Американское издание The Washington Post сообщило, что российские военнослужащие имеют реальную возможность в ближайшем будущем освободить промышленный город Торецк.

Ссылаясь на украинского командира, издание передает, что российские военные используют поселок Нью-Йорк, расположенный в Бахмутском районе, для окружения Торецка.

По мнению 34-летнего украинского командира по имени Паша, у российских сил действительно есть шанс окружить город, и теперь это зависит только от ресурсов и времени.

Он также отметил, что бомбы, которые Вс РФ планируют использовать, обладают такой мощностью, что способны вывести из строя целые пехотные подразделения.

Фото: stat.mil.ru/Министерство обороны Российской Федерации(Creative Commons Attribution 4.0 International license)