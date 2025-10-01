Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Веер
Веер
© commons.wikimedia.org by Pharos is licensed under CC0
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:25

Черепаховый принт возвращается: аксессуар, который меняет всё без лишнего шума

Продажи аксессуаров с черепаховым принтом осенью 2025 года выросли на 30–40 %

Иногда мода делает эффектный поворот не с помощью блеска и эпатажа, а за счёт почти незаметных штрихов. Именно об этом говорит новый сезон. По информации канала "Мадонна Мур" на Дзен, а также коллег из Voice, заметным трендом стали аксессуары с черепаховым принтом — сдержанным, естественным и неожиданно статусным.

Осенью акценты сместились от броских бантов и крупных украшений к деталям, которые выглядят утончённо и подчёркивают образ, не перетягивая внимание. Если в прошлом году стилисты упоминали яркие эксперименты, сейчас тон задаёт визуальный комфорт и мягкая элегантность. Интересно, что подобные аксессуары не требуют сложной укладки и нередко заменяют целый набор привычных средств — от шпилек до массивных ободков.

Почему черепаховый принт снова "в деле”

Главный секрет этого тренда — в палитре. Глубокие оттенки карамели, янтаря, кофе с молоком и топлёного сахара визуально подчёркивают объём волос и придают образу завершённость. Такие аксессуары уместны в любой обстановке: они не выглядят броско, но при этом создают ощущение тщательно продуманного стиля. Это тот случай, когда вещь работает вместо укладки и украшения одновременно.

Стилистическое преимущество черепаховых деталей в том, что они мягко вписываются в любой тип внешности — тёплый, холодный, нейтральный. Эффект переливов создаётся за счёт неоднородного рисунка, что делает аксессуары гибкими в сочетаниях. В индустрии красоты такой оттенок называют "натуральным украшением": он подчёркивает волосы, а не спорит с ними.

Аксессуар, который заменяет сразу несколько

Эксперты подчёркивают, что именно функциональность вывела черепаховые элементы на первые позиции среди hair-аксессуаров. Крабик может заменить целую охапку шпилек — благодаря прочному креплению и адаптивной форме. Ободок становится спасением для "плохих" утренних причесок, а пара лаконичных заколок делает даже свободные локоны аккуратными без усилий.

Интересный момент: такие аксессуары почти не выходят из строя, поскольку производятся преимущественно из ацетата или плотных полимеров — это один из немногих трендов, который совпал с запросом на долговечность и отказ от одноразовых изделий.

Универсальность как модный маркер

Черепаховый принт традиционно относят к базовым. Он одинаково уместен в офисной обстановке, на светской встрече или прогулке. Стилисты отмечают, что его легко интегрировать как в расслабленный casual, так и в строгую классику. Это делает аксессуары востребованными у разных поколений: миллениалы давно включили их в повседневный гардероб, поколение альфа активно перенимает тенденцию, а представители бэби-бумеров используют такие детали как знак элегантности без возрастных стереотипов.

Любопытный факт: первые аксессуары с таким принтом получили популярность ещё в середине XX века, когда натуральный панцирь черепах был запрещён к использованию и начали создавать его искусственные аналоги. Современные изделия — это переработанная классика с экологичным подходом.

Где и как носить

Стилисты предлагают использовать такие аксессуары в трёх направлениях:

  • Для офиса: заколки и тонкие ободки подчёркивают деловой образ и не нарушают дресс-код.
  • Для выходов: крупные крабики или ободки с объёмной формой подходят под вечерние комплекты.
  • Для отдыха и повседневности: минималистичные детали собирают волосы и выглядят естественно.

Многие отмечают, что принт гармонично смотрится даже с яркой одеждой — за счёт своей "спокойной" цветовой базы. Он заменяет золото или металл там, где уместнее мягкость, а не блеск.

Что говорят стилисты и статистика

По данным fashion-ритейлеров Европы и России, продажи аксессуаров с черепаховым рисунком осенью выросли в среднем на 30-40%. Это связывают не только с трендом на минимализм, но и с тем, что такой принт легче адаптируется под разные типы внешности и стили. Эксперты также отмечают рост спроса в сегменте аксессуаров среднего ценового диапазона — их покупают как альтернатива ювелирным изделиям.

В индустрии моды называют это "возвращением интеллигентной классики": когда роскошь выражается не в декоре, а в оттенках, фактуре и форме.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Доктор Ольга Павлова: ожирение увеличивает риск диабета, инфаркта и рака сегодня в 12:11

Ожирение ломает не только тело, но и психику: замкнутый круг депрессии и еды

Ожирение перестает быть исключением и может стать новой нормой для россиян. Чем опасен лишний вес и как остановить тревожную тенденцию?

Читать полностью » Врач Толстова предупредила о рисках для сердца и ЖКТ при злоупотреблении кофе сегодня в 11:48

Кофе лечит и калечит: сколько чашек превращают бодрость в угрозу для сердца

Кофе бодрит и защищает сердце, но в больших количествах способен навредить. Сколько чашек можно пить без риска для здоровья?

Читать полностью » Магний влияет на когнитивные функции и сон, но требует подтверждения исследований — Алехандро Андерссон сегодня в 11:29

Съел горсть орехов — и уже психотерапевт: как магний стал звездой соцсетей

Магний называют "чудо-минералом" для сна, психики и мозга. Но способен ли он действительно влиять на память и нейродегенеративные болезни?

Читать полностью » Кардиолог Сафонов назвал основные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний сегодня в 10:45

Инфаркт и инсульт — не приговор: простые шаги снижают риск в разы

Избыточный вес, стресс и аритмии — все это факторы риска для сердца. Как вовремя выявить опасность и что советуют врачи для профилактики?

Читать полностью » Диабет может возникнуть у стройных людей при нарушениях обмена веществ — отметил Александр Мясников сегодня в 10:29

Сладкая игла поработила миллионы: правда о том, откуда берётся диабет

Мифы о диабете живут десятилетиями. Врач объяснил, почему сладости не всегда виноваты и что реально помогает снизить риск болезни.

Читать полностью » Кардиолог Фомичева предупредила об угрозе инфекционного эндокардита у подростков сегодня в 9:41

Вирусы после школы: как обычная простуда запускает воспаление сердца

Сердечно-сосудистые болезни могут начаться уже в подростковом возрасте. Какие патологии встречаются чаще всего и как вовремя их заметить?

Читать полностью » Фрукты с белком помогают разнообразить рацион и восполнить дефицит аминокислот в питании сегодня в 9:29

Фрукты качают мышцы лучше, чем спортзал: где прячется белок в сладком десерте

Фрукты редко воспринимают как источник белка, но некоторые из них могут удивить своим составом. Какие выбрать и как их есть?

Читать полностью » Врач Горн назвала пользу регулярного употребления рыбы для иммунитета и сосудов сегодня в 8:37

Рыба дважды в неделю спасает сердце и мозг: врачи назвали главные виды для здоровья

Рыба — ценный продукт для сердца, сосудов и иммунитета. Как выбрать подходящий сорт и что приготовить, чтобы понравилось всей семье?

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Немецкий шпиц может достигать 30 кг
Красота и здоровье

Краснуха особенно опасна для беременных — инфекция может вызвать врожденные пороки развития плода
Красота и здоровье

Эксперты: гимнастика и массаж помогают уменьшить брыли без операции
Туризм

В Картахене сохранились римский театр, карфагенская стена и модернистские дворцы
Наука

Наблюдения за кометой 3I/ATLAS выявили несоответствие классической модели кометного ускорения
Еда

Диетологи: перловка богата белком и клетчаткой и полезна для сердца и ЖКТ
СФО

Кофе может повысить давление и увеличить риск сердечных болезней — Роспотребнадзор Югры
УрФО

В Екатеринбурге прозвучали сирены гражданской обороны — тревоги нет
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet