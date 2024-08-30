Никогда не игнорируйте эти симптомы: как избежать инсульта и сохранить здоровье

Невролог Мартынов назвал главные причины инсульта и способы борьбы с ними

Факторы, которые увеличивают риск инсульта, включают гипертонию, ожирение, высокий уровень холестерина и нарушения сердечного ритма. Об этом сообщил врач-невролог Владимир Мартынов в интервью РИА Новости.

Он отметил, что ежегодная диспансеризация помогает выявить эти факторы риска. Если у пациента диагностирована гипертония, необходимо регулярно контролировать артериальное давление и принимать соответствующие лекарства.

Врач также рекомендовал следить за весом, придерживаться сбалансированного питания и ограничивать потребление соли.

Повышенный уровень холестерина и аритмия могут способствовать образованию тромбов, что в свою очередь может привести к инсульту.

Врач подчеркнул важность контроля уровня холестерина и сахара в крови, а также при необходимости принимать статины, антикоагулянты или антидиабетические препараты, но только под наблюдением лечащего врача.

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