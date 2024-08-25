Ошибки, которые делают 90% садоводов: как правильно обрезать листья у томатов

Когда и зачем обрезать листья у томатов

Удаление листьев у помидоров важно для здоровья растений и качества урожая. Если листья больные, жёлтые или пятнистые, их нужно обрывать сразу, чтобы предотвратить распространение болезней и улучшить циркуляцию воздуха.

Некоторые садоводы удаляют листья с целью ускорения созревания плодов. Однако, если кисть помидоров ещё зёленая, а листья уже обломаны, растение может начать преждевременно краснеть и терять вкус.

Поэтому лучше удалять листья только тогда, когда плоды в кисти начинают окрашиваться. В этом случае удаление нижних листьев помогает плодам лучше дозревать.

В жаркие годы, как этот, помидоры могут дозревать без дополнительного обрывания листьев.

Таким образом, оптимальное время для удаления листьев — когда плоды начинают окрашиваться, а не до этого. Остальные кусты оставляйте в покое, чтобы они продолжали расти и развиваться.

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