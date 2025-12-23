Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Пациент на приеме у стоматолога (кресло, инструменты)
© https://pixabay.com by smileagaindentalgroup is licensed under Free
Главная / Красота и здоровье
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:41

Боли ещё нет, а разрушение идёт: чувствительность зубов выдает скрытую угрозу

Реакция зуба на холодное и горячее может быть признаком кариеса — стоматолог Комарова

Кратковременная реакция зуба на горячее или холодное, даже без выраженной боли, нередко воспринимается как незначительный дискомфорт. Однако именно такой симптом может быть первым сигналом развивающегося стоматологического заболевания, которое без лечения быстро прогрессирует. Об этом сообщает издание EcoSever со ссылкой на комментарий стоматолога Екатерины Комаровой.

Чувствительность как ранний признак кариеса

По словам специалиста, повышенная чувствительность зубов редко бывает случайной и безобидной. В большинстве случаев она связана с кариозным процессом, который уже затрагивает ткани зуба. На ранних стадиях кариес может не вызывать боли, однако реакция на температурные раздражители указывает на его развитие.

"Необходимо прийти на консультацию, обязательно. Первичная реакция на холодное и горячее говорит о том, что развивается кариес. Скорее всего, средний кариес, переходящий в глубокий. Поэтому и реакция. Когда зуб заболит, тогда уже нерв затронут", — пояснила стоматолог Екатерина Комарова.

Врач подчеркнула, что ожидание боли — распространённая ошибка пациентов. К моменту появления болевого синдрома поражение, как правило, становится более глубоким и затрагивает пульпу, что усложняет и удорожает лечение.

Не только кариес, но осмотр обязателен

Комарова отметила, что в отдельных случаях чувствительность может быть связана и с состоянием дёсен или оголением шейки зуба. Однако определить точную причину без профессионального осмотра невозможно. Самостоятельные выводы и попытки "перетерпеть" симптом лишь увеличивают риск осложнений.

"Это всё только нужно на осмотре врача. Но чаще всего причина — кариес. На профосмотр раз в полгода обязательно врачу", — подчеркнула стоматолог.

Регулярные профилактические визиты позволяют выявлять проблемы ещё до появления выраженных симптомов и сохранять зубы без сложных вмешательств.

Почему лечение нужно даже без боли

Специалист обратила внимание, что отсутствие боли не означает отсутствие необходимости лечения. Если кариозный процесс уже начался, он будет прогрессировать независимо от субъективных ощущений пациента. На стадии чувствительности лечение, как правило, ограничивается стандартной терапией.

"Будут сверлить, убирать кариес, после этого восстанавливать зубы при помощи стоматологических материалов для реставрации", — пояснила Екатерина Комарова.

Такой подход позволяет сохранить жизнеспособность зуба и избежать лечения корневых каналов или удаления нерва.

Роль профилактики в сохранении зубов

Врач напомнила, что регулярные осмотры у стоматолога раз в полгода — ключевой элемент профилактики. Они помогают выявить кариес на ранних стадиях, когда вмешательство минимально, а прогноз максимально благоприятен.

По словам Комаровой, внимательное отношение к даже незначительным симптомам, таким как реакция на холодное или горячее, позволяет избежать серьёзных стоматологических проблем и сохранить здоровье полости рта на долгие годы.

