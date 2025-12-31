Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:55

Топливо для реактивных двигателей подешевело: почему снижение цен не коснулось всех нефтепродуктов

В России введены новые меры для стабилизации цен на топливо - Минэнерго РФ

Стоимость топлива в России в 2025 году продемонстрировала неоднозначную динамику. По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, бензин марки "Регуляр-92" подорожал на 2,06%, а "Премиум-95" — на 4,66%. Это отражает общую тенденцию роста цен на топливо, хотя в случае с дизельным топливом наблюдаются как рост, так и снижение стоимости в зависимости от его типа, об этом пишет ТАСС.

Увеличение цен на бензин

По итогам последнего торгового дня 2025 года, цена бензина марки АИ-92 составила 54,026 тыс. рублей за тонну. Это на 2,06% больше по сравнению с началом года. Более заметное повышение произошло с бензином АИ-95, который подорожал на 4,66%, достигнув стоимости 58,723 тыс. рублей за тонну. Эти данные указывают на устойчивый рост цен на бензин в течение года, что в значительной степени связано с глобальными экономическими факторами и внутренними процессами в российской нефтяной отрасли.

Дизельное топливо и другие нефтепродукты

Не все виды топлива следуют одной и той же траектории роста. Летнее дизельное топливо подорожало на 0,35%, составив 54,552 тыс. рублей за тонну. Межсезонный дизель, напротив, стал дешевле на 2,61%, снизившись до 54,388 тыс. рублей за тонну. Зимний дизель показал наибольшее падение — 12,19%, опустившись до 61,655 тыс. рублей за тонну.

Другие нефтепродукты также демонстрируют заметные колебания цен. Топливо для реактивных двигателей подешевело на 7,5%, составив 76,239 тыс. рублей за тонну. Существенно снизилась стоимость топочного мазута — на 63,34%, что поставило его цену на уровне 11,229 тыс. рублей за тонну. В то же время сжиженные углеводородные газы (СУГ) подорожали на 12,65%, достигнув 20,504 тыс. рублей за тонну.

Меры по стабилизации рынка

На фоне резких колебаний цен на топливо, власти предприняли несколько шагов для стабилизации ситуации. Во второй половине 2025 года стоимость бензина марки АИ-92 достигла исторического рекорда, превышая 74 тыс. рублей за тонну. В сентябре на бирже было принято решение ужесточить правила торгов: предельную границу на рост цен снизили с 0,5% до 0,01%. Однако с 22 декабря эта мера была смягчена, и предельный рост цен на бензин и дизель был возвращен на прежний уровень в 0,5%.

Кроме того, в октябре президент Владимир Путин подписал указ, который позволяет производителям топлива получать демпферные выплаты без учета отклонений в цене с 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года. Эта мера направлена на стабилизацию цен на внутреннем рынке. Время от времени возникала угроза дефицита топлива, что могло привести к росту цен, и правительство продолжает контролировать экспортные потоки топлива.

"С 1 октября 2025 года по 1 мая 2026 года порог отклонения для выплаты топливного демпфера по бензину и дизельному топливу учитываться не будет", — сообщило Минэнерго РФ.

Время от времени возникала угроза дефицита топлива, что могло привести к росту цен, и правительство продолжает контролировать экспортные потоки топлива.

Тренды на рынке и перспективы

Объем торгов нефтепродуктами на бирже в 2025 году сократился на 0,1%, составив 37,157 млн тонн. Особенно заметное снижение наблюдается в торговле бензинами, где объем упал на 6%, до 10,254 млн тонн. В то же время спрос на дизельное топливо увеличился на 2,7%, достигнув 19,32 млн тонн. Эти данные свидетельствуют о том, что в условиях нестабильности на внутреннем рынке и повышенных цен россияне начали меньше покупать бензин и переключаются на дизельное топливо.

Снижение объемов торговли бензинами и рост интереса к дизелю, а также принятие мер по поддержке производителей свидетельствуют о стремлении правительства обеспечить стабильность на рынке топлива. В то же время контроль за экспортом топлива и меры по ограничению роста цен демонстрируют усилия властей по удержанию ситуации под контролем.

