Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 0:12

Почему зубы желтеют? Причины, которые мало кто знает, и как вернуть белизну

Почему зубы желтеют: стоматолог Давидян объяснил причины и способы восстановления белизны

Желтые зубы — это проблема, с которой сталкиваются многие. Но, как утверждает стоматолог-хирург и имплантолог Арам Давидян, причины желтизны зубов могут быть разными и в некоторых случаях это естественный процесс.

Почему зубы желтеют?

По словам доктора Давидяна, на цвет зубов в первую очередь влияет наследственность. У некоторых людей зубы с рождения имеют темный оттенок, приближенный к цвету A3, что в целом не является плохим признаком. Чем темнее твердая ткань зуба, тем он более крепкий.

Кроме того, окисление на клеточном уровне — еще одна причина изменения цвета зубов. Это происходит, когда зубы взаимодействуют с кислородом, что влияет на их оттенок.

Также с возрастом эмаль начинает стираться, и зубы могут становиться более желтыми. Это связано с тем, что дентин (внутренняя часть зуба) становится более заметным по мере уменьшения толщины эмали.

Как вернуть белизну зубов?

Ответ прост — регулярное отбеливание и уход за зубами помогут вернуть сияющий вид вашей улыбке. Но важно помнить, что каждую процедуру нужно проводить с учетом индивидуальных особенностей здоровья зубов.

