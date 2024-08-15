Врач выделила распространенные причины выпадения зубов у молодых людей

Выпадение зубов у молодых людей часто связано с неправильным питанием, включая потребление мягкой пищи, и может быть усугублено стрессом и хроническими заболеваниями. Врач из клиники "Будь Здоров" Ирина Гузяева указала на такие факторы, как недостаток витаминов и минералов, которые ведут к ослаблению связочного аппарата и потере зубов, сообщает Газета.Ру.

Кроме того, заболевания пародонта, вызванные такими состояниями как гипертензия, диабет, ожирение и остеопороз, увеличивают риск выпадения зубов. Медицинские процедуры, такие как химио- и радиотерапия, а также иммуносупрессивные лекарства, могут способствовать этому процессу. Зубная фобия также играет роль, поскольку страх перед стоматологическим лечением ведет к игнорированию проблем, что может привести к потере зубов.

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