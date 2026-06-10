Тополиный пух в российских городах стал следствием массового озеленения, начатого в послевоенный период для быстрого восстановления территорий, рассказал NewsInfo сопредседатель Союза экологических организаций Москвы Андрей Фролов. Эксперт пояснил, что доминирование этих деревьев оправдано их высокой скоростью роста и адаптированностью к местным условиям.

Ранее сообщалось, что начальник Управления проектирования озеленения Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Елена Семенкова заявила, что информация о способности тополиного пуха засорять водоемы и ливневую канализацию не подтверждается. По словам специалиста, скопления пуха в приемных лотках легко устраняются во время планового обслуживания городской инфраструктуры.

Эколог отметил, что тополя не проявляют агрессии к другим видам флоры, в отличие от некоторых завозных растений, таких как канадский клен или ясень, которые активно вытесняют соседствующую растительность. Однако проблему создает пожарная безопасность, поскольку скопления пуха могут вспыхнуть от малейшей искры.

"В этом самый главный вопрос. Когда пуха много и сухая погода, может произойти возгорание на большой площади, перекинуться на что-то ценное. С т очки зрения экологии противопоказаний против тополей нет, кроме этого", — отметил Фролов.

Специалист добавил, что еще одним минусом тополей является их хрупкость. Взрослые экземпляры могут обламываться под воздействием ветра, что делает их потенциально опасными вблизи магистралей. При этом эксперт указал, что грамотная обрезка помогает минимизировать риски и продлить жизнь деревьям.

Важно учитывать общее состояние городской среды, так как транспортные потоки влияют на характеристики городской атмосферы, требуя от растений повышенной устойчивости к негативным факторам. При этом стоит помнить, что концентрация микропластика в воздухе мегаполисов зачастую значительно превышает прежние прогнозы специалистов.

Отвечая на вопрос о способности тополей фильтровать воздух, эксперт пояснил, что любые деревья выполняют эту функцию за счет липкой поверхности листьев, на которой оседает пыль. Тополя в этом плане работают эффективнее берез благодаря крупной листовой пластине, однако деревья не являются полноценными очистителями воздуха в биологическом смысле.

В вопросах защиты лесов эксперты опираются на новые методы мониторинга, например, привлечение животных с уникальным чутьем для предотвращения биологических угроз.

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