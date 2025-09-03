Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Софи Тернер
© commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America is licensed under CC BY-SA 2.0
Опубликована сегодня в 21:57

Санса превращается в Лару: неожиданный поворот в карьере Софи Тернер

Софи Тернер сыграет Лару Крофт в сериале Prime Video по сценарию Фиби Уоллер-Бридж

Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в "Игре престолов", готовится к новому амбициозному проекту. Она примерит образ легендарной Лары Крофт в свежей экранизации, над которой работает Фиби Уоллер-Бридж, создательница культового сериала "Дрянь". Для актрисы это шанс показать себя в абсолютно ином амплуа, а для зрителей — возможность вновь увидеть культовую героиню, но уже в другом исполнении.

Новый взгляд на культовый образ

Проект разрабатывается для Prime Video, а начало съемок запланировано на 19 января. Сценарий и общую концепцию шоу курирует Уоллер-Бридж, известная своим умением создавать острые, ироничные и динамичные истории. Вместе с ней над проектом работает сценарист Чад Ходж, ранее отметившийся сериалом "Хорошее поведение". Режиссёром назначен Джонатан Ван Туллекен, известный по работе над "Сегуном".

По словам Уоллер-Бридж, команда подошла к проекту с энтузиазмом и стремлением сохранить дух оригинала:

"Нечасто выпадает возможность сделать шоу такого масштаба с персонажем, которого ты любил с детства. Все в команде без ума от Лары и такие же эксцентричные, смелые и уморительные, как она. Доставайте свои артефакты — Крофт идет", — заявила сценаристка Фиби Уоллер-Бридж.

Эстафета от Джоли и Викандер

Для Софи Тернер участие в сериале стало большим событием. Актриса призналась, что с трепетом берётся за роль, ведь образ Лары Крофт уже воплощали такие звезды, как Анджелина Джоли и Алисия Викандер.

"Она культовый персонаж, который так много значит для многих, и я выкладываюсь по полной", — добавила актриса Софи Тернер.

Тернер подчеркнула, что осознает всю сложность задачи и ответственность перед поклонниками серии.

Как создавался проект

Работа над сериалом стартовала еще в 2023 году. Фиби Уоллер-Бридж давно является поклонницей франшизы Tomb Raider и давно вынашивала идею переноса культовой игры на новый уровень. В мае 2024 года Prime Video официально заказала сериал, а производством занялись сразу несколько компаний: Crystal Dynamics (создатели видеоигр), Story Kitchen и Amazon MGM Studios.

В команду исполнительных продюсеров вошли Уоллер-Бридж, Ван Туллекен, Дженни Робинс, Дмитрий М. Джонсон, Майк Голдберг, Тимоти И. Стивенсон, Майкл Шил и Чад Ходж. Такое количество опытных специалистов намекает на то, что проекту уделяется особое внимание.

Суд в Калифорнии запретил снос дома, где умерла Мэрилин Монро сегодня в 20:58

Война за стены: как владельцы и город не поделили дом Мэрилин Монро

Американский суд вмешался в спор вокруг особняка Мэрилин Монро в Лос-Анджелесе. Почему дом оказался под угрозой и что решили власти?

Читать полностью » Дочь Майкла Джексона назвала биографический фильм об отце сегодня в 19:55

"Откровенная ложь": почему Пэрис Джексон с гневом обрушилась на байопик о своём отце

Дочь Майкла Джексона Пэрис резко высказалась о будущем байопике. Она назвала картину нечестной и объяснила, почему решила дистанцироваться от проекта.

Читать полностью » Федеральная торговая комиссия США: Disney нарушила правила COPPA на YouTube сегодня в 18:58

Тайная слежка за детьми в сети: Disney пришлось платить за ошибки в YouTube

Disney оказалась в центре громкого скандала: FTC обвинила компанию в нарушении детской приватности на YouTube, а урегулирование стоило миллионы.

Читать полностью » Том Холланд рассказал IGN о жизни с СДВГ и дислексией сегодня в 17:59

Секрет Томa Холланда: как диагноз помогает играть супергероев

Том Холланд рассказал о своём опыте жизни с СДВГ и дислексией, объяснил, как творчество помогает справляться с трудностями, и дал советы тем, кто сталкивается с похожими особенностями.

Читать полностью » Спин-офф сегодня в 16:52

Сериал ещё не вышел, а его уже продлили: феномен "Газеты" от создателей "Офиса"

Новый спин-офф "Офиса" переносит зрителей в редакцию газеты на Среднем Западе США. Продолжение уже заказано, и интрига только начинается.

Читать полностью » В Санкт-Петербурге открывают Центр современного искусства имени Сергея Курехина сегодня в 15:59

Петербург возвращает долг: Центр имени Курехина открывается спустя десятилетие

В Петербурге готовят к открытию Центр имени Сергея Курехина, который десять лет находился на реконструкции. Что ждёт горожан в обновлённом пространстве?

Читать полностью » Герцогиня Сассекская Меган Маркл трогательно поздравила маму Дорию Рэгланд с 69-летием сегодня в 14:53

Тёплый жест Меган Маркл растрогал поклонников по всему миру

Меган Маркл поделилась редким семейным видео и трогательно поздравила маму с днём рождения. Поклонники оценили этот жест как очень искренний.

Читать полностью » Депутат Госдумы Михаил Берулава предложил присвоить Михаилу Шуфутинскому звание народного артиста России сегодня в 13:05

От интернет-шутки до государственной награды: новый поворот в судьбе Шуфутинского

Михаила Шуфутинского вновь обсуждают в Госдуме: депутаты уверены, что его творчество и культовое "Третье сентября" заслуживают особого признания.

Читать полностью »

