Зубы портятся не от сладкого, а от вашей щётки: когда пора менять её
Регулярная смена зубной щётки — один из ключевых факторов поддержания здоровья зубов и дёсен. Многие недооценивают эту простую привычку, но именно она помогает снизить риск кариеса, воспалений и неприятного запаха изо рта. Врач общей практики Мария Беляева рассказала, как часто стоит менять щётку и какие модели лучше всего подходят для ежедневной гигиены.
"Оптимально использовать щетку средней жесткости с небольшой чистящей головкой. Такая конструкция позволяет тщательно очищать труднодоступные места, при этом не травмируя десны", — пояснила Беляева.
Как часто менять щётку
По словам врача, менять щётку следует каждые 1-2 месяца. Со временем щетина изнашивается, теряет упругость и хуже справляется с налётом. Более того, щётка становится источником бактерий, которые могут попадать обратно в полость рта и провоцировать воспалительные процессы.
Почему это важно
-
Изношенная щетина хуже удаляет налёт.
-
На поверхности щётки накапливаются микроорганизмы.
-
Старая щётка может травмировать дёсны.
-
Риск развития кариеса и гингивита увеличивается.
Сравнение: новая и старая щётка
|Состояние
|Эффективность
|Риски
|Новая щётка
|Удаляет налёт, массирует дёсны
|Нет
|Старая щётка
|Плохо очищает, скапливает бактерии
|Воспаление, кариес, запах
Советы шаг за шагом: уход за зубами
-
Меняйте щётку каждые 1-2 месяца.
-
Выбирайте щётку средней жёсткости и с небольшой головкой.
-
Чистите зубы не менее 5 минут дважды в день.
-
Используйте пасту с фтором для укрепления эмали.
-
Дополняйте уход зубной нитью и ополаскивателем.
-
После болезни меняйте щётку, чтобы избежать повторного заражения.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Чистить зубы старой щёткой → попадание бактерий и воспаление дёсен → альтернатива: регулярная замена.
-
Использовать слишком жёсткую щетину → травма эмали и дёсен → альтернатива: средняя жёсткость.
-
Чистить зубы меньше 2 минут → неполное удаление налёта → альтернатива: уделять гигиене 5 минут.
А что если использовать электрическую щётку?
Электрические модели хорошо очищают налёт, но их головки также нуждаются в замене. Оптимально менять насадки каждые 2-3 месяца.
FAQ
Можно ли дольше пользоваться одной щёткой?
Нет, это увеличивает риск заболеваний ротовой полости.
Как понять, что пора менять щётку?
Если щетина потеряла форму или изменила цвет — пора заменить.
Нужен ли ополаскиватель после чистки?
Да, он помогает удалить остатки бактерий и освежает дыхание.
