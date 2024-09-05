Осенний ритуал огородника: как правильно обеззаразить почву после томатов

Когда сезон томатов заканчивается, важно позаботиться о земле, чтобы в следующем году получить хороший урожай.

Почва после томатов устает и может накопить болезнетворные организмы, которые могут навредить будущим посадкам. Обеззараживание — ключевой этап для подготовки грядок.

Первый и самый простой способ — термальная обработка земли. Для этого нам понадобится ведро горячей воды (около 70°C). Поливаем грядку, где росли томаты, горячей водой, а затем накрываем плёнкой.

Под плёнкой земля прогревается, и все болезнетворные организмы погибают. Если у вас есть парогенератор, можно использовать его для более глубокой обработки, особенно если не боитесь повозиться с техникой.

Важно, чтобы температура земли достигла 70-80°C — этого достаточно для уничтожения грибков и бактерий.

После обработки снимаем плёнку, даём почве остыть, и можно считать, что обеззараживание прошло успешно!

Фото: commons.wikimedia.org/Ildar Sagdejev(Creative Commons Attribution-Share Alike Attribution-Share Alike 4.0 International)