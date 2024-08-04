Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 03.08.2024 : 85,7024
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 03.08.2024 : 92,8291
Как переполнение бака влияет на работу топливной системы автомобиля
  1. Главная
  2. Авто и мото

Полный бак — скрытая угроза: как избежать дорогостоящего ремонта

Как переполнение бака влияет на работу топливной системы автомобиля

Многие автомобилисты предпочитают заправлять транспортное средство до полного бака, что может быть полезно для длительных поездок, когда встретить качественную заправочную станцию бывает сложно. Однако в повседневной эксплуатации такая привычка может оказаться вредной для автомобиля. Важно осознавать, что полный бак может негативно сказаться на системе вентиляции топлива.

Бензин склонен к испарению, особенно в жару, что приводит к повышению давления в баке. Если клапан сброса давления (расположенный в крышке бака) забьется, система вентиляции может выйти из строя. Это, в свою очередь, может нарушить процесс подготовки топливной смеси и снизить эффективность работы двигателя.

Переполнение бака также может нанести вред топливному насосу, особенно в старых моделях автомобилей. Это создает вакуум в топливной системе, что увеличивает нагрузку на насос и ускоряет его износ.

Постоянная заправка до отказа может вызвать перелив топлива через дренажные трубы, расположенные под крылом машины. Топливо, попадая на электрическую проводку, элементы подвески и резиновые уплотнители, может со временем привести к их повреждению.

Кроме того, качество топлива играет важную роль. Регулярное использование хорошего топлива с проверенных АЗС и периодическая заправка до полного бака обычно не вредит. Однако использование топлива низкого качества при полном заполнении бака может вызвать серьезные проблемы с двигателем и топливной системой.

Фото:commons.wikimedia.org/ MarkBuckawicki ( Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication )

Мир

Руководство Мьянмы обратилось к РФ за поддержкой в борьбе с терроризмом

Руководство Мьянмы обратилось к РФ за поддержкой в борьбе с терроризмом

Руководитель крупнейшей в Мьянме партии обратился к России с просьбой поддержать правительственные силу республики в борьбе с террористической угрозой, сообщает РИА Новости. По словам Кхин Йи то, что происходит на территории страны, не внутренние разборки, а реальный террор.

Читать полностью
ВВС Израиля заявили об атаке на

ВВС Израиля заявили об атаке на "Хезболлу" на юге Ливана

Израильские ВВС нанесли удары по "террористическим объектам" и "военным зданиям" шиитов "Хезболлы" в районе Кфаркелы на юге Ливана. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Читать полностью

Общество

Ксения Бородина заявила, что чувствует себя свободной в новых отношениях

Ксения Бородина заявила, что чувствует себя свободной в новых отношениях

Телеведущая Ксения Бородина высказалась о своём новом романе.

Читать полностью
Психолог Самбурский призвал Глюкозу попросить помощи у Максима Фадеева

Психолог Самбурский призвал Глюкозу попросить помощи у Максима Фадеева

Конфликт между певицей Глюкозой и продюсером Максимом Фадеевым продолжается в социальных сетях.

Читать полностью

Новости