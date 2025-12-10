От Aurus до Lada: сложный путь 9-ступки, который привёл к простой 8-ступенчатой коробке для народа

В России обсуждают возвращение "классического автомата" с гидротрансформатором в массовый сегмент — но пока речь идет не о готовом запуске на Lada "через год", а о проекте по выпуску 6-8-ступенчатых гидромеханических АКПП со сборкой в РФ и постепенной локализацией. Об этом, в частности, говорил исполнительный директор ФГУП "НАМИ" Денис Ендачев: по его словам, работа уже ведется, проект должен стартовать в течение нескольких месяцев, а ресурс коробок оценивается в районе 250 тыс. км.

Что именно называют "классическим автоматом" и почему это важно

Под "классикой" в данном контексте понимают гидромеханическую АКПП с гидротрансформатором — это другой тип трансмиссии по сравнению с вариатором, который сегодня используется в части моделей Lada. В материалах о проекте подчеркивается ставка на ремонтопригодность и адаптацию к разным нагрузкам, чтобы покрыть сегмент легковых и легких коммерческих автомобилей.

Сама логика проекта — гибридная: берутся существующие решения, затем идет сборка в России и "углубление" локализации по мере готовности компонентов. В публикациях также упоминаются планы по производству в РФ алюминиевых корпусов, части шестерен и в перспективе — освоение выпуска гидротрансформаторов, плюс разработка ПО для адаптации коробок под разные двигатели и крутящий момент.

При чем здесь "КАТЕ" и Aurus, и почему это не сразу про массовый рынок

Отдельной линией в обсуждениях фигурирует российская 9-ступенчатая АКПП "КАТЕ", известная по проекту Aurus. На сайте разработчика отмечается, что автомобили Aurus оснащаются 9-ступенчатой российской АКПП "КАТЕ".

Однако перенос "аурусовского" решения в массовый сегмент упирается в экономику и сложность: в массовом производстве сейчас скорее обсуждают 6-8-ступенчатые коробки для широкого ряда машин, а не тяжелую премиальную 9-ступку. Именно поэтому в публичных заявлениях НАМИ акцент сделан на другом классе агрегатов и поэтапной локализации.

Где это могут производить и какие ожидания от эффекта

В ряде публикаций говорится, что площадку под сборку планируют в Московской области. Там же описывается подход: начать с "разумно локализуемых" узлов и постепенно расширять долю российского производства.

Ключевые обещания, которые сопровождают проект, — снижение зависимости от импорта, унификация решений для разных производителей и потенциальное расширение применения на легковых и легких коммерческих моделях. Но конкретные модели и точные сроки появления на Lada в подтвержденных источниках звучат осторожнее: фиксируется сам запуск работ и направление (6-8 ступеней, ресурс около 250 тыс. км), а не гарантированная установка на серийные Lada в заданный год.