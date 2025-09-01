Почему одни врачи запрещают томаты, а другие называют их суперфудом

Многие годы вокруг помидоров ходят самые разные слухи: одни считают их полезными для сердца и сосудов, другие уверены, что при заболеваниях суставов их лучше избегать. В действительности всё гораздо сложнее: влияние томатов на организм зависит от конкретного диагноза и состояния здоровья.

"Обвиняемые" вещества в составе помидоров

Ревматолог Алина Молчанова объяснила, почему именно помидоры так часто оказываются под подозрением. В них действительно содержатся вещества, которые в определённых условиях могут быть нежелательны.

• Щавелевая кислота (оксалат) способна связываться с кальцием, что при тяжёлых метаболических нарушениях (ожирение, сахарный диабет, выраженные сбои обмена веществ) может приводить к образованию оксалатных камней в почках и откладываться в суставах.

• Соланин и томатин - природные алкалоиды, "защитный механизм" растений. Больше всего их в зелёных помидорах. Соланин при консервировании разрушается, поэтому солёные томаты опасности не представляют. Томатин более устойчив, но его количество в спелых плодах слишком мало, чтобы нанести вред.

Влияние на разные суставные болезни

По словам Молчановой, всё зависит от того, какое заболевание у пациента.

"У большинства людей это всё-таки артроз… На хрящевую ткань, и на артрозы непосредственно помидоры и их составляющие не влияют", — пояснила врач-ревматолог Алина Молчанова.

То есть при артрозе исключать томаты из рациона смысла нет. Совсем другое дело — артрит и подагра. Здесь алкалоиды в сочетании с пуринами, содержащимися в помидорах, могут усилить воспалительный процесс. Но для ощутимого эффекта нужно съедать по два-три килограмма недозрелых томатов ежедневно, что в обычной жизни малореально.

Единственный случай, когда даже от спелых помидоров стоит воздержаться, — это период обострения артрита или подагры.

Почему некоторым становится легче без помидоров

Иногда пациенты отмечают улучшение состояния суставов после отказа от томатов даже при умеренном их употреблении. Причину в этом видят врачи-аллергологи.

"Если есть, например, ревматоидный артрит, и при этом ещё получилось так, что обострение аллергического процесса… то вполне возможно усиление ревматологических заболеваний", — сказала врач-аллерголог Мария Польнер.

В таких случаях стоит проверить наличие аллергии на томаты.

Польза для здоровья

При отсутствии противопоказаний помидоры — ценный продукт. Они содержат ликопин, который помогает уменьшать воспаление, пектины, снижающие уровень холестерина, калий, укрепляющий сердечно-сосудистую систему, а также витамины и кислоты, полезные для обмена веществ и работы организма.

Таким образом, при артрозе бояться помидоров не нужно. При артрите или подагре важно не злоупотреблять ими, особенно в период обострения, и учитывать индивидуальную чувствительность организма.