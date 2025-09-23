Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© freepik.com by jannoon028 is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 4:12

Белоснежная улыбка под угрозой: привычки, которые разрушают зубы быстрее кариеса

Максим Лабухин: регулярная гигиена и фтор помогают укрепить эмаль зубов

Зубная эмаль — самая прочная ткань в организме человека, но и она подвержена повреждениям. Её задача — защищать зубы от внешних факторов и чувствительности. Когда эмаль разрушается, появляются кариозные полости, которые могут привести к серьёзным проблемам.

О том, как сохранить эмаль крепкой, рассказал медицинский директор сети клиник "МИА.РФ" Максим Лабухин в интервью "Газете.Ru".

"Укрепить эмаль и сохранить здоровье зубов помогут простые правила. В их числе — регулярная гигиена полости рта: чистка дважды в день, полоскание после еды и использование флосса или ирригатора", — объяснил врач.

Основные рекомендации стоматолога

Эксперт советует посещать стоматолога не реже двух раз в год, чтобы вовремя выявлять начальные признаки кариеса и оценивать состояние эмали. Также полезно использовать средства с фтором — ополаскиватели или реминерализующие гели. Однако важно не переусердствовать, так как избыток фтора может вызвать флюороз.

"Большое значение имеет и питание: достаточное количество витаминов, минералов и микроэлементов помогает сохранить эмаль прочной и предотвратить вымывание кальция и фтора", — отметил Лабухин.

Сравнение: продукты для пользы и вреда эмали

Продукты Польза Риски
Морковь, яблоки, огурцы Очищают налёт, стимулируют десны Нет
Зелень, ягоды Витамины, микроэлементы Кислые ягоды могут повредить эмаль
Орехи Белок, жирные кислоты Опасно раскалывать скорлупу
Молочные продукты Кальций, фосфор для реминерализации Нет
Морепродукты, яйца Фтор, витамин D Нет
Мёд Антибактериальные свойства Содержит сахар
Кофе, вино, соевый соус Сильное окрашивание эмали Риск кариеса при недостаточной гигиене

Советы шаг за шагом

  • Чистите зубы утром и вечером щёткой средней жёсткости.
  • Используйте флосс или ирригатор для удаления налёта между зубами.
  • Полощите рот водой после еды и особенно после кислых продуктов.
  • Включайте в рацион молочные продукты, морепродукты, овощи и орехи.
  • Ограничьте продукты, окрашивающие эмаль — кофе, вино, соки.
  • Раз в полгода проходите профилактический осмотр и профессиональную чистку.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Чрезмерное использование фторсодержащих средств → риск флюороза → умеренное применение по рекомендации врача.
  • Игнорирование налёта → потемнение эмали и кариес → регулярная гигиена и полоскание.
  • Раскол скорлупы зубами → сколы эмали и трещины → использование специальных щипцов для орехов.
  • Частое отбеливание → истончение эмали → реминерализация и щадящие процедуры.

А что если…

  • Если вы любите кофе или красное вино — используйте трубочку или полощите рот водой после напитка.
  • Если проходите ортодонтическое лечение — выбирайте мягкую пищу и избегайте резких перепадов температуры.
  • Если эмаль уже повреждена — добавьте в уход реминерализующие пасты и гели.

