Полоскание после чистки зубов
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 9:12

Зубы портятся не от сладкого, а от вашей щётки: когда пора менять её

Врач Мария Беляева: зубную щётку нужно менять каждые 1–2 месяца

Регулярная смена зубной щётки — один из ключевых факторов поддержания здоровья зубов и дёсен. Многие недооценивают эту простую привычку, но именно она помогает снизить риск кариеса, воспалений и неприятного запаха изо рта. Врач общей практики Мария Беляева рассказала, как часто стоит менять щётку и какие модели лучше всего подходят для ежедневной гигиены.

"Оптимально использовать щетку средней жесткости с небольшой чистящей головкой. Такая конструкция позволяет тщательно очищать труднодоступные места, при этом не травмируя десны", — пояснила Беляева.

Как часто менять щётку

По словам врача, менять щётку следует каждые 1-2 месяца. Со временем щетина изнашивается, теряет упругость и хуже справляется с налётом. Более того, щётка становится источником бактерий, которые могут попадать обратно в полость рта и провоцировать воспалительные процессы.

Почему это важно

  • Изношенная щетина хуже удаляет налёт.

  • На поверхности щётки накапливаются микроорганизмы.

  • Старая щётка может травмировать дёсны.

  • Риск развития кариеса и гингивита увеличивается.

Сравнение: новая и старая щётка

Состояние Эффективность Риски
Новая щётка Удаляет налёт, массирует дёсны Нет
Старая щётка Плохо очищает, скапливает бактерии Воспаление, кариес, запах

Советы шаг за шагом: уход за зубами

  1. Меняйте щётку каждые 1-2 месяца.

  2. Выбирайте щётку средней жёсткости и с небольшой головкой.

  3. Чистите зубы не менее 5 минут дважды в день.

  4. Используйте пасту с фтором для укрепления эмали.

  5. Дополняйте уход зубной нитью и ополаскивателем.

  6. После болезни меняйте щётку, чтобы избежать повторного заражения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Чистить зубы старой щёткой → попадание бактерий и воспаление дёсен → альтернатива: регулярная замена.

  • Использовать слишком жёсткую щетину → травма эмали и дёсен → альтернатива: средняя жёсткость.

  • Чистить зубы меньше 2 минут → неполное удаление налёта → альтернатива: уделять гигиене 5 минут.

А что если использовать электрическую щётку?

Электрические модели хорошо очищают налёт, но их головки также нуждаются в замене. Оптимально менять насадки каждые 2-3 месяца.

FAQ

Можно ли дольше пользоваться одной щёткой?
Нет, это увеличивает риск заболеваний ротовой полости.

Как понять, что пора менять щётку?
Если щетина потеряла форму или изменила цвет — пора заменить.

Нужен ли ополаскиватель после чистки?
Да, он помогает удалить остатки бактерий и освежает дыхание.

