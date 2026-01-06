Топ-3 машин, которые россияне покупают прямо сейчас — вы угадаете лидера

Во второй половине 2025 года российский рынок новых автомобилей показал положительную динамику, но итоговые показатели всё равно не дотянули до уровня 2024-го. Об этом сообщает Autonews. ru со ссылкой на данные агентств "Автостат" и "Автостат-Инфо". Как отмечает издание, рост продаж во многом связан с корректировкой утилизационного сбора, однако эффект оказался ограниченным. На этом фоне аналитики выделили модели, которые стали наиболее востребованными в 2025 году и, вероятно, сохранят лидерство в начале 2026-го.

Лидером по объёму продаж в 2025 году стала Lada Granta — самая бюджетная модель на российском рынке с ценой от 749 900 рублей. В рейтинге она опережает как более дорогие модели Lada, так и популярные китайские кроссоверы. Список также показывает, что российские бренды продолжают удерживать значительную долю массового сегмента, тогда как в классе кроссоверов доминируют китайские марки, часть из которых уже локализовала производство в России.

Тройка лидеров: Granta, Vesta и Haval Jolion

Первое место, по данным Autonews. ru, занимает Lada Granta. Модель оснащается 1,6-литровым двигателем мощностью 90, 106 или 118 л. с., имеет пятиступенчатую механическую коробку передач и передний привод. Издание подчёркивает, что популярность обеспечивают широкий спектр модификаций, в том числе версии Active Cross и Sport. Базовая стоимость автомобиля начинается от 749 900 рублей.

На второй строчке расположилась Lada Vesta, стартующая от 1 525 000 рублей. В течение года производитель улучшал комплектацию и добавил, в частности, систему бесключевого доступа и климат-контроль. Модель предлагается с 1,6-литровыми моторами на 106 или 118 л. с., а также с 1,8-литровым агрегатом на 122 л. с. В зависимости от версии доступны механическая трансмиссия или вариатор, что расширяет аудиторию модели и позволяет ей удерживать высокие позиции.

Третье место занял Haval Jolion — китайский кроссовер, который собирают на заводе в Туле. Его начальная цена составляет 1 999 000 рублей. В базовой версии установлен 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 143 л. с. и шестиступенчатая "механика". Более дорогие комплектации оснащаются 150-сильным двигателем, семиступенчатой роботизированной коробкой и системой полного привода, что усиливает конкурентоспособность модели в массовом сегменте кроссоверов.

Первая пятёрка: Tiggo 7 Pro Max и Belgee X50

В первую пятёрку рейтинга, помимо тройки лидеров, вошли Chery Tiggo 7 Pro Max и Belgee X50. Tiggo 7 Pro Max оценивается от 2 560 000 рублей и комплектуется 1,6-литровым двигателем мощностью 150 л. с. в паре с роботизированной коробкой передач. Модель закрепилась в числе наиболее востребованных за счёт популярности формата городского кроссовера и сильных позиций бренда на российском рынке.

Belgee X50, как отмечает Autonews. ru, стоит от 2 479 990 рублей без учёта скидок. Это китайско-белорусский кроссовер с 1,5-литровым двигателем мощностью 150 л. с. и семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Включение модели в топ-5 подчёркивает, что потребительский спрос в сегменте новых автомобилей во многом сместился в сторону кроссоверов, а также в сторону моделей, которые воспринимаются как альтернатива традиционным европейским брендам.

Премиальный сегмент и остальная десятка: Monjaro, Niva и новые ожидания

Шестое место занимает Geely Monjaro с ценой от 4 449 990 рублей без скидки. Кроссовер позиционируется как премиальный и оснащается двухлитровым двигателем мощностью 238 л. с., восьмиступенчатым автоматом и полным приводом. Autonews. ru уточняет, что Monjaro поставляют как официально, так и по параллельному импорту. Это отражает особенности российского рынка, где премиальные модели нередко представлены сразу в нескольких каналах поставок.

В последующей части рейтинга расположились Lada Niva Travel (от 1 059 000 рублей) с двигателем 1,7 л (83 л. с.) и механической коробкой, Haval M6 (от 1 999 000 рублей) с мотором 1,5 л на 143 л. с. и "механикой", а также Lada Niva Legend (от 1 390 000 рублей). Последняя в 2025 году прошла рестайлинг и получила новый 1,8-литровый двигатель мощностью 90 л. с. Таким образом, модели Niva остаются в числе наиболее востребованных, сохраняя спрос на рынке благодаря формату и узнаваемости.

Завершает представленную в материале подборку Changan Uni-S — модель CS55 Plus с ценой от 2 989 900 рублей. Она оснащается 1,5-литровым двигателем мощностью 181 л. с. и роботизированной коробкой передач. Autonews. ru отмечает, что появление полноприводной версии ожидается в 2026 году. Этот акцент показывает, что конкуренция в сегменте кроссоверов будет усиливаться, а производители будут расширять линейки, чтобы удерживать позиции в условиях изменения спроса и цен.