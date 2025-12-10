Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
рычаг автоматической коробки передач
рычаг автоматической коробки передач
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:18

От Aurus до Lada: сложный путь 9-ступки, который привёл к простой 8-ступенчатой коробке для народа

НАМИ начал сборку гидромеханических АКПП — Ендачев

В России обсуждают возвращение "классического автомата" с гидротрансформатором в массовый сегмент — но пока речь идет не о готовом запуске на Lada "через год", а о проекте по выпуску 6-8-ступенчатых гидромеханических АКПП со сборкой в РФ и постепенной локализацией. Об этом, в частности, говорил исполнительный директор ФГУП "НАМИ" Денис Ендачев: по его словам, работа уже ведется, проект должен стартовать в течение нескольких месяцев, а ресурс коробок оценивается в районе 250 тыс. км.

Что именно называют "классическим автоматом" и почему это важно

Под "классикой" в данном контексте понимают гидромеханическую АКПП с гидротрансформатором — это другой тип трансмиссии по сравнению с вариатором, который сегодня используется в части моделей Lada. В материалах о проекте подчеркивается ставка на ремонтопригодность и адаптацию к разным нагрузкам, чтобы покрыть сегмент легковых и легких коммерческих автомобилей.

Сама логика проекта — гибридная: берутся существующие решения, затем идет сборка в России и "углубление" локализации по мере готовности компонентов. В публикациях также упоминаются планы по производству в РФ алюминиевых корпусов, части шестерен и в перспективе — освоение выпуска гидротрансформаторов, плюс разработка ПО для адаптации коробок под разные двигатели и крутящий момент.

При чем здесь "КАТЕ" и Aurus, и почему это не сразу про массовый рынок

Отдельной линией в обсуждениях фигурирует российская 9-ступенчатая АКПП "КАТЕ", известная по проекту Aurus. На сайте разработчика отмечается, что автомобили Aurus оснащаются 9-ступенчатой российской АКПП "КАТЕ".

Однако перенос "аурусовского" решения в массовый сегмент упирается в экономику и сложность: в массовом производстве сейчас скорее обсуждают 6-8-ступенчатые коробки для широкого ряда машин, а не тяжелую премиальную 9-ступку. Именно поэтому в публичных заявлениях НАМИ акцент сделан на другом классе агрегатов и поэтапной локализации.

Где это могут производить и какие ожидания от эффекта

В ряде публикаций говорится, что площадку под сборку планируют в Московской области. Там же описывается подход: начать с "разумно локализуемых" узлов и постепенно расширять долю российского производства.

Ключевые обещания, которые сопровождают проект, — снижение зависимости от импорта, унификация решений для разных производителей и потенциальное расширение применения на легковых и легких коммерческих моделях. Но конкретные модели и точные сроки появления на Lada в подтвержденных источниках звучат осторожнее: фиксируется сам запуск работ и направление (6-8 ступеней, ресурс около 250 тыс. км), а не гарантированная установка на серийные Lada в заданный год.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Цены на новые автомобили в России выросли после отмены скидок — Autonews сегодня в 8:23
Машины дешевле двух миллионов становятся мифом: как Livan и Haval держат фронт

Несмотря на рост цен, в России все еще можно найти новые автомобили дешевле 2 млн рублей. Мы собрали лучшие модели, которые стоят своих денег.

Читать полностью » Расход топлива можно снизить подобрав оптимальную скорость — автоэксперт сегодня в 6:22
Больше не заправляюсь в два раза чаще из-за этой ошибки: теперь всегда делаю так на трассе

Моторист объяснил, как ездить экономичнее: подобрать оптимальную скорость на трассе, плавнее двигаться в городе и убрать лишний холостой ход.

Читать полностью » Оцинковка защищает кузов автомобиля от коррозии благодаря барьерному и катодному механизмам — автоспециалисты сегодня в 4:11
Жаль, раньше не знал: маленькая хитрость предотвращает ржавчину даже без дорогого ремонта кузова

Почему оцинковка кузова считается одной из самых надежных технологий защиты автомобиля от коррозии и какие особенности этой технологии важно учитывать.

Читать полностью » Импорт автомобилей из Южной Кореи в Россию вырос в 2,7 раза — Автостат сегодня в 2:16
Корейские машины захватывают Россию: импорт вырос, как на дрожжах

Импорт автомобилей из Южной Кореи в Россию вырос почти втрое. Эксперты объясняют, почему ноябрь стал пиковым месяцем и какие модели выбирают россияне.

Читать полностью » Автоматическая заправка бака приводит к переплате — автоэксперт сегодня в 0:53
Одна привычка на заправке оставила меня без денег на дорогу домой: теперь всегда делаю иначе

На некоторых АЗС топливо может начать отпускаться сразу после вставки пистолета. Разбираемся, как не выйти за лимит и избежать проблем с оплатой.

Читать полностью » Цепи ГРМ теряют натяжение к 50–60 тысячам км — автомеханики вчера в 22:58
Раньше менял ремень ГРМ неправильно — теперь делаю так, и двигатель работает иначе

Разбираемся, как ременной и цепной приводы ГРМ ведут себя в реальной эксплуатации, почему их ресурс так отличается и какой вариант выбрать для конкретного двигателя.

Читать полностью » Автомобили в России подорожают в 2026 году на уровне инфляции — аналитики вчера в 20:15
Автомобили растут в цене, как дрожжи: 2026 год станет проверкой на прочность

В 2026 году автомобили в России снова подорожают, но без резких скачков. Эксперты объяснили, кого коснется утилизационный сбор и какие модели поднимутся в цене.

Читать полностью » Объезд ДТП по обочине может привести к штрафу — автоюристы вчера в 18:01
ГАИ хочет вас наказать за этот вынужденный манёвр: как объехать пробку из-за аварии и остаться с правами

Как объехать место ДТП и не получить штраф: ждать регулировки ГАИ, выбирать безопасный маршрут и фиксировать вынужденность на регистратор или телефон.

Читать полностью »

Новости
Общество
Стоимость проезда для пенсионеров может составить 50% от тарифа — Слуцкий
УрФО
Тарифы на холодную воду в Тюмени вырастут на 32 процента — водоканал
Наука
В Турции нашли древние наскальные рисунки старше 8000 лет — Anatolian Archaeology
Общество
Анна стала самым популярным именем для девочек в Москве — данные ЗАГС
Авто и мото
В ГД предложили обязать страховщиков взыскивать ущерб с виновников ДТП — Нилов
Экономика
Москва заняла третье место по медианной зарплате среди регионов — hh.ru
Недвижимость
МВД может получить право приостанавливать регистрацию сделок с жильем — Ъ
СФО
Новый город в Сибири начнут строить в 2026 году — сенатор Усс
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet