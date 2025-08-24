Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Памятник затопленным кораблям
Памятник затопленным кораблям
© commons.wikimedia.org by GIC198 is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 17:29

Последние дни лета — и Крым рвёт чарты: какие города заняли топ в августе

Севастополь, Судак и Алушта вошли в рейтинг популярных направлений для коротких поездок

Пять крымских городов — Ялта, Алушта, Судак, Евпатория и Севастополь — оказались в числе самых популярных направлений для спонтанных поездок россиян в августе 2025 года. Об этом сообщили аналитики сервиса бронирования "Твил.ру".

Ялта и Евпатория — лидеры по спросу

Ялта заняла 5-е место рейтинга. Туристы проводят здесь в среднем 3 ночи, тратя на проживание около 6 000 рублей за сутки. Евпатория расположилась на 6-й строчке: здесь отдых обходится дешевле — 3 615 рублей за ночь, а средняя продолжительность поездки составляет 4 дня.

Алушта, Судак и Севастополь

  • Алушта — 7-е место. Средняя цена проживания: 4 853 рубля/сутки.

  • Судак — 8-е место. Отдых стоит 4 155 рублей в сутки, обычно туристы останавливаются на 3 ночи.

  • Севастополь замкнул первую девятку рейтинга: средняя стоимость размещения — 4 353 рубля за ночь, а поездки сюда самые короткие — всего 2 дня.

Почему выбирают Крым

Эксперты связывают рост популярности крымских курортов с:

  • тёплой погодой в конце лета;

  • развитой туристической инфраструктурой;

  • доступностью для спонтанного бронирования.

Несмотря на отсутствие авиасообщения, многие туристы выбирают автопутешествия, чтобы провести последние летние дни на море.

