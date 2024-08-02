Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 03.08.2024 : 85,7024
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 03.08.2024 : 92,8291
Кабачковый торт: красиво, вкусно и оригинально
  1. Главная
  2. Еда

Как приготовить красивый и вкусный кабачковый торт

Кабачковый торт: красиво, вкусно и оригинально

Представляем вашему вниманию рецепт вкусного кабачкового торта. Блюдо украсит стол и порадует домочадцев. Рассказываем, как приготовить этот восхитительный торт.

Ингредиенты:

  • Кабачок — 350 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Мука — 3 ст.л.
  • Сыр — 100 г
  • Помидор — 350 г
  • Сметана — 3 ст.л.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Укроп — 4 веточки
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

  1. Очистить чеснок и крупно нарезать кабачки. Взбить при помощи блендера. Переложить массу в миску.
  2. Добавить к смеси яйцо, муку и соль. Перемешать.
  3. На сковороду налить подсолнечное масло и поставить на средний огонь. Выложить кабачковую массу "блинчиком". Прожарить с двух сторон. Повторить действие до конца смеси.
  4. Сыр натереть на мелкой тёрке. Укроп нашинковать.
  5. В миске смешать сыр, укроп и сметану. Начинка готова.
  6. Нарезать помидоры кружочками.
  7. На тарелку выложить 1 кабачковый блинчик и распределить по нему сырную начинку. Добавить помидоры. Повторить слои несколько раз. При желании можно украсить блюдо укропом. Приятного аппетита!

Фото: freepik.com/chandlervid85

Мир

Суд Тбилиси пересмотрит дело Саакашвили о пересечении границы

Суд Тбилиси пересмотрит дело Саакашвили о пересечении границы

Суд Грузии пересмотрит дело бывшего лидера республики Михаила Саакашвили о незаконном пересечении границы по причине смены судьи. Об этом пишет Telegram-канал "Sputnik Грузия".

Читать полностью
Трамп заявил о том, что Харрис контактировала с Путиным за три дня до начала СВО

Трамп заявил о том, что Харрис контактировала с Путиным за три дня до начала СВО

В недавнем интервью телеканалу Fox News, бывший президент США Дональд Трамп выдвинул утверждение о том, что вице-президент Камала Харрис вела переговоры с российским руководством с целью предотвращения украинского конфликта.

Читать полностью

Общество

Анастасия Волочкова показала фото из семейного архива с отцом

Анастасия Волочкова показала фото из семейного архива с отцом

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о своём отце, выдающемся спортсмене Юрии Волочкове.

Читать полностью
IT-эксперт Мясоедов: блокировка операционных систем iOS и Android может привести к нарушениям

IT-эксперт Мясоедов: блокировка операционных систем iOS и Android может привести к нарушениям

IT-эксперт Павел Мясоедов предостерег, что блокировка операционных систем iOS и Android в России могла бы привести к серьезному нарушению функционирования страны.

Читать полностью

Новости