Госдума рассмотрит инициативу по снижению требований к тонировке передних стекол

В Госдуме рассматривается инициатива по смягчению норм касательно тонировки передних стекол автомобилей.

В настоящее время законопроект уже представлен в Государственную Думу и запланирован к обсуждению в сентябре текущего года.

Согласно действующему техническому регламенту, светопропускание лобового и боковых передних стекол должно составлять не менее 70%. В противном случае водителей ожидает штраф в размере 500 рублей.

Создатели поправок предлагают не штрафовать автомобилистов, если светопропускание тонировки передних боковых стекол будет не ниже 50% от установленного стандартом, то есть минимум 35%. Они подчеркивают, что тонированные стекла обеспечивают защиту от яркого солнечного света, помогают предотвратить ослепление водителя и снижают температуру в салоне, что позитивно влияет на безопасность на дорогах.

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