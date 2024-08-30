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Рецепт восхитительных помидоров, фаршированных баклажанами
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Как приготовить вкуснейшие помидоры, фаршированные баклажанами

Рецепт восхитительных помидоров, фаршированных баклажанами

Помидоры, фаршированные баклажанами — вкусное и полезное блюдо. Оно станет не только прекрасным перекусом, но и полноценным ужином. Рассказываем, как приготовить это блюдо.

Ингредиенты:

  • Баклажан — 1 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Помидор — 5 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Мука — 1 ст.л.
  • Майонез — 1 ст.л.
  • Подсолнечное масло — 2 ст.л.
  • Соль — по вкусу
  • Чёрный молотый перец — по вкусу

Приготовление:

  1. Нарезать баклажан соломкой, как и лук.
  2. Разрезать помидоры пополам и вынуть сердцевинки.
  3. Пропустить чеснок через пресс.
  4. На сковороду налить подсолнечное масло. Обжарить кусочки лука, а затем добавить муку и нарезанный баклажан. Готовить в течение 5 минут. После добавить майонез, сердцевинки от помидоров и чеснок. Готовить ещё 10 минут. Посолить и поперчить.
  5. Заполнить получившейся начинкой помидоры. Приятного аппетита!

Фото: freepik.com/azerbaijan_stockers

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