Okko подвёл итоги 2025 года: какие сериалы держали зрителей до последней серии

Онлайн-кинотеатр подвёл итоги года, зафиксировав, какие проекты сумели удержать внимание аудитории дольше других. В списках лидеров оказались как громкие премьеры, так и сериалы, которые постепенно нарастили популярность. Об этом сообщил онлайн-кинотеатр Okko.

Сериалы, которые собрали максимальную аудиторию

По данным сервиса, самыми успешными сериалами 2025 года стали проекты с разным жанровым и тематическим диапазоном. В топ вошли "Аутсорс", "Лихие", "Как приручить лису", "Урок", "Волшебный участок", "Открытый брак", "Трасса", "Гипнозис", "Министерство Всего Хорошего" и "Дыши". Все эти проекты имеют возрастное ограничение 18+.

В Okko отметили, что рейтинг формировался на основе количества уникальных пользователей, посмотревших сериал в течение года, без учёта повторных просмотров.

Итоги года для полнометражного кино

Помимо сериалов, сервис также опубликовал список самых популярных фильмов 2025 года. Абсолютным лидером по числу зрителей стал фильм "Батя 2. Дед" с Евгением Цыгановым и Владимиром Вдовиченковым. Картина возглавила рейтинг и стала самым востребованным полнометражным проектом на платформе.

В десятку самых популярных фильмов также вошли "На деревню дедушке", "Кракен", "Домовенок Кузя", "Баба Яга спасает Новый год", "Финист. Первый богатырь", "Елки 11", "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича", "Звезды в Сибири" и "Царевна-лягушка".

Что отражают рейтинги Okko

В онлайн-кинотеатре подчёркивают, что итоги года демонстрируют не только популярность отдельных названий, но и общие предпочтения аудитории. Сериальный сегмент остаётся ключевым драйвером интереса, однако крупные российские кинопремьеры по-прежнему способны собирать широкую аудиторию.