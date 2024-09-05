Осенний ритуал огородника: как правильно обеззаразить почву после томатов

Когда сезон томатов заканчивается, важно позаботиться о земле, чтобы в следующем году получить хороший урожай.
Почва после томатов устает и может накопить болезнетворные организмы, которые могут навредить будущим посадкам. Обеззараживание — ключевой этап для подготовки грядок.
Первый и самый простой способ — термальная обработка земли. Для этого нам понадобится ведро горячей воды (около 70°C). Поливаем грядку, где росли томаты, горячей водой, а затем накрываем плёнкой.
Под плёнкой земля прогревается, и все болезнетворные организмы погибают. Если у вас есть парогенератор, можно использовать его для более глубокой обработки, особенно если не боитесь повозиться с техникой.
Важно, чтобы температура земли достигла 70-80°C — этого достаточно для уничтожения грибков и бактерий.
После обработки снимаем плёнку, даём почве остыть, и можно считать, что обеззараживание прошло успешно!
Фото: commons.wikimedia.org/Ildar Sagdejev(Creative Commons Attribution-Share Alike Attribution-Share Alike 4.0 International)
Кирби: Белый дом призвал Путина не говорить о выборах в США
Белый дом выразил недовольство комментариями Владимира Путина о президентских выборах в Америке. Представитель Джон Кирби заявил, что определять, кто будет следующим президентом Штатов, может только американский народ.
Лавров выразил недоверие словам Макрона
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил сомнение в словах президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее утверждал, что в деле против основателя Telegram Павла Дурова якобы отсутствует политический контекст.
Хирург рассказал, как удалось спасти ноги мужчине, когда сдались зарубежные клиники
Российские врачи из Скандинавского Центра Здоровья совершили настоящее чудо, спасая пациента от ампутации ноги. Этот уникальный случай стал известен благодаря сердечно-сосудистому хирургу Борису Руденко.
Константин Богомолов обратился к дочери в день рождения девочки: "Люблю тебя"
Режиссёр Константин Богомолов перечислил сильные стороны дочери Анны, которой исполнилось 14 лет.