошек встречается такой тип окраса. Среди них:

  • персидская,
  • американская короткошерстная,
  • ангорская,
  • мейн-кун,
  • корниш-рекс,
  • британская короткошерстная,
  • метисы.

Стоимость кошки с таким окрасом зависит именно от её породы. Но поскольку рисунок шерсти считается редким и красивым, такие питомцы зачастую ценятся выше.

Характер и повадки

Цвет шерсти может подсказать многое о характере питомца. Черепаховые кошки обычно отличаются спокойным нравом, мягкостью и осторожностью. Они не склонны сразу идти на контакт с незнакомцами, зато в кругу семьи становятся очень ласковыми.

При этом такие кошки остаются вдумчивыми и менее импульсивными, что делает их надёжными компаньонами. Впрочем, любовь питомца определяется не только окрасом. Настоящая привязанность видна по повадкам: кошка ходит за хозяином по пятам, "месит хлеб", облизывает нос или засыпает, устроившись рядом.

