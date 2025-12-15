Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Флаги Камбоджи и Тайланда
Флаги Камбоджи и Тайланда
© commons.wikimedia.org by Unknown author is licensed under Public domain
Главная / Мир
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:21

Топливо обнулили, порты под надзором: эскалация между Таиландом и Камбоджей набирает форму

Таиланд прекращает топливные поставки Камбодже на фоне конфликта — The Nation

Обострение на границе Таиланда и Камбоджи выходит за рамки военных инцидентов и затрагивает экономику и логистику. Бангкок усиливает давление на соседнее государство, ограничивая поставки топлива и стратегических грузов, а также вводя дополнительные меры контроля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Nation.

Ограничения на поставки энергоресурсов

После эскалации приграничного конфликта власти Таиланда приняли решение фактически прекратить экспорт топлива в Камбоджу. Представитель Министерства энергетики королевства сообщил, что Бангкок обратился ко всем нефтетрейдерам с просьбой остановить поставки энергоресурсов в соседнюю страну. По его словам, сокращение началось еще летом.

"Таиланд сократил поставки топлива в Камбоджу с июля 2025 года на 100%", — заявил представитель Министерства энергетики Таиланда.

Таким образом, энергетическое сотрудничество между двумя странами оказалось полностью заморожено. Эти меры рассматриваются как часть более широкой стратегии давления на фоне продолжающегося конфликта.

Усиление морского и сухопутного контроля

Как отмечается в публикации The Nation, военное командование Таиланда направило в Совет национальной безопасности предложения по усилению контроля на море. Речь идет о приостановке экспорта топлива и стратегических товаров, а также о более жестком наблюдении за судами, которые могут быть задействованы в нелегальной транспортировке энергоресурсов в Камбоджу.

Дополнительно предлагается объявить акватории вблизи камбоджийских портов зонами высокого риска. Представитель ВМС Таиланда при этом подчеркнул, что данные меры не означают введение морской блокады или "закрытие вод". По его словам, речь идет о повышении уровня наблюдения и информировании судоходства о потенциальных угрозах.

Ситуация на границе и позиции сторон

С 15 декабря полностью приостановлен экспорт топлива и военных материалов через пограничный переход Чонг Мек в провинции Убонратчатхани на востоке Таиланда. Это решение стало одним из наиболее жестких шагов, затронувших сухопутные каналы поставок.

Вооруженные столкновения на границе начались 7 декабря с применением стрелкового оружия. Камбоджийское министерство обороны заявило о провокационных действиях со стороны тайских сил, которые, по их версии, переросли в атаки на камбоджийские позиции. В свою очередь, королевская армия Таиланда утверждает, что именно камбоджийские подразделения первыми открыли артиллерийский огонь, после чего тайские военные нанесли удары по инфраструктуре противника для установления контроля над ключевыми районами.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Куба заявляет об усилении военного давления США в Карибском регионе — ТАСС сегодня в 3:40
Авианосец, подлодка и тысячи военных: почему Гавана говорит о беспрецедентном риске

Куба заявила о беспрецедентных угрозах для стран Латинской Америки, обвинив США в военном давлении и попытках присвоения ресурсов Венесуэлы.

Читать полностью » Принудительное выселение жильцов в Германии превысило 32 тысячи случаев в 2024 году — Минюст ФРГ вчера в 20:21
Тысячи семей без крыши над головой: Германия столкнулась с жёсткой реальностью аренды

Число принудительных выселений в Германии резко выросло. Почему долги по аренде стали массовой проблемой и к чему это уже привело.

Читать полностью » Уиткофф прибыл в Берлин для переговоров с Зеленским — Associated Press вчера в 14:38
После Москвы — Берлин: американский посланник запускает новый раунд переговоров по Украине

В Берлине замечен кортеж спецпредставителя США Стива Уиткоффа: в столице Германии стартуют переговоры с Зеленским и консультации с европейскими лидерами.

Читать полностью » Зеленский признал наличие компромиссов в мирном плане по Украине вчера в 14:31
Мир без иллюзий: В Киеве признали неизбежные компромиссы в плане мирного соглашения

Зеленский признал, что будущий мирный план по Украине будет строиться на компромиссах, и подтвердил передачу обновлённых предложений США.

Читать полностью » Зеленский сообщил об отсутствии реакции США на новые мирные инициативы Киева вчера в 14:24
США взяли паузу: судьба мирного плана Украины повисла между Берлином и Вашингтоном

Зеленский сообщил, что США пока не ответили на новые мирные предложения Киева, но в Берлине уже готовятся ключевые переговоры с американской делегацией.

Читать полностью » США помогли освободить пятерых украинцев в Белоруссии — Газета.ru 13.12.2025 в 20:22
Сотня против системы: Белоруссия отпустила тех, кого вчера считала угрозой

Около сотни задержанных покидают белорусские тюрьмы, а Украина надеется успеть провести новый обмен до наступления Нового года.

Читать полностью » Лю Пэнъюй заявил о глобальных рисках искусственного интеллекта — РИА Новости 13.12.2025 в 20:05
Машины думают быстрее людей: Китай боится, что разум вырвется из-под контроля

Китай призывает к международному сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта, предупреждая: риски новых технологий становятся общей задачей для всего мира.

Читать полностью » Грету Тунберг обвинили в неповиновении полиции в Финляндии — Helsingin Sanomat 13.12.2025 в 19:44
Грета Тунберг не сдаётся: Финляндия открыла против неё новое уголовное дело

Финская прокуратура обвинила Грету Тунберг в неповиновении полиции после акции в Хельсинки — и это не единственный случай, когда протест обернулся штрафом.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Здоровых новорожденных достаточно купать 2–3 раза в неделю — педиатр Спиваковская
Питомцы
Домашние кошки вылизывают шерсть для удаления грязи — Science Times
Туризм
В Пермском крае пропала группа из 13 туристов на снегоходах — Турпром
Туризм
Число пятизвёздочных отелей Антальи превысило показатели Испании — Турпром
Туризм
Иностранные мотоциклисты спровоцировали ДТП с туристами из РФ в Таиланде — Турпром
Туризм
Доходы туризма Таиланда достигли 44 млрд долларов в 2025 году — Турпром
Туризм
Турист сбежал при нападении с ножом на женщину в Колумбии — New York Post
Красота и здоровье
Стирка носков при 60 градусах снижает риск запаха ног — микробиолог Фристоун
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet