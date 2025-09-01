Торговая игра на опережение: почему Трамп отвергает индийские уступки

Дональд Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social сообщил о получении от Индии предложения практически полностью обнулить таможенные пошлины на товары из США. Однако американский лидер отреагировал скептически, подчеркнув, что такие меры должны были быть приняты значительно раньше. По его словам, сейчас «уже становится поздно» для подобных уступок.

Трамп охарактеризовал сложившиеся торговые отношения между двумя странами как крайне несбалансированные. Он указал, что Индия традиционно поставляет на американский рынок значительные объемы товаров, в то время как закупки американской продукции остаются минимальными из-за высоких таможенных барьеров.

Данное заявление прозвучало на фоне недавнего обострения торговых противоречий между Вашингтоном и Нью-Дели. С конца августа вступили в силу ответные 50-процентные пошлины, введенные администрацией Трампа против Индии. Эти меры стали реакцией на отказ индийской стороны прекратить закупки российской нефти.

Ограничения затронули широкий спектр товаров, включая текстиль, одежду, обувь, мебель и драгоценные камни, однако не распространились на критически важные статьи индийского экспорта, такие как топливо, электроника и фармацевтическая продукция.

Представители американской администрации, в частности старший советник по торговле Питер Наварро, выразили недоумение в связи с устойчивой позицией Индии, продолжающей импортировать российские энергоносители несмотря на возросшее давление со стороны Вашингтона. Ситуация демонстрирует сложность переплетения экономических и геополитических интересов в современных международных отношениях.