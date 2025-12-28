Рейтинг, где проигравшие — миллионеры: как Лазарев оказался в топ-5, заработав всего 637 миллионов

Гонорары на российской сцене в 2025 году приблизились к уровню крупных корпораций: отдельные выступления оцениваются в десятки миллионов рублей, а годовой заработок артистов — в сотни миллионов. Об этом сообщает "Газета.Ru": издание со ссылкой на Telegram-каналы приводит рейтинг самых высокооплачиваемых артистов России, где лидером стал певец Ваня Дмитриенко, а разрыв между первой тройкой оказался минимальным.

Кто возглавил список и сколько заработал

Самым высокооплачиваемым артистом 2025 года, как утверждается в опубликованном списке, стал Ваня Дмитриенко. По данным, приведённым "Газетой.Ru", он заработал около 924 млн рублей за 33 концерта. При этом один концерт оценивается примерно в 28 млн рублей, что делает его одним из самых дорогих исполнителей на рынке живых выступлений.

Такая сумма за сравнительно небольшое количество шоу показывает, что ключевым фактором дохода становится не только гастрольная активность, но и цена одного выхода на сцену. В этом контексте Дмитриенко оказался на первом месте не за счет рекордного числа концертов, а за счет максимального гонорара за выступление.

Вторая и третья строчки: Лепс и Кадышева

На втором месте в рейтинге оказался Григорий Лепс. Как пишет "Газета.Ru", в 2025 году он заработал 908,5 млн рублей, отыграв 79 концертов. Гонорар артиста за одно выступление оценивается в 11,5 млн рублей. Таким образом, в отличие от лидера списка, его итоговая сумма формировалась за счет высокой концертной нагрузки.

Третью строчку заняла Надежда Кадышева. Ее заработок, по данным издания, составил 900 млн рублей за 36 концертов. В расчете на одно выступление это около 25 млн рублей, что делает ее одной из самых дорогих артисток страны. В тройке лидеров Кадышева ближе всего к Дмитриенко именно по стоимости одного шоу, а не по количеству выходов на сцену.

Кто еще вошел в пятерку самых дорогих артистов

В топ-5 высокооплачиваемых артистов, по данным "Газеты.Ru", также вошли Татьяна Буланова и Сергей Лазарев. Буланова, как утверждается, заработала около 745 млн рублей за 149 шоу, то есть ее показатель обеспечен рекордным количеством концертов. Сергей Лазарев занял пятую позицию с доходом 637,5 млн рублей за 75 выступлений.

Сопоставление данных внутри рейтинга показывает разницу в моделях заработка: одни артисты формируют доход через максимально высокую стоимость одного концерта, другие — через интенсивные гастрольные графики. При этом все участники пятерки, по приведенной оценке, за год вышли на суммы, которые приближаются к миллиарду рублей и формируют новую планку "дорогого" артистического сегмента.