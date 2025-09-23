Белоснежная улыбка под угрозой: привычки, которые разрушают зубы быстрее кариеса
Зубная эмаль — самая прочная ткань в организме человека, но и она подвержена повреждениям. Её задача — защищать зубы от внешних факторов и чувствительности. Когда эмаль разрушается, появляются кариозные полости, которые могут привести к серьёзным проблемам.
О том, как сохранить эмаль крепкой, рассказал медицинский директор сети клиник "МИА.РФ" Максим Лабухин в интервью "Газете.Ru".
"Укрепить эмаль и сохранить здоровье зубов помогут простые правила. В их числе — регулярная гигиена полости рта: чистка дважды в день, полоскание после еды и использование флосса или ирригатора", — объяснил врач.
Основные рекомендации стоматолога
Эксперт советует посещать стоматолога не реже двух раз в год, чтобы вовремя выявлять начальные признаки кариеса и оценивать состояние эмали. Также полезно использовать средства с фтором — ополаскиватели или реминерализующие гели. Однако важно не переусердствовать, так как избыток фтора может вызвать флюороз.
"Большое значение имеет и питание: достаточное количество витаминов, минералов и микроэлементов помогает сохранить эмаль прочной и предотвратить вымывание кальция и фтора", — отметил Лабухин.
Сравнение: продукты для пользы и вреда эмали
|Продукты
|Польза
|Риски
|Морковь, яблоки, огурцы
|Очищают налёт, стимулируют десны
|Нет
|Зелень, ягоды
|Витамины, микроэлементы
|Кислые ягоды могут повредить эмаль
|Орехи
|Белок, жирные кислоты
|Опасно раскалывать скорлупу
|Молочные продукты
|Кальций, фосфор для реминерализации
|Нет
|Морепродукты, яйца
|Фтор, витамин D
|Нет
|Мёд
|Антибактериальные свойства
|Содержит сахар
|Кофе, вино, соевый соус
|Сильное окрашивание эмали
|Риск кариеса при недостаточной гигиене
Советы шаг за шагом
- Чистите зубы утром и вечером щёткой средней жёсткости.
- Используйте флосс или ирригатор для удаления налёта между зубами.
- Полощите рот водой после еды и особенно после кислых продуктов.
- Включайте в рацион молочные продукты, морепродукты, овощи и орехи.
- Ограничьте продукты, окрашивающие эмаль — кофе, вино, соки.
- Раз в полгода проходите профилактический осмотр и профессиональную чистку.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Чрезмерное использование фторсодержащих средств → риск флюороза → умеренное применение по рекомендации врача.
- Игнорирование налёта → потемнение эмали и кариес → регулярная гигиена и полоскание.
- Раскол скорлупы зубами → сколы эмали и трещины → использование специальных щипцов для орехов.
- Частое отбеливание → истончение эмали → реминерализация и щадящие процедуры.
А что если…
- Если вы любите кофе или красное вино — используйте трубочку или полощите рот водой после напитка.
- Если проходите ортодонтическое лечение — выбирайте мягкую пищу и избегайте резких перепадов температуры.
- Если эмаль уже повреждена — добавьте в уход реминерализующие пасты и гели.
