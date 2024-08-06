Неожиданный результат: что на самом деле экономит больше топлива — кондиционер или окна

Среди автомобилистов распространено мнение, что для снижения расхода топлива нужно реже включать кондиционер. Поэтому многие водители предпочитают проветривать салон, просто открывая окна. Но является ли такой подход правильным?

Стоит ли выключать кондиционер ради экономии топлива?

Открытые окна или работающий кондиционер: что выгоднее? Действительно, кондиционер увеличивает расход топлива на несколько процентов. На первый взгляд, выгоднее выключить его и открыть окна, позволяя потоку воздуха охладить салон.

Однако у этого подхода есть серьезный недостаток: езда с открытыми окнами ухудшает аэродинамику автомобиля, что также увеличивает расход топлива.

Хотя этот прирост может быть не таким значительным, как при работающем кондиционере, «компенсация» получается минимальной. Задайте себе вопрос: «Стоит ли ради такой незначительной экономии жертвовать комфортом?» В жаркий день лучше включить кондиционер. Он охладит салон гораздо эффективнее и быстрее, чем поток встречного воздуха.

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