Рассказываем о топиарном искусстве для садоводов

Наверняка вы не раз встречали необычные фигуры, вырезанные из живых растений, на садовых участках, в парках или скверах. Это искусство топиара, или фигурная обрезка кустарников и деревьев. Многим садоводам оно может показаться сложным, но в действительности такое украшение участка вполне по силам.
Что такое топиар?
Топиар - это вид садово-паркового искусства, который заключается в формировании деревьев, кустарников и других растений в виде различных геометрических, а также фигурных композиций. Растение-основа обрезается таким образом, чтобы в итоге получились шары, пирамиды, конусы, волны и даже сложные скульптурные изображения.
Основные растения для топиара
Чаще всего для такой формирующей обрезки используют медленнорастущие, хвойные породы деревьев и кустарников. Это могут быть самшит, тис, туя, можжевельник, клен, бук и другие плотные, компактные виды. Также популярны декоративные растения с густой и упругой листвой, например, лавр, гортензия, барбарис.
Преимущества топиарных фигур
Помимо декоративного эффекта, топиарные композиции несут и практическую пользу. Они позволяют зонировать пространство, скрывать нежелательные объекты, создавать живые изгороди. А правильно подстриженные деревья и кустарники меньше затеняют участок и не загромождают его.
С чего начать?
Чтобы превратить свой участок в садовую галерею необычных растительных скульптур, начните с подбора подходящих видов. Обратите внимание на компактные, медленнорастущие растения. Затем определитесь с желаемыми формами и составьте план будущих топиарных композиций. И, конечно, не забывайте про регулярную, аккуратную обрезку.
Топиар позволяет воплотить самые смелые идеи оформления сада. Вооружившись ножницами и терпением, вы сможете создать на своем участке настоящие живые скульптуры, достойные восхищения.
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