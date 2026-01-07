Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Женщина смотрит на карту
Женщина смотрит на карту
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:39

Рынок туризма показал характер: россияне упрямо выбирают старые проверенные направления

Египет, Турция, Китай, Таиланд и ОАЭ возглавляют топ направлений на 2026 год — АТОР

Пятерка зарубежных направлений, которые россияне чаще всего выбирают для отдыха, в 2026 году останется без изменений, несмотря на колебания спроса и появление новых туристических маршрутов. Рынок выездного туризма демонстрирует устойчивость, а предпочтения путешественников формируются вокруг проверенных стран. Об этом, в частности, говорится в материалах, на которые ссылается издание "Известия".

Устойчивое ядро туристических предпочтений

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с журналистами отметила, что структура спроса у российских туристов остается стабильной уже несколько лет. По ее словам, именно это "ядро" определяет основные потоки и в 2026 году.

"Пятерка самых востребованных направлений у российских туристов в 2026 году останется прежней", — сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

В этот список традиционно входят Египет, Турция, Китай, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Эти страны сохраняют привлекательность благодаря сочетанию транспортной доступности, разнообразия форматов отдыха и развитой туристической инфраструктуры.

Как меняется спрос внутри топ-5

Хотя состав лидеров не изменился, внутри пятерки произошли заметные сдвиги. По итогам прошедшего года Египет значительно укрепил свои позиции. Рост турпотока, по оценкам туроператоров, составил от 30 до 50 процентов, что позволило направлению вновь закрепиться в числе самых популярных.

Китай и Турция, в свою очередь, сохранили стабильный спрос. Эти страны продолжают привлекать российских туристов как массовыми пляжными программами, так и экскурсионными и культурными маршрутами. Таиланд и ОАЭ также удерживают позиции за счет высокого уровня сервиса и разнообразия предложений.

Новые точки роста на туристической карте

Помимо основных лидеров, рынок выездного туризма демонстрирует появление новых направлений с высоким потенциалом. Отдельно Майя Ломидзе выделила Вьетнам, который стал одним из главных открытий года. Турпоток в эту страну увеличился почти на 200 процентов, что говорит о быстро растущем интересе со стороны россиян.

Также перспективными направлениями названы Саудовская Аравия, где рост числа поездок оценивается примерно в 20 процентов, и Оман. Последний, по оценке АТОР, может в ближайшие годы войти в число популярных маршрутов, если развитие инфраструктуры и авиасообщения продолжится.

Прогноз на 2026 год

Эксперты сходятся во мнении, что в 2026 году российский выездной туризм будет развиваться эволюционно, без резких изменений в структуре спроса. Основные направления сохранят лидерство, а рост будет обеспечиваться за счет перераспределения потоков и постепенного расширения географии поездок.

Таким образом, туристы по-прежнему делают ставку на проверенные страны, но все активнее присматриваются к новым маршрутам, которые способны предложить альтернативу привычному отдыху.

