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  • Опубликована сегодня в 14:16

Белоусов оценил объем российский торговли в 2022 году

Объемы торговли России с Евросоюзом в 2022 году упали на треть. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на итоговом заседании правления РЖД.

"Объемы торговли с Евросоюзом значительно снижаются. Одновременно растет товарооборот на восточном и южных направлениях", цитирует Белоусова РИА "Новости".

По его словам товарооборот со странами Персидского залива вырос почти в два раза, а со странами Юго-Восточной Азии, в том числе Китаем — больше чем на 17%.

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