Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сокровищница Петра гробница
Сокровищница Петра гробница
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:18

Принц, который изменил историю: как гробница Усерефра приоткрывает завесу тайны древнего Египта

Значение гробницы Усерефра: как розовый гранит меняет представление о погребальных практиках

В последние годы археология порадовала учёных и любителей древностей сенсационной находкой — обнаружением гробницы принца Усерефра, сына фараона Усеркафа. Эта находка, датируемая примерно 4400 годами до н. э., стала важным вкладом в изучение древнеегипетских погребальных практик, религиозных обрядов и социального устройства того времени. Раскопки проводились в некрополе Саккара, что делает её одной из самых значимых за последние десятилетия.

Особое внимание привлекает найденная гигантская ложная дверь из розового гранита — крупнейшая из когда-либо обнаруженных в Египте. Её высота достигает 4,5 метра, а ширина — 1,15 метра. Размеры этого объекта значительно превосходят аналогичные находки, что свидетельствует о высокой значимости гробницы принца Усерефра. Работа по её созданию стала результатом совместных усилий археологической миссии Верховного совета по древностям и Фонда древностей и наследия Захи Хавасса.

Роль ложных дверей в египетских погребальных обрядах

Ложные двери в Древнем Египте имели особое символическое значение. Они служили не реальными порталами для входа или выхода, а духовными мостами между миром живых и загробной жизнью. Эти порталы предназначались для того, чтобы душа умершего могла свободно перемещаться между двумя мирами во время ритуалов и обрядов. Обычно такие двери делались из местных материалов, таких как известняк, однако для гробницы Усерефра использовали более редкий и дорогой материал — розовый гранит.

Добыча розового гранита осуществлялась в Асуане — на расстоянии около 640 километров от Саккары. Транспортировка этого материала требовала значительных ресурсов и усилий, что подчеркивает высокий статус принца Усерефра. В древнеегипетской культуре гранит ассоциировался с вечностью и царской властью. Его использование в создании ложной двери свидетельствует о желании подчеркнуть могущество и божественный статус покойного.

Материальные ресурсы как показатель социального положения

Выбор дорогого материала для изготовления ложной двери говорит о стремлении подчеркнуть элитность захоронения. Археологи считают, что такой подход был характерен для представителей Пятой династии, которая славилась своим богатством и мощью. Траты на материалы свидетельствуют о высоком социальном положении принца Усерефра и его важности в политической системе того времени.

В ходе раскопок были найдены также статуи, изображающие фараона Джосера, его супругу и десять дочерей. Эти скульптуры предположительно изначально располагались возле знаменитой Ступенчатой пирамиды Джосера, но позднее были перенесены в гробницу принца Усефре. Особенно ценными являются статуи женщин — их сохранилось очень мало, что делает находку уникальной для историков искусства.

Перемещение памятников: связь между эпохами

Обнаружение статуй Джосера внутри гробницы принца говорит о сложных взаимоотношениях между различными династиями Египта. Перенос памятников из более ранних эпох в более поздние периоды свидетельствует о попытках правителей 26-й династии укрепить свою легитимность через использование древних артефактов. Это также показывает преемственность традиций и их важность для политической идеологии того времени.

Захи Хавасс подчеркивает исключительность этой археологической находки. Скульптуры времен Третьей династии вместе с редкими предметами из различных исторических периодов делают гробницу Усефре уникальной. Расположение некрополя вблизи Гизы с момента основания Пятой династии подтверждает его стратегическую важность как центра погребальных комплексов.

Что ещё скрыто под землёй?

Раскопки продолжаются, и учёные активно ищут погребальную камеру принца Усефре. Пока она не обнаружена, специалисты предполагают возможность существования более крупного комплекса или дополнительных камер внутри некрополя. Важным вопросом остаётся причина переноса статуй Джосера — это может пролить свет на религиозные или политические мотивы эпохи.

Интересные факты:

1. Розовый гранит использовался только для самых важных объектов в Древнем Египте благодаря своей редкости и стоимости.
2. В 2018 году археологи нашли в Саккаре фрагменты древних кораблей, которые могли использоваться для ритуальных перевозок.
3. В ходе раскопок были обнаружены остатки древних инструментов для обработки камня возрастом более 5000 лет.

Обнаружение гробницы принца Усерефра стало важным событием в археологии Египта, открыв новые горизонты для изучения культуры, религии и политики Древнего Египта периода Пятой династии. Этот уникальный комплекс артефактов помогает понять не только материальную культуру того времени, но и духовные практики египтян тысячелетия назад.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Череп из Греции возрастом до 539 тыс. лет: уран-ториевый метод пересмотрел эволюционную историю сегодня в 10:27

Секрет Петралонской пещеры: как 286 тысяч лет изменили представление об эволюции человека — ответы на загадку века

Уран-ториевое датирование позволило уточнить возраст черепа из Петралонской пещеры до 286 тыс. лет. Открытие указывает на сосуществование примитивных гоминид с неандертальцами в Европе, пересматривая эволюционную историю человечества.

Читать полностью » 30-летняя депрессия побеждена: метод фМРТ и электродов дал 100% ремиссию сегодня в 6:39

Четыре электрода, которые перевернули всё: прорыв в лечении неизлечимой депрессии

44-летний пациент с 30-летней историей терапевтически резистентной депрессии достиг полной ремиссии благодаря персонализированной стимуляции мозга. Учёные использовали фМРТ для создания карты мозговых сетей и электроды, что за 9 месяцев вернуло способность чувствовать радость.

Читать полностью » Узнайте, почему современные роботы все еще не могут имитировать человеческую походку сегодня в 5:57

В поисках идеальной походки: почему гуманоидные роботы остаются механическими

Исследование ученых Sony раскрывает секреты неестественной походки роботов и их постоянно высокие энергозатраты, открывая новые горизонты в робототехнике.

Читать полностью » Образование замедляет биологическое старение – данные исследования 1988-2018 сегодня в 5:39

Образование против времени: почему выпускники вузов отвоевали у старости два лишних года

Исследование USC выявило: люди с высшим образованием стареют биологически медленнее. За 30 лет разрыв увеличился с 1 до 2 лет, подчеркивая роль образования в борьбе с социальным неравенством в здоровье.

Читать полностью » NASA зафиксировало рекордную поляризацию рентгеновского излучения от одной из чёрных дыр сегодня в 4:46

NASA зафиксировало странное свечение чёрной дыры — объяснений до сих пор нет

Необычные пульсации далёкой чёрной дыры озадачили учёных: данные космического зонда NASA не совпадают с прежними теориями.

Читать полностью » Китай начал строительство подводного дата-центра у Шанхая на энергии ветра — Hailanyun сегодня в 3:11

Китай ответил США: запускает подводные дата-центры вместо наземных

Китай строит подводные дата-центры на энергии ветра. Проект обещает сократить потребление воды и энергии, но вызывает вопросы об экологии и безопасности.

Читать полностью » NASA Perseverance снял на Марсе камень Horneflya, состоящий из сферул сегодня в 2:11

NASA опубликовало кадр с Perseverance — форма марсианской скалы удивила даже скептиков

Perseverance сделал снимок камня на Марсе, напоминающего боевой шлем. Но его форма и состав могут рассказать куда больше о тайнах Красной планеты.

Читать полностью » Национальная метеослужба США: вероятность явления Ла-Нинья осенью превысит 50% сегодня в 1:17

Погода готовит новый поворот: атмосферное явление Ла-Нинья может снова вмешаться в зиму

Синоптики предупреждают о возможной Ла-Нинья этой осенью и зимой, но явление обещает быть слабым. Чем это грозит погоде и ураганам?

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Квашеная капуста и старение: как 3 ложки в неделю влияют на иммунитет
Красота и здоровье

Врач Чечулин назвал норму тромбоцитов в крови и опасные отклонения
Еда

Как запечь свинину с грибами и помидорами: рекомендации по технике и ингредиентам
Дом

Детская, которая меняется вместе с ребёнком: практичные советы
Авто и мото

В Госдуму внесён законопроект о праве мотоциклистов и автомобилей со знаком "Инвалид" ездить по выделенкам
Еда

Как сделать картофельный салат: пошаговая инструкция и советы по ингредиентам
Культура и шоу-бизнес

Юрий Антонов объяснил причину отмены выступления на "Новой волне" в Казани
Садоводство

Как избавиться от грызунов за 3 дня: проверенный метод с лавровым листом
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru