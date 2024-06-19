В Чите в результате пожара в гаражном боксе сгорели шесть автомобилей. Причиной возгорания, как сообщает полиция Забайкалья в своём Telegram-канале, стал поджёг тополиного пуха.
Инцидент произошёл вечером 18 июня на территории гаражного бокса, который арендовала автошкола. Полиция провела осмотр места происшествия, просмотрела записи с камер видеонаблюдения и опросила свидетелей.
В результате было установлено, что наиболее вероятной причиной пожара является поджёг тополиного пуха. Также стало известно, что в поджоге подозревают 12-летнего школьника, которого уже опросили в присутствии законных представителей.
Фото: commons. wikimedia.org/Артем Топчий(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
Власти Германии обеспокоены возможностью терактов на футбольных матчах
Германские власти выражают обеспокоенность по поводу возможных терактов ИГИЛ-К во время Чемпионата Европы по футболу. Они опасаются, что террористы могут повторить сценарий нападения на концертный зал "Крокус Сити Холл" в Москве.
США одобрили продажу ракет и БПЛА Тайваню на 300 млн долларов
Крупную поставку беспилотных летательных аппаратов ALTIUS 600M-V и бронебойной ракетной системы Switchblade 300, всего на сумму почти треть млрд долларов одобрили американские власти для своих партнеров на Тайване, сообщает Агентства по сотрудничеству в области безопасности министерства обороны США.
Итоги встречи между Путиным и Ким Чен Ыном
В Пхеньяне завершились переговоры, в которых приняли участие президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын в расширенном составе. Встреча длилась более полутора часов.
"SpaceX" успешно запустили на орбиту новую партию спутников
В среду компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9, которая вывела на орбиту 20 мини-спутников, предназначенных для расширения орбитальной глобальной сети интернет-покрытия Starlink.