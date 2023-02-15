Объемы торговли России с Евросоюзом в 2022 году упали на треть. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на итоговом заседании правления РЖД.
"Объемы торговли с Евросоюзом значительно снижаются. Одновременно растет товарооборот на восточном и южных направлениях", цитирует Белоусова РИА "Новости".
По его словам товарооборот со странами Персидского залива вырос почти в два раза, а со странами Юго-Восточной Азии, в том числе Китаем — больше чем на 17%.
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