Последние дни лета — и Крым рвёт чарты: какие города заняли топ в августе

Пять крымских городов — Ялта, Алушта, Судак, Евпатория и Севастополь — оказались в числе самых популярных направлений для спонтанных поездок россиян в августе 2025 года. Об этом сообщили аналитики сервиса бронирования "Твил.ру".

Ялта и Евпатория — лидеры по спросу

Ялта заняла 5-е место рейтинга. Туристы проводят здесь в среднем 3 ночи, тратя на проживание около 6 000 рублей за сутки. Евпатория расположилась на 6-й строчке: здесь отдых обходится дешевле — 3 615 рублей за ночь, а средняя продолжительность поездки составляет 4 дня.

Алушта, Судак и Севастополь

Алушта — 7-е место. Средняя цена проживания: 4 853 рубля/сутки.

Судак — 8-е место. Отдых стоит 4 155 рублей в сутки, обычно туристы останавливаются на 3 ночи.

Севастополь замкнул первую девятку рейтинга: средняя стоимость размещения — 4 353 рубля за ночь, а поездки сюда самые короткие — всего 2 дня.

Почему выбирают Крым

Эксперты связывают рост популярности крымских курортов с:

тёплой погодой в конце лета;

развитой туристической инфраструктурой;

доступностью для спонтанного бронирования.

Несмотря на отсутствие авиасообщения, многие туристы выбирают автопутешествия, чтобы провести последние летние дни на море.