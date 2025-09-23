Белоснежная улыбка под угрозой: привычки, которые разрушают зубы быстрее кариеса

Зубная эмаль — самая прочная ткань в организме человека, но и она подвержена повреждениям. Её задача — защищать зубы от внешних факторов и чувствительности. Когда эмаль разрушается, появляются кариозные полости, которые могут привести к серьёзным проблемам.

О том, как сохранить эмаль крепкой, рассказал медицинский директор сети клиник "МИА.РФ" Максим Лабухин в интервью "Газете.Ru".

"Укрепить эмаль и сохранить здоровье зубов помогут простые правила. В их числе — регулярная гигиена полости рта: чистка дважды в день, полоскание после еды и использование флосса или ирригатора", — объяснил врач.

Основные рекомендации стоматолога

Эксперт советует посещать стоматолога не реже двух раз в год, чтобы вовремя выявлять начальные признаки кариеса и оценивать состояние эмали. Также полезно использовать средства с фтором — ополаскиватели или реминерализующие гели. Однако важно не переусердствовать, так как избыток фтора может вызвать флюороз.

"Большое значение имеет и питание: достаточное количество витаминов, минералов и микроэлементов помогает сохранить эмаль прочной и предотвратить вымывание кальция и фтора", — отметил Лабухин.

Сравнение: продукты для пользы и вреда эмали