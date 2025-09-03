Санса превращается в Лару: неожиданный поворот в карьере Софи Тернер

Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в "Игре престолов", готовится к новому амбициозному проекту. Она примерит образ легендарной Лары Крофт в свежей экранизации, над которой работает Фиби Уоллер-Бридж, создательница культового сериала "Дрянь". Для актрисы это шанс показать себя в абсолютно ином амплуа, а для зрителей — возможность вновь увидеть культовую героиню, но уже в другом исполнении.

Новый взгляд на культовый образ

Проект разрабатывается для Prime Video, а начало съемок запланировано на 19 января. Сценарий и общую концепцию шоу курирует Уоллер-Бридж, известная своим умением создавать острые, ироничные и динамичные истории. Вместе с ней над проектом работает сценарист Чад Ходж, ранее отметившийся сериалом "Хорошее поведение". Режиссёром назначен Джонатан Ван Туллекен, известный по работе над "Сегуном".

По словам Уоллер-Бридж, команда подошла к проекту с энтузиазмом и стремлением сохранить дух оригинала:

"Нечасто выпадает возможность сделать шоу такого масштаба с персонажем, которого ты любил с детства. Все в команде без ума от Лары и такие же эксцентричные, смелые и уморительные, как она. Доставайте свои артефакты — Крофт идет", — заявила сценаристка Фиби Уоллер-Бридж.

Эстафета от Джоли и Викандер

Для Софи Тернер участие в сериале стало большим событием. Актриса призналась, что с трепетом берётся за роль, ведь образ Лары Крофт уже воплощали такие звезды, как Анджелина Джоли и Алисия Викандер.

"Она культовый персонаж, который так много значит для многих, и я выкладываюсь по полной", — добавила актриса Софи Тернер.

Тернер подчеркнула, что осознает всю сложность задачи и ответственность перед поклонниками серии.

Как создавался проект

Работа над сериалом стартовала еще в 2023 году. Фиби Уоллер-Бридж давно является поклонницей франшизы Tomb Raider и давно вынашивала идею переноса культовой игры на новый уровень. В мае 2024 года Prime Video официально заказала сериал, а производством занялись сразу несколько компаний: Crystal Dynamics (создатели видеоигр), Story Kitchen и Amazon MGM Studios.

В команду исполнительных продюсеров вошли Уоллер-Бридж, Ван Туллекен, Дженни Робинс, Дмитрий М. Джонсон, Майк Голдберг, Тимоти И. Стивенсон, Майкл Шил и Чад Ходж. Такое количество опытных специалистов намекает на то, что проекту уделяется особое внимание.