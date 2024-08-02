Как приготовить красивый и вкусный кабачковый торт

Представляем вашему вниманию рецепт вкусного кабачкового торта. Блюдо украсит стол и порадует домочадцев. Рассказываем, как приготовить этот восхитительный торт.
Ингредиенты:
- Кабачок — 350 г
- Яйцо — 1 шт.
- Мука — 3 ст.л.
- Сыр — 100 г
- Помидор — 350 г
- Сметана — 3 ст.л.
- Чеснок — 3 зубчика
- Укроп — 4 веточки
- Соль — по вкусу
Приготовление:
- Очистить чеснок и крупно нарезать кабачки. Взбить при помощи блендера. Переложить массу в миску.
- Добавить к смеси яйцо, муку и соль. Перемешать.
- На сковороду налить подсолнечное масло и поставить на средний огонь. Выложить кабачковую массу "блинчиком". Прожарить с двух сторон. Повторить действие до конца смеси.
- Сыр натереть на мелкой тёрке. Укроп нашинковать.
- В миске смешать сыр, укроп и сметану. Начинка готова.
- Нарезать помидоры кружочками.
- На тарелку выложить 1 кабачковый блинчик и распределить по нему сырную начинку. Добавить помидоры. Повторить слои несколько раз. При желании можно украсить блюдо укропом. Приятного аппетита!
Фото: freepik.com/chandlervid85
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