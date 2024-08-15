На Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже произошло значительное снижение стоимости автомобильного топлива

На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в четверг произошло снижение стоимости бензина и дизельного топлива. Согласно данным торгов, цена на бензин Аи-92 снизилась на 0,34%, до 56 178 рублей за тонну. Цена на марку Аи-95 также уменьшилась на 0,34%, до 73 360 рублей за тонну.
Стоимость летнего дизельного топлива снизилась на 0,19%, до 61 900 рублей за тонну. Однако тонна сжиженных углеводородных газов (СУГов) подорожала на 1,02% — до 39 609 рублей, а цена на мазут увеличилась на 1,98%, до 29 762 рублей. Кроме того, цена на авиакеросин выросла на 1,57% — до 83 853 рублей за тонну.
В России действует запрет на вывоз бензина за рубеж, за исключением стран ЕАЭС. Этот запрет был введен с 1 марта, но был временно снят в конце мая. Однако с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ).
Министерство энергетики не планирует вводить эмбарго на экспорт дизельного топлива. Об этом ранее заявил первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин.
Фото: From Wikimedia Commons/ Rama (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 France license)
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