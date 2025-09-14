Зубы не врут: как цвет эмали выдаёт болезни всего организма

Стоматолог Аллан Чжан в беседе с Daily Mail рассказал, что изменения оттенка зубной эмали могут указывать не только на особенности питания, но и на серьёзные заболевания.

Желтоватый оттенок

Жёлтые пятна чаще всего появляются после употребления кофе и чая. Однако в некоторых случаях они могут сигнализировать о заболеваниях печени.

Серые зубы

Если зуб «умирает», он теряет естественный блеск и становится серым. Такой оттенок также может возникнуть после травмы или быть признаком непереносимости глютена.

Коричневые полоски

Обычно их причиной является избыток фтора в организме. Это связано с неправильным использованием зубных паст или употреблением воды с высоким содержанием этого элемента.

Синие и тёмно-серые следы

Приём антибиотиков в детстве способен оставить характерные тёмные полоски на эмали, которые сохраняются во взрослом возрасте.

Белые и чёрные пятна

На ранних стадиях кариес проявляется белыми пятнами. Если болезнь прогрессирует, они становятся тёмно-коричневыми или даже чёрными.

Вывод

Цвет зубов может многое рассказать о здоровье организма. Но точный диагноз всегда ставит врач, поэтому при необычных изменениях эмали важно обратиться к стоматологу.