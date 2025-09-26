Зеркало организма во рту: язык сигналит о проблемах задолго до анализов

Организм часто подаёт сигналы о неполадках задолго до того, как человек обратится к врачу. Одним из таких индикаторов считается язык. Его цвет, поверхность и наличие налёта могут многое рассказать о состоянии здоровья и указать на скрытые патологии.

О том, на что стоит обратить внимание, рассказала гастроэнтеролог Юлия Заболоцкая в интервью "Газете.ру".

"В норме язык должен быть бледно-розового цвета без налета", — пояснила доктор Юлия Заболоцкая.

Что считается нормой

У здорового человека язык должен иметь мягкую поверхность, ровный цвет и отсутствие выраженного налёта. Допустима лёгкая белёсость по утрам, которая исчезает после чистки зубов или завтрака. Любые заметные изменения оттенка или структуры языка — это сигнал, что стоит присмотреться к своему организму.

Какие оттенки языка должны насторожить

Белый или бледно-розовый налёт. Часто говорит о заболеваниях желудочно-кишечного тракта. В этом случае врачи рекомендуют исключить язву, грибковую инфекцию, дуоденит или гастрит.

Жёлтый цвет. Может указывать на проблемы с желчным пузырём или рефлюкс.

Ярко-красный "лаковый" язык. Такой оттенок связан с дефицитом витамина B12.

Эрозии и язвы. Прямое показание обратиться к врачу для диагностики.

Отпечатки зубов. Часто свидетельствуют о нарушении работы ЖКТ или авитаминозе.

Как отличить симптомы: сравнительная таблица