Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 7:38

Не топпируйте ваши деревья: 4 серьезные ошибки, которые могут стоить здоровья растений

5 ошибок обрезки: что происходит с деревьями после топпинга

Многие владельцы загородных участков стремятся содержать свои деревья в порядке ради безопасности и красоты двора. Однако один из самых популярных методов обрезки — так называемый "топпинг" — способен серьезно навредить растениям и даже привести их к гибели.

Речь идет о технике, когда центральный проводник или крупные ветви обрезаются до пней, чтобы искусственно ограничить рост дерева. На первый взгляд это кажется простым решением проблемы разросшейся кроны, но специалисты отмечают, что подобный метод приводит к долгосрочным повреждениям.

По их словам, после обрезки у дерева остаются крупные открытые раны, которые не затягиваются и становятся уязвимыми для гнили и заболеваний. В ответ на стресс растение выпускает слабые побеги — так называемые "водяные", которые быстро тянутся вверх, но имеют хрупкое крепление и легко ломаются. Нередко хозяева ошибочно думают, что дерево обновляет крону, хотя на деле оно расходует силы, необходимые для поддержания здоровья.

Кроме того, подобные срезы портят естественную форму растения и лишают участок эстетической привлекательности. Специалисты предупреждают, что такие деревья теряют ценность и становятся скорее обузой, чем украшением.

Эксперты подчеркивают, что "топпинг" снижает фотосинтетические возможности кроны, а значит, дерево оказывается в состоянии хронического стресса. Ослабленные экземпляры быстрее поражаются вредителями, изнутри начинают гнить, а ветви чаще ломаются. В итоге владельцы сталкиваются не только с риском падения аварийных сучьев, но и с дополнительными расходами на удаление пострадавших деревьев.

Как правильно ухаживать за кроной
Специалисты рекомендуют выбирать щадящие методы, которые сохраняют естественный рост. Обрезку всегда стоит начинать с конкретной цели: будь то удаление больных и сломанных ветвей, улучшение формы или снижение риска падения.

Основное правило — выборочные срезы, учитывающие характер роста каждой породы. В первую очередь убирают перекрещивающиеся и поврежденные ветви. При уменьшении размеров применяют метод промежуточной обрезки: ветку укорачивают чуть выше боковой, диаметр которой не меньше трети толщины удаляемой. Такой способ направляет рост и не оставляет крупных незаживающих ран.

Эксперты советуют никогда не срезать ветви вровень со стволом и не оставлять длинные огрызки. Оптимальное место для работы — у воротника ветки, где дерево способно само "затянуть" рану. Также важно помнить, что за один сезон нельзя удалять более четверти кроны, иначе дерево ослабнет и начнет давать хрупкие побеги.

Для молодых деревьев полезна легкая ежегодная обрезка, которая формирует крепкую структуру. Взрослые же растения требуют вмешательства реже.

Правильная обрезка, как отмечают эксперты, не только укрепляет здоровье дерева, но и повышает его декоративность и устойчивость на долгие годы.

