Топливо обнулили, порты под надзором: эскалация между Таиландом и Камбоджей набирает форму

Обострение на границе Таиланда и Камбоджи выходит за рамки военных инцидентов и затрагивает экономику и логистику. Бангкок усиливает давление на соседнее государство, ограничивая поставки топлива и стратегических грузов, а также вводя дополнительные меры контроля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Nation.

Ограничения на поставки энергоресурсов

После эскалации приграничного конфликта власти Таиланда приняли решение фактически прекратить экспорт топлива в Камбоджу. Представитель Министерства энергетики королевства сообщил, что Бангкок обратился ко всем нефтетрейдерам с просьбой остановить поставки энергоресурсов в соседнюю страну. По его словам, сокращение началось еще летом.

"Таиланд сократил поставки топлива в Камбоджу с июля 2025 года на 100%", — заявил представитель Министерства энергетики Таиланда.

Таким образом, энергетическое сотрудничество между двумя странами оказалось полностью заморожено. Эти меры рассматриваются как часть более широкой стратегии давления на фоне продолжающегося конфликта.

Усиление морского и сухопутного контроля

Как отмечается в публикации The Nation, военное командование Таиланда направило в Совет национальной безопасности предложения по усилению контроля на море. Речь идет о приостановке экспорта топлива и стратегических товаров, а также о более жестком наблюдении за судами, которые могут быть задействованы в нелегальной транспортировке энергоресурсов в Камбоджу.

Дополнительно предлагается объявить акватории вблизи камбоджийских портов зонами высокого риска. Представитель ВМС Таиланда при этом подчеркнул, что данные меры не означают введение морской блокады или "закрытие вод". По его словам, речь идет о повышении уровня наблюдения и информировании судоходства о потенциальных угрозах.

Ситуация на границе и позиции сторон

С 15 декабря полностью приостановлен экспорт топлива и военных материалов через пограничный переход Чонг Мек в провинции Убонратчатхани на востоке Таиланда. Это решение стало одним из наиболее жестких шагов, затронувших сухопутные каналы поставок.

Вооруженные столкновения на границе начались 7 декабря с применением стрелкового оружия. Камбоджийское министерство обороны заявило о провокационных действиях со стороны тайских сил, которые, по их версии, переросли в атаки на камбоджийские позиции. В свою очередь, королевская армия Таиланда утверждает, что именно камбоджийские подразделения первыми открыли артиллерийский огонь, после чего тайские военные нанесли удары по инфраструктуре противника для установления контроля над ключевыми районами.