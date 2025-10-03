Зубы портятся не от сладкого, а от вашей щётки: когда пора менять её

Регулярная смена зубной щётки — один из ключевых факторов поддержания здоровья зубов и дёсен. Многие недооценивают эту простую привычку, но именно она помогает снизить риск кариеса, воспалений и неприятного запаха изо рта. Врач общей практики Мария Беляева рассказала, как часто стоит менять щётку и какие модели лучше всего подходят для ежедневной гигиены.

"Оптимально использовать щетку средней жесткости с небольшой чистящей головкой. Такая конструкция позволяет тщательно очищать труднодоступные места, при этом не травмируя десны", — пояснила Беляева.

Как часто менять щётку

По словам врача, менять щётку следует каждые 1-2 месяца. Со временем щетина изнашивается, теряет упругость и хуже справляется с налётом. Более того, щётка становится источником бактерий, которые могут попадать обратно в полость рта и провоцировать воспалительные процессы.

Почему это важно

Изношенная щетина хуже удаляет налёт.

На поверхности щётки накапливаются микроорганизмы.

Старая щётка может травмировать дёсны.

Риск развития кариеса и гингивита увеличивается.

Сравнение: новая и старая щётка