Факторы, которые увеличивают риск инсульта, включают гипертонию, ожирение, высокий уровень холестерина и нарушения сердечного ритма. Об этом сообщил врач-невролог Владимир Мартынов в интервью РИА Новости.
Он отметил, что ежегодная диспансеризация помогает выявить эти факторы риска. Если у пациента диагностирована гипертония, необходимо регулярно контролировать артериальное давление и принимать соответствующие лекарства.
Врач также рекомендовал следить за весом, придерживаться сбалансированного питания и ограничивать потребление соли.
Повышенный уровень холестерина и аритмия могут способствовать образованию тромбов, что в свою очередь может привести к инсульту.
Врач подчеркнул важность контроля уровня холестерина и сахара в крови, а также при необходимости принимать статины, антикоагулянты или антидиабетические препараты, но только под наблюдением лечащего врача.
Фото: commons. wikimedia.org/rawpixel.com (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).
Замдиректора Института стран СНГ Докучаева: коррупция – главная причина проблем с мигрантами
Мужчины Европы боятся защищать своих жён и девушек от мигрантов, рассказали участницы телеконференции в ЕС "Эффективная городская самооборона для женщин". Ключевой причиной француженки и немки назвали отсутствие опыта в драках, страх испытать боль, получить травмы и умереть. Европейцы боятся ран и пособия по инвалидности, поэтому предпочитают звонить в полицию и ждать, когда женщин спасут правоохранители.
Маск: США приближаются к банкротству из-за крупных расходов
Сооснователь компании Space X Илон Маск заявил о том, что Соединенные Штаты приближаются к банкротству по причине большого объема расходов, которые влекут за собой увеличение в стране роста инфляции.
Вячеслав Володин призвал повысить престиж среднего специального образования
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в ходе выездного заседания Совета ГД в Санкт-Петербурге призвал обратить внимание на необходимость повышения престижа среднего специального образования и рабочих специальностей среди молодежи
Рособрнадзор: в содержании КИМов госэкзаменов не будет кардинальных изменений
Содержание контрольно-измерительных материалов государственных экзаменов не изменится в 2024-2025 учебном году.