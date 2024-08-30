Как приготовить вкуснейшие помидоры, фаршированные баклажанами

Помидоры, фаршированные баклажанами — вкусное и полезное блюдо. Оно станет не только прекрасным перекусом, но и полноценным ужином. Рассказываем, как приготовить это блюдо.
Ингредиенты:
- Баклажан — 1 шт.
- Лук — 1 шт.
- Помидор — 5 шт.
- Чеснок — 3 зубчика
- Мука — 1 ст.л.
- Майонез — 1 ст.л.
- Подсолнечное масло — 2 ст.л.
- Соль — по вкусу
- Чёрный молотый перец — по вкусу
Приготовление:
- Нарезать баклажан соломкой, как и лук.
- Разрезать помидоры пополам и вынуть сердцевинки.
- Пропустить чеснок через пресс.
- На сковороду налить подсолнечное масло. Обжарить кусочки лука, а затем добавить муку и нарезанный баклажан. Готовить в течение 5 минут. После добавить майонез, сердцевинки от помидоров и чеснок. Готовить ещё 10 минут. Посолить и поперчить.
- Заполнить получившейся начинкой помидоры. Приятного аппетита!
Фото: freepik.com/azerbaijan_stockers
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