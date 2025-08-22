Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Томаты
Томаты
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:11

Томаты в опасности: эти 8 растений – злейшие враги вашего урожая

Секреты опытных садоводов: что нельзя сажать рядом с томатами

Многие садоводы знают, что правильное соседство растений может положительно влиять на урожай. Однако существуют культуры, которые нежелательно сажать рядом с томатами, так как они могут угнетать их рост, привлекать вредителей и способствовать развитию болезней. Зная эти особенности, можно избежать распространенных ошибок при планировании огорода.

Огурцы и томаты требуют совершенно разных условий выращивания. Если огурцам нужна высокая влажность, то томаты в таких условиях быстро поражаются грибковыми болезнями. Высокая влажность создает благоприятную среду для развития грибковых инфекций, таких как фитофтора и кладоспориоз, которые могут нанести значительный ущерб урожаю томатов.

Кольраби: конкуренция за питательные вещества

Кольраби забирает из почвы те же питательные вещества, что и томаты. В результате обе культуры недополучают питания и дают скудный урожай. Кольраби является требовательной к питательным веществам культурой, и ее соседство с томатами может приводить к дефициту необходимых элементов для обеих культур.

Укроп: приманка для тли и паутинного клеща

Укроп, посаженный рядом с томатами, привлекает опасных вредителей — тлю и паутинного клеща. Эти насекомые быстро перебираются на помидорные кусты, нанося им значительный ущерб. Укроп является привлекательным растением для тли и паутинного клеща, которые могут быстро распространяться на соседние растения, включая томаты.

Кукуруза: затенение и конкуренция за питание

Кукуруза создает сильное затенение для томатов и конкурирует с ними за питание. В таких условиях помидоры плохо развиваются и дают мелкие плоды. Томатам требуется много солнечного света для нормального роста и развития, и затенение может негативно влиять на их урожайность.

Горох и другие бобовые: избыточное потребление азота

Горох и другие бобовые, вопреки распространенному мнению, не лучшие соседи для томатов. Они слишком активно потребляют азот, необходимый помидорам для роста. Хотя бобовые обогащают почву азотом, их избыточное потребление может приводить к дефициту этого элемента для томатов.

Редис: стрелкование и горечь

Редис, посаженный вблизи томатов, часто идет в стрелку и становится горьким. Это связано с изменением микроклимата и состава почвы. Изменение микроклимата и состава почвы может негативно влиять на вкус и качество редиса.

Кабачки и тыквы: затенение и конкуренция за влагу

Кабачки и тыквы, разрастаясь, затеняют томатные кусты. Кроме того, эти культуры потребляют много влаги, оставляя помидоры без воды. Затенение и недостаток влаги могут приводить к снижению урожайности томатов.

Горчица: угнетение молодых томатов

Горчица, которую часто сажают как сидерат, может угнетать молодые томаты. Ее лучше высевать либо осенью, либо на отдельных грядках. Горчица обладает аллелопатическими свойствами, то есть выделяет вещества, которые могут угнетать рост других растений.

Зная эти особенности, можно избежать распространенных ошибок при планировании огорода. Правильные соседи помогут томатам раскрыть весь свой потенциал и дадут богатый урожай.

Интересные факты о соседстве растений

Некоторые растения выделяют в почву вещества, которые подавляют рост сорняков.
Определенные сочетания растений могут привлекать полезных насекомых-опылителей и отпугивать вредителей.
Правильное чередование культур на грядках помогает предотвратить истощение почвы и распространение болезней.

В заключение, выбор правильных соседей для томатов является важным фактором для обеспечения их здоровья, роста и урожайности. Избегайте посадки томатов рядом с огурцами, кольраби, укропом, кукурузой, горохом, редисом, кабачками, тыквами и горчицей, и ваши помидоры отблагодарят вас обильным урожаем вкусных и сочных плодов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Колорадский жук свирепствует на баклажанах: 3 способа спасти урожай сегодня в 11:01

Жук-захватчик на баклажанах: три шага к победе – не дайте вредителю испортить урожай

Колорадский жук – кошмар для баклажанов! Узнайте, как защитить свой урожай от прожорливых вредителей. Эффективные методы борьбы и профилактика!

Читать полностью » Пергола в зоне отдыха в Татарстане: как сделать, чтобы служила и радовала весь сезон сегодня в 10:42

Один раз потратился — и на годы вперёд: как сэкономить на уходе за перголой в Татарстане

Пергола под татарстанский климат: тень в жару, уют до октября и стойки, которые не поведёт весной. Разбираем материалы, шаги и один ключевой лайфхак.

Читать полностью » Секреты августовской посадки: успейте вырастить урожай до холодов сегодня в 10:01

Зеленый конвейер: сажаем в августе и едим свежее до осени – список культур

Узнайте, что посадить в августе, чтобы собрать богатый урожай до заморозков! Редис, зелень и другие скороспелые культуры для вашего стола.

Читать полностью » Клубника размером с арбуз: ученые раскрыли секреты генной инженерии сегодня в 9:49

Маленькая ягода с большими амбициями: зачем клубнике нужен арбузный размер

Ученые выяснили, возможно ли вырастить клубнику размером с арбуз, используя генную инженерию и геномное редактирование. Перспективы улучшения свойств ягод.

Читать полностью » Короткие побеги роз длиной 2–4 см укореняются быстрее обычных черенков сегодня в 9:34

Классические черенки роз — дорога в никуда: вот что делать вместо этого

Узнайте, как легко размножить розы используя короткие побеги длиной 2-4 см! Пошаговая инструкция и секреты укоренения по методу "почкой" для 100% результата.

Читать полностью » Как превратить старую ванну в мини-пруд: гид для жителей Новосибирской области сегодня в 9:33

Забытая ванна превращается в оазис: дача оживает всего за один выходной в Новосибирской области

Узнайте, как создать мини-водоём из старой ванны на даче в Новосибирске. Пошаговая инструкция, советы по выбору растений и защите от комаров.

Читать полностью » Эксперт раскрыл секреты: как спасти урожай в августе от болезней и вредителей сегодня в 8:49

Огород в августе: что нужно сделать сейчас, чтобы весной собрать богатый урожай

Как правильно ухаживать за садом и огородом в августе? Защита от болезней, подготовка к зиме, посадка сидератов и другие важные советы для богатого урожая.

Читать полностью » Естественные враги гусениц: способы защиты вашего огорода от вредителей сегодня в 8:34

Не дайте гусеницам шанса: узнайте, как распознать вредителей и спасти урожай

Гусеницы могут уничтожить ваш урожай. Узнайте, как распознать этих вредителей и какие методы борьбы помогут сохранить огород.

Читать полностью »

Новости
СКФО

Более 150 древних захоронений с сокровищами обнаружено при строительстве парковки в Мамисонском ущелье
Туризм

Блогер сравнил Выборг с Нюрнбергом, Ригой и Прагой
Культура и шоу-бизнес

Французский диджей Willy William даст сет в Москве на фестивале "Портал 2030-2050" 13 сентября
Красота и здоровье

Авокадо укрепляет иммунитет и снижает риск катаракты
Еда

Рецепт яблочного пирога: как приготовить с орехами, изюмом и цельнозерновой мукой
Спорт и фитнес

Физиотерапевт Моника Салиу назвала пользу wall sit с разведением бёдер для тазового дна
Питомцы

Почему коты шумят ночью: объяснения зоопсихологов
Дом

Какие места в квартире чаще всего остаются грязными — советы клининг-специалиста
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru