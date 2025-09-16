Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Археологи раскопки
Археологи раскопки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:08

Экспонат, который говорит больше, чем учебники: мумия разрушает привычную картину прошлого

Томография раскрыла происхождение мумии из Лозанны — она принадлежала аймара из Боливии

Мумифицированные останки всегда манили исследователей и простых людей: в них соединяются тайна прошлого, уникальные традиции и отголоски забытых культур. Но за музейными витринами порой скрываются сюжеты, которые полностью меняют наши представления об истории. Именно такая история связана с необычной находкой, более века хранившейся в Швейцарии.

Тайна экспоната из Лозанны

В фондах Кантонального музея археологии и истории в Лозанне долгое время лежала мумифицированная человеческая голова. На сопроводительных бумагах значилось: "инкский артефакт". Такую подпись никто не оспаривал вплоть до недавних исследований, проведённых с применением компьютерной томографии, антропологического анализа и сверки с архивными документами.

Результаты оказались неожиданными: голова принадлежала не представителю инков, а человеку из народа аймара, проживавшему на территории Боливийского нагорья около 350 лет назад.

Следы традиций и медицины

Анализ костей и мягких тканей показал характерные признаки культурных практик аймара. С ранних лет мужчине изменяли форму черепа — голову ребёнка туго перевязывали, придавая ей вытянутый вид. Для аймара это было символом статуса и принадлежности к определённой социальной группе.

Особое внимание учёных привлекла трепанация. В черепе обнаружено отверстие, при этом внутренние слои кости остались нетронутыми. Это значит, что вмешательство, скорее всего, имело ритуальный, а не лечебный характер. Дополнительным открытием стал абсцесс верхней челюсти — следствие хронической инфекции, мучившей человека в последние годы жизни.

Путь останков в Европу

В XIX веке европейские коллекционеры активно вывозили древности из Южной Америки. Среди них был швейцарец Луи Куффре. Именно он приобрёл мумифицированную голову в Боливии, а в 1914 году передал её музею Лозанны. В документах по привычке того времени останки были названы "инкскими", хотя на самом деле их происхождение было иным.

По мнению экспертов, останки могли быть вынуты из чульпы — погребальной башни, возводимой аймара на возвышенностях. Каменные сооружения защищали тела от осадков, а сухой холодный климат Анд способствовал естественной мумификации.

Инки и аймара: различия культур

Несмотря на частые смешения в восприятии, инки и аймара представляли разные народы с собственными традициями.

  • Инки жили преимущественно в Перу, Эквадоре и Чили, а аймара — в Боливии.
  • Язык инков — кечуа, у аймара — собственный язык.
  • Инки почитали Солнце, а аймара — культ предков и дух предков, выражавшийся через строительство чульп.

Отдельные практики, такие как трепанации, встречались у многих андских народов, но их назначение могло различаться: от попытки лечения до символических ритуалов.

Современные методы исследования

Развитие технологий позволило буквально "заглянуть" внутрь древнего экспоната. Томографы помогают рассмотреть не только особенности костей, но и старые воспалительные процессы. Именно так удалось выявить хронический абсцесс, который, вероятно, сильно осложнял жизнь мужчины.

Комплексный подход объединил медицину, археологию и историю, позволив отделить научные факты от ошибочных ярлыков прошлого.

Что было бы на родине

Сегодня эксперты отмечают: если бы останки сохранились в Боливии, они могли бы стать частью культурного наследия народа аймара. Возможно, исследование проходило бы при участии самих потомков, а экспонат рассматривался бы не только как объект науки, но и как важный элемент духовных традиций.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Современные технологии позволяют уточнить происхождение находки Вывоз из контекста лишил останки культурной связи с родиной
Уникальная возможность изучения традиций аймара Ошибочная классификация как "инкский артефакт"
Хорошая сохранность благодаря климату Анд Утрата части культурного значения при музейной экспозиции

Сравнение: мумии аймара и инков

Критерий Аймара Инки
Территория Боливийское нагорье Перу, Эквадор, Чили
Язык Аймара Кечуа
Культ Предки, чульпы Солнце
Модификация черепа Практиковалась Редко
Тип погребения Башни-чульпы Каменные захоронения

Советы шаг за шагом: как изучать подобные артефакты

  1. Сначала фиксировать все данные о находке: место, условия, документы.
  2. Использовать методы томографии и ДНК-анализа.
  3. Привлекать специалистов по антропологии и археологии.
  4. Сравнивать с этнографическими источниками.
  5. Обязательно учитывать мнение местных общин и потомков.

Мифы и правда

  • Миф: все мумии Анд принадлежат инкам.
    Правда: значительная часть найдена у аймара, моче и других народов.
  • Миф: трепанация всегда была попыткой лечения.
    Правда: многие отверстия в черепах носили ритуальный характер.
  • Миф: мумии сохранялись только искусственно.
    Правда: климат Анд позволял естественную мумификацию.

FAQ

Как отличить мумии аймара от инков?
По форме черепа, типу погребальных сооружений и артефактам, сопровождавшим захоронение.

Сколько стоит мумифицированная находка на "чёрном рынке"?
Точные суммы варьируются, но такие артефакты оцениваются в десятки тысяч долларов, хотя их вывоз и продажа незаконны.

Что лучше: хранение в музее или возвращение на родину?
В музеях обеспечивается сохранность, но возвращение даёт возможность включить находку в культурное наследие народа.

Исторический контекст

В XIX веке коллекционирование "диковинок" из Латинской Америки было модным. Европейцы активно вывозили не только артефакты, но и человеческие останки. Многие экспонаты попали в музеи с ошибочными подписями и без учёта культурного значения для коренных народов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: подпись "инкский артефакт" без проверки.
    Последствие: более века экспонат воспринимался неверно.
    Альтернатива: использование современных методов анализа при поступлении находок.

А что если…

А что если в будущем подобные останки будут возвращены в Боливию? Возможно, они займут место в культурных комплексах аймара, станут частью духовных практик и позволят соединить науку с традицией.

Заканчивая эту историю, важно подчеркнуть: один экспонат способен изменить взгляд на целую эпоху. В каждой мумифицированной находке скрыта не только анатомия, но и живое свидетельство о мировоззрении, вере и повседневности древних народов.

Три интересных факта:

  1. В Андах мумификация чаще происходила естественным образом, а не искусственным.
  2. Краниальная модификация встречалась также у майя и ацтеков.
  3. В Латинской Америке найдено более 300 чульп разных размеров и форм.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Frontiers in Earth Science: возраст окаменелых яиц динозавров в Юньяне составил 85 млн лет сегодня в 2:37

Китай стал страной яиц-оракулов: находки рассказывают, что происходило 85 миллионов лет назад

Учёные впервые применили новый метод датировки окаменелых яиц динозавров в Китае. Результаты перевернули представления о меловом периоде.

Читать полностью » Меркурий скроется за Солнцем 21 сентября — данные In-The-Sky сегодня в 1:22

Планета прячется в сиянии Солнца: тайна, которую можно разгадать только в октябре

В ближайшие недели Меркурий исчезнет с небосвода. Астрономы объясняют, почему это естественное явление и когда снова удастся увидеть планету.

Читать полностью » Проект StEnSea: Германия и США испытали подводное хранилище энергии на глубине 550 метров сегодня в 0:11

Океан как электростанция: энергия, которая дремлет на глубине

Немецкие учёные готовят необычный эксперимент у берегов Калифорнии — подводные бетонные аккумуляторы. Чем они лучше привычных батарей?

Читать полностью » Нейровизуализация показывает, как мозг предсказывает цвета вчера в 23:41

Мозг может исказить цвета навсегда: фМРТ предупреждает о скрытых угрозах для зрения

Исследование раскрывает, как мозг одинаково кодирует цвета у разных людей, открывая двери в новые открытия.

Читать полностью » Профессор Экономо: биоразнообразие муравьёв на Фиджи сократилось под влиянием человека вчера в 23:26

Острова плачут: как интродуцированные виды вытесняют местных муравьёв, ломая хрупкий баланс

Новое исследование выявило масштабное сокращение численности местных муравьёв на Фиджи, раскрывая скрытые последствия человеческой деятельности для экосистем островов.

Читать полностью » Китайские исследователи из университета Синьхуа представили витаминную сыворотку для омоложения вчера в 22:31

Старение как миф: китайская инъекция, которая ломает правила, словно волшебное зеркало

Китайские учёные нашли способ замедлить старение с помощью инъекции. Что это значит для нас и как интегрировать в повседневный уход? Разберёмся в деталях и мифах.

Читать полностью » Фуранокумарины в борщевике Сосновского вызывают фототоксичность кожи вчера в 22:16

Борщевик Сосновского атакует кожу под солнцем: как фуранокумарины превращают прогулку в ловушку

Узнайте, почему борщевик Сосновского вызывает ожоги, а сибирский борщевик безопасен, и как защитить себя от неприятных последствий контакта с растением.

Читать полностью » Фундамент еврейской синагоги XII века обнаружен в Ротенбурге-на-Таубере вчера в 21:25

Ротенбургский фундамент — ключ к разгадке еврейской истории, о которой молчали века

В Ротенбурге археологи нашли фундамент первой средневековой синагоги — открытие, которое раскрывает забытые страницы еврейской истории и культуры Европы.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Эксперименты показали: кошки испытывают стресс при разлуке с владельцем
Красота и здоровье

Эксперты советуют прививаться от гриппа в сентябре — почему это критически важно
Дом

Эксперты объясняют, чем отличаются модели микроволновых печей между собой
Садоводство

Фикусу нужен рыхлый грунт с перлитом или кокосовыми чипсами для защиты корней
Садоводство

Фосфорная мука или суперфосфат: сравнительный анализ удобрений для осеннего сада
Спорт и фитнес

Блогер и тренер Джереми Этьер потерял 30% жира внизу живота за неделю эксперимента
Технологии

NXPort анонсировала мини-док-станцию для eGPU с БП на 650 Вт после релиза Gigabyte
Авто и мото

Производство седана Solaris HS в Санкт-Петербурге завершено — Автостат
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet