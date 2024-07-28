Американское издание The Washington Post сообщило, что российские военнослужащие имеют реальную возможность в ближайшем будущем освободить промышленный город Торецк.
Ссылаясь на украинского командира, издание передает, что российские военные используют поселок Нью-Йорк, расположенный в Бахмутском районе, для окружения Торецка.
По мнению 34-летнего украинского командира по имени Паша, у российских сил действительно есть шанс окружить город, и теперь это зависит только от ресурсов и времени.
Он также отметил, что бомбы, которые Вс РФ планируют использовать, обладают такой мощностью, что способны вывести из строя целые пехотные подразделения.
Фото: stat.mil.ru/Министерство обороны Российской Федерации(Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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