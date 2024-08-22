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Башкирия вошла в пятерку регионов России с наибольшим снижением цен на новостройки
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Башкирия заняла пятое место в России по снижению стоимости новостроек в августе 2024

Башкирия вошла в пятерку регионов России с наибольшим снижением цен на новостройки

Башкирия заняла одно из первых мест в России по снижению стоимости новостроек, попав в пятерку ведущих регионов. В августе средняя цена квадратного метра в новостройках составила 124 тысячи рублей, что на 1,1% меньше по сравнению с июлем. Данные предоставлены исследованием "Яндекс Недвижимости" и свидетельствуют о том, что республика занимает пятое место в стране по изменению цен на первичное жилье после окончания программы льготной ипотеки.

Наиболее существенное падение цен зафиксировано в Тульской области (-8,7%), а также в Самарской (-3,5%) и Ивановской (-2%) областях, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (-1,7%). В Москве, Подмосковье, Челябинской, Омской, Нижегородской и Томской областях цены снизились на 0,7-1%.

Эксперты предсказывают, что резкого падения цен на новое жилье не будет, однако ожидается их медленная коррекция в течение ближайшего года-полутора. Замечается, что застройщики готовы адаптироваться к условиям изменения льготной ипотеки, что может привести к появлению новостроек по сниженным ценам для выполнения планов по продажам.

Фото: commons.wikimedia.org/kallerna (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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