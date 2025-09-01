Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
домашний кетчуп с помидорами
домашний кетчуп с помидорами
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:47

Почему одни врачи запрещают томаты, а другие называют их суперфудом

Ревматолог Алина Молчанова объяснила, при каких болезнях суставов нужно ограничить помидоры

Многие годы вокруг помидоров ходят самые разные слухи: одни считают их полезными для сердца и сосудов, другие уверены, что при заболеваниях суставов их лучше избегать. В действительности всё гораздо сложнее: влияние томатов на организм зависит от конкретного диагноза и состояния здоровья.

"Обвиняемые" вещества в составе помидоров

Ревматолог Алина Молчанова объяснила, почему именно помидоры так часто оказываются под подозрением. В них действительно содержатся вещества, которые в определённых условиях могут быть нежелательны.

Щавелевая кислота (оксалат) способна связываться с кальцием, что при тяжёлых метаболических нарушениях (ожирение, сахарный диабет, выраженные сбои обмена веществ) может приводить к образованию оксалатных камней в почках и откладываться в суставах.

Соланин и томатин - природные алкалоиды, "защитный механизм" растений. Больше всего их в зелёных помидорах. Соланин при консервировании разрушается, поэтому солёные томаты опасности не представляют. Томатин более устойчив, но его количество в спелых плодах слишком мало, чтобы нанести вред.

Влияние на разные суставные болезни

По словам Молчановой, всё зависит от того, какое заболевание у пациента.

"У большинства людей это всё-таки артроз… На хрящевую ткань, и на артрозы непосредственно помидоры и их составляющие не влияют", — пояснила врач-ревматолог Алина Молчанова.

То есть при артрозе исключать томаты из рациона смысла нет. Совсем другое дело — артрит и подагра. Здесь алкалоиды в сочетании с пуринами, содержащимися в помидорах, могут усилить воспалительный процесс. Но для ощутимого эффекта нужно съедать по два-три килограмма недозрелых томатов ежедневно, что в обычной жизни малореально.

Единственный случай, когда даже от спелых помидоров стоит воздержаться, — это период обострения артрита или подагры.

Почему некоторым становится легче без помидоров

Иногда пациенты отмечают улучшение состояния суставов после отказа от томатов даже при умеренном их употреблении. Причину в этом видят врачи-аллергологи.

"Если есть, например, ревматоидный артрит, и при этом ещё получилось так, что обострение аллергического процесса… то вполне возможно усиление ревматологических заболеваний", — сказала врач-аллерголог Мария Польнер.

В таких случаях стоит проверить наличие аллергии на томаты.

Польза для здоровья

При отсутствии противопоказаний помидоры — ценный продукт. Они содержат ликопин, который помогает уменьшать воспаление, пектины, снижающие уровень холестерина, калий, укрепляющий сердечно-сосудистую систему, а также витамины и кислоты, полезные для обмена веществ и работы организма.

Таким образом, при артрозе бояться помидоров не нужно. При артрите или подагре важно не злоупотреблять ими, особенно в период обострения, и учитывать индивидуальную чувствительность организма.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ортопед Гаевская: утренняя боль в пятках чаще связана с плантарным фасциитом сегодня в 15:37

Каждый шаг как пытка: болезнь, которая превращает утро в испытание

Врач объясняет, почему боль в пятках по утрам характерна для плантарного фасциита, и раскрывает методы лечения, включая консервативные и хирургические подходы.

Читать полностью » Екатерина Демьяновская: вода лучше кофе и алкоголя при полётах для снижения усталости сегодня в 10:35

Чем опасно многочасовое сидение в самолёте: врачи назвали главные риски

Невролог рассказала, как пережить многочасовой перелёт без боли и отёков. Какие привычки помогут сохранить здоровье в дороге?

Читать полностью » Гранат с косточками: польза для пищеварения, кожи и иммунитета раскрыта врачом сегодня в 10:20

Съедайте гранат каждый день: раскройте секрет крепкого здоровья и неувядающей молодости

Врач-диетолог рассказал о невероятной пользе граната для здоровья. Гранат- кладезь витаминов и микроэлементов, укрепляет иммунитет и замедляет старение!

Читать полностью » Врач Ирина Кондратенко предупредила об опасности несертифицированных канцтоваров для детей сегодня в 9:32

Красивые, но токсичные: что скрывают яркие фломастеры

Врач объяснила, какие канцтовары могут вызвать аллергию и расстройство пищеварения у детей. Как выбрать безопасные ручки и фломастеры?

Читать полностью » Как правильно принимать витамины осенью: советы терапевта для поддержания здоровья сегодня в 9:20

Осенняя хандра отступит: этот витаминный щит спасет от упадка сил – простой способ укрепить иммунитет

Осенью особенно важны витамины D, C и группы B для поддержки иммунитета и метаболизма. Узнайте, как избежать дефицита и укрепить здоровье с помощью правильного питания.

Читать полностью » Педиатр Анастасия Колчина назвала причины проблем с ЖКТ у первоклассников сегодня в 8:29

Эти продукты помогут первокласснику справиться со школьным стрессом

Врач объяснила, почему у первоклассников возникают боли в животе и потеря аппетита. Как питание и школьный стресс влияют на ЖКТ?

Читать полностью » Кофе и почки: врач объяснила, почему важно запивать кофе водой сегодня в 8:20

Вода – главный союзник кофе: раскрываем секрет здорового употребления кофейного напитка

Нефролог рассказала, как правильно пить кофе для здоровья почек. 4 чашки в день могут быть полезны, если запивать водой и пить без сахара!

Читать полностью » В Китае зафиксирована новая волна заражений лихорадкой чикунгунья сегодня в 7:26

Лихорадка, что ломает суставы: болезнь, которая превращает отдых в кошмар

Врач предупредила туристов о странах, где легко подхватить лихорадку чикунгунья. Где риск заразиться особенно высок и как защититься?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Исследования: лёгкие и тяжёлые веса одинаково развивают силу и выносливость
Еда

ГОСТ: азу по-татарски готовят из говядины с бочковыми огурцами и картофелем
Авто и мото

Суд в Калифорнии рассмотрит коллективный иск против Toyota из-за эха по Bluetooth
Красота и здоровье

Медики: корица снижает гликемический индекс продуктов и уровень холестерина
Спорт и фитнес

Какие мышцы нужно развивать для первого подтягивания — объяснили инструкторы
Еда

Национальное блюдо Центральной Азии лагман подают с лепёшкой и зелёным чаем
Питомцы

Кошки используют зрение и обоняние для идентификации владельца — данные университета
Туризм

Природные достопримечательности Абу-Даби: сафари, дайвинг и наблюдение за птицами
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru