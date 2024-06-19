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В Чите шесть автомобилей сгорели из-за подожженного ребёнком тополиного пуха
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  • Ситора Чаевская
  • Опубликована сегодня в 10:37

В Чите шесть автомобилей сгорели из-за подожженного ребёнком тополиного пуха

В Чите в результате пожара в гаражном боксе сгорели шесть автомобилей. Причиной возгорания, как сообщает полиция Забайкалья в своём Telegram-канале, стал поджёг тополиного пуха.

Инцидент произошёл вечером 18 июня на территории гаражного бокса, который арендовала автошкола. Полиция провела осмотр места происшествия, просмотрела записи с камер видеонаблюдения и опросила свидетелей.

В результате было установлено, что наиболее вероятной причиной пожара является поджёг тополиного пуха. Также стало известно, что в поджоге подозревают 12-летнего школьника, которого уже опросили в присутствии законных представителей.

Фото: commons. wikimedia.org/Артем Топчий(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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