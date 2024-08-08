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Топ-менеджера авиационного завода посадили за госизмену
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  • Опубликована вчера в 23:28

Менеджера авиационного завода ЛАЗ приговорила к 9 годам за госизмену

Топ-менеджера авиационного завода посадили за госизмену

Михаил Баранов, бывший топ-менеджер Луховицкого авиационного завода, был приговорен Московским областным судом к девяти годам колонии строгого режима после признания его виновным в государственной измене, участии в преступном сообществе, краже в крупном размере и контрабанде оружия и обязан сообщает пресс-служба суда.

Сотрудник ЛАЗ имени Воронина был задержан 13 сентября 2022 года.

По данным ведомства, у него была техническая документация под грифом "совершенно секретно", к которой он имел доступ, а также фотографии фрагментов чертежей деталей военного самолета, которые он передал сотруднику Одесского авиационного завода.

Осужденный частично признал вину.

Фото: commons.wikimedia.org

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