Возрастное потемнение зубов оказалось мифом: вот из-за чего на самом деле эмаль меняет цвет

Возрастное потемнение зубов — распространенный миф, с которым сталкиваются люди, отметила стоматолог Екатерина Комарова. На самом деле эмаль не стареет, однако под воздействием различных привычек и внешних факторов зубы могут менять оттенок, пояснила врач в беседе с NewsInfo.

Специалист отметила, что причиной изменения цвета часто становится пигментированный налет, который может появиться в любом возрасте. Темные участки также могут быть следствием установки пломб или истончения эмалевого слоя. Опасные процессы часто маскируются под безобидным изменением оттенка зубов, поэтому игнорировать проблему не стоит.

"Налет пигментированный может присутствовать и в подростковом возрасте, и в любом. Нужно делать профессиональную гигиену полости рта, можно использовать щадящие отбеливающие пасты", — отметила стоматолог.

По словам эксперта, основными "окрашивающими" факторами являются кофе, чай и свежевыжатые соки. О том, как привычные продукты провоцируют эрозию эмали, хорошо известно стоматологам, призывающим с осторожностью относиться к утреннему рациону. Кроме того, на цвет зубов влияют прием препаратов железа и состав воды.

Так, в некоторых регионах наблюдается повышенное содержание фтора, что при длительном воздействии сказывается на состоянии эмали. Неправильный подбор ополаскивателей для рта, содержащих, например, хлоргексидин, также способен привести к нежелательному окрашиванию.

"Хлоргексидин используют некоторые, если удалили зуб, горло кто-то любит хлоргексидином полоскать, от хлоргексидина тоже окрашивается эмаль", — пояснила Комарова.

Эксперт добавила, что истончение эмали может обнажать дентин, который обладает темно-коричневым оттенком. Это делает зубы визуально темнее, однако не является признаком старения организма. Общепринятые отбеливающие пасты при этом лишь удаляют налет, выполняя очищающую, но не осветляющую функцию. Чтобы сохранить здоровье и эстетику, необходимо регулярно посещать врача. Современные протоколы чистки зубов помогают поддерживать гигиену на должном уровне.

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