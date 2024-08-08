Менеджера авиационного завода ЛАЗ приговорила к 9 годам за госизмену

Михаил Баранов, бывший топ-менеджер Луховицкого авиационного завода, был приговорен Московским областным судом к девяти годам колонии строгого режима после признания его виновным в государственной измене, участии в преступном сообществе, краже в крупном размере и контрабанде оружия и обязан сообщает пресс-служба суда.
Сотрудник ЛАЗ имени Воронина был задержан 13 сентября 2022 года.
По данным ведомства, у него была техническая документация под грифом "совершенно секретно", к которой он имел доступ, а также фотографии фрагментов чертежей деталей военного самолета, которые он передал сотруднику Одесского авиационного завода.
Осужденный частично признал вину.
Фото: commons.wikimedia.org
Трамп заявил, что США в опасности
Дональд Трамп, бывший президент США и кандидат в президенты на нынешних выборах от Республиканской партии, заявил, что Соединенные Штаты находятся в опасности, поскольку страна больше не пользуется уважением Китая и России
Трамп намерен провести с Камалой Харрис три сеанса дебатов в сентябре
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп сообщил о своем намерении провести три раунда дебатов с кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис в сентябре.
Прохор Шаляпин научился управлять самолётом
Певец Прохор Шаляпин похвастался своими навыками пилотирования самолётом.
Истаявшая Екатерина Варнава рассказала о лечении в санатории
Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава перечислила плюсы отдыха в санатории в городе-курорте Ессентуки Ставропольского края.