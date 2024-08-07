Турция может быть наказана США за неприсоединение к санкциями против РФ и поддержание торговли

Соединенные Штаты выразили обеспокоенность по поводу возможных поставок в Россию американских технологий через Турцию, которые могут быть использованы в военных целях, и предупредили о потенциальных санкционных мерах, согласно информации, опубликованной Financial Times.

Высокопоставленный представитель Министерства торговли США Мэттью Аксельрод провел встречи с турецкими официальными лицами в Анкаре и Стамбуле, в ходе которых призвал к усилению контроля над экспортом электронных компонентов американского производства, таких как полупроводники.

Он подчеркнул необходимость содействия Турции в предотвращении несанкционированных поставок технологий в Россию, в противном случае, по его словам, США будут вынуждены применить санкции к нарушителям экспортного контроля.

Обеспокоенность Вашингтона связана с тем, что Турция не присоединилась к санкциям против России и продолжает поддерживать торговые отношения. Существует опасение, что западная электроника, включая процессоры и другие компоненты, может попадать в Россию через Турцию в обход ограничений.

В ответ на эти опасения Министерство торговли США уже ввело ограничения в отношении ряда турецких компаний, а американским предприятиям теперь требуется специальная лицензия для продажи им определенных товаров. В ведомстве не исключают возможности дальнейших мер, если ситуация не изменится. Кроме того, некоторые турецкие компании уже попали под санкции Министерства финансов США.

Ранее Турция заверила, что не допустит обхода западных санкций. После выхода указа Байдена некоторые турецкие финансовые учреждения начали закрывать счета российских компаний и ужесточили условия обслуживания для физических лиц из России.

Важно отметить, что Россия считает западные санкции незаконными.

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