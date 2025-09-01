Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Дональд Трамп
Дональд Трамп
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Мир
Алла Малькова Опубликована сегодня в 17:25

Торговая игра на опережение: почему Трамп отвергает индийские уступки

Трамп заявил о предложении Индии снизить пошлины на американские товары до нуля

Дональд Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social сообщил о получении от Индии предложения практически полностью обнулить таможенные пошлины на товары из США. Однако американский лидер отреагировал скептически, подчеркнув, что такие меры должны были быть приняты значительно раньше. По его словам, сейчас «уже становится поздно» для подобных уступок.

Трамп охарактеризовал сложившиеся торговые отношения между двумя странами как крайне несбалансированные. Он указал, что Индия традиционно поставляет на американский рынок значительные объемы товаров, в то время как закупки американской продукции остаются минимальными из-за высоких таможенных барьеров.

Данное заявление прозвучало на фоне недавнего обострения торговых противоречий между Вашингтоном и Нью-Дели. С конца августа вступили в силу ответные 50-процентные пошлины, введенные администрацией Трампа против Индии. Эти меры стали реакцией на отказ индийской стороны прекратить закупки российской нефти.

Ограничения затронули широкий спектр товаров, включая текстиль, одежду, обувь, мебель и драгоценные камни, однако не распространились на критически важные статьи индийского экспорта, такие как топливо, электроника и фармацевтическая продукция.

Представители американской администрации, в частности старший советник по торговле Питер Наварро, выразили недоумение в связи с устойчивой позицией Индии, продолжающей импортировать российские энергоносители несмотря на возросшее давление со стороны Вашингтона. Ситуация демонстрирует сложность переплетения экономических и геополитических интересов в современных международных отношениях.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Фон дер Ляйен подтвердила разработку плана размещения войск ЕС на Украине вчера в 21:42

Европа разработала детальный план военного присутствия на Украине

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о разработке детального плана развертывания воинского контингента на территории Украины в рамках будущих договоренностей о гарантиях безопасности. В интервью Financial Times она отметила, что Европа достигла соглашения с американской администрацией по этому вопросу.

Читать полностью » Путин и Си Цзиньпин обсудили российско-американские контакты на полях саммита ШОС вчера в 21:36

За кулисами саммита: о чем говорили лидеры РФ и КНР перед началом ШОС

В рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине состоялось общение президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. По информации помощника президента Юрия Ушакова, лидеры двух стран провели продуктивные переговоры перед совместным фотографированием глав делегаций.

Читать полностью » Президент Индонезии отменил визит в Китай из-за массовых беспорядков в своей стране 30.08.2025 в 20:21

Стало известно, почему индонезийский лидер отказался от поездки в Пекин

Президент Индонезии Прабово Субианто принял решение отменить официальный визит в Китай, запланированный на ближайшие дни. Как сообщает международное агентство Reuters, причиной отмены стала обострившаяся внутренняя политическая ситуация в стране, связанная с массовыми протестами.

Читать полностью » Азербайджан начнет переселение граждан в Карабах осенью 2025 года 30.08.2025 в 20:13

Возвращение через 32 года: первые азербайджанцы переедут в восстановленный Агдам этой осенью

Власти Азербайджана объявили о начале масштабной программы возвращения граждан в Карабахский регион. Согласно заявлению специального представителя президента Эмина Гусейнова, первые переселенцы приедут в восстановленный город Агдам уже осенью 2025 года. В настоящее время в городе активно ведутся инфраструктурные работы.

Читать полностью » Украинская полиция изучает возможный 30.08.2025 в 20:00

Зачистка бенефициаров Майдана: почему убили Парубия и причастна ли Россия

Украинские правоохранительные органы рассматривают версию причастности российских спецслужб к убийству экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на источники в полиции. Они уверяют, что преступление было тщательно спланировано и подготовлено. Силовики проводят масштабную операцию "Сирена" по поимке киллера.

Читать полностью » ЕС согласовал программу военных гарантий для Украины с привлечением американских ЧВК 30.08.2025 в 19:04

Частные армии вместо НАTO: как Вашингтон и Брюссель планируют защищать Украину после СВО

Согласно эксклюзивным данным The Daily Telegraph, Европейский союз завершил разработку комплексного плана обеспечения безопасности Украины на послевоенный период. Детали документа, который может быть опубликован уже в ближайшие дни, включают беспрецедентное участие американских частных военных компаний на территории Украины.

Читать полностью » В ЕС рассматривают переход к голосованию большинством вместо принципа единогласия 30.08.2025 в 15:03

Радикальная реформа ЕС: как хотят лишить страны права вето в важнейших вопросах

В ЕС группа из примерно десятка стран-членов Евросоюза изучает юридические возможности для перехода к системе квалифицированного большинства при принятии ключевых решений вместо действующего принципа консенсуса. Как сообщает Bloomberg, документ был распространен среди участников блока перед неформальной встречей глав дипведомств в Копенгагене.

Читать полностью » Shot: Полиция вышла на след киллера после убийства экс-спикера Верховной Рады Парубия 30.08.2025 в 14:45

Убийство в центре Львова: застрелен один из идеологов Евромайдана

Во Львове совершено убийство бывшего спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия. Инцидент произошел в середине дня на улице Академика Ефремова. По предварительной информации правоохранителей, нападение случилось в 12:10. Согласно свидетельствам очевидцев, нападение было спланированным и дерзким. 

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Учёные: после 30 лет люди теряют до 8% мышечной массы ежегодно
Мир

Путин на саммите ШОС укрепил стратегический альянс с Китаем в условиях западного давления
Мир

SHOT: Таиланд задержал российское судно вблизи Пхукета для проверки
Еда

Кулинары рассказали, как сделать ажурные блины с дырочками при добавлении газированной воды
Красота и здоровье

Врачи: напитки с ромашкой, куркумой и вишней ускоряют обновление кожи во сне
Спорт и фитнес

Профессор Эллен Андерсон: с возрастом уменьшается число мышечных волокон
Туризм

Известия: Бельгия откроет туристические визы для россиян после решения проблемы с персоналом посольства
Питомцы

Федеральный закон регулирует перевозку собак в транспорте
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru