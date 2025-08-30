Миф или реальность: могут ли томаты ухудшить состояние суставов

Многие люди опасаются томатов, считая их вредными для суставов, особенно при таких заболеваниях, как артрит и подагра. Однако, как объяснила Алина Молчанова, врач-ревматолог, это мнение не всегда обосновано. Разберемся, что на самом деле стоит учитывать при употреблении помидоров, особенно в случае проблем с суставами.

Щавелевая кислота и её влияние

Щавелевая кислота - это оксалат, который может связываться с кальцием и образовывать оксалатные камни в почках и суставах. Однако такое происходит только при серьёзных метаболических нарушениях, таких как ожирение, повышенный индекс массы тела или сахарный диабет. Для большинства людей этот фактор не является критичным, и щавелевая кислота в помидорах не приводит к серьёзным проблемам с суставами.

Соланин и томатин: природные яды

Соланин и томатин - это алкалоиды, которые защищают растение от вредителей. Они присутствуют в больших количествах в зелёных помидорах, но при их потреблении в сыром виде человек обычно не сталкивается с опасностью. Во время консервирования соланин разрушается, и соленья не представляют угрозы. Томатин более стойкий, но его количество в спелых помидорах слишком мало, чтобы вызвать вред, если не потреблять их в огромных количествах.

Артроз и артрит: влияние на суставы

Для людей с артрозом, который представляет собой дегенеративные изменения в хрящевой ткани, помидоры и их вещества не оказывают негативного воздействия. Напротив, ликопин, который содержится в томатах, может помочь уменьшить воспаление суставов.

Однако ситуация меняется при артрите или подагре. В этих воспалительных заболеваниях вещества в помидорах могут ухудшить состояние, особенно если съедать более двух-трех килограммов помидоров ежедневно, и если они ещё и недозрелые. В этом случае стоит быть осторожным, но и отказ от помидоров не обязателен, особенно если следить за их количеством.

Аллергия и воспаления

Возможно, что у некоторых людей с артритом при употреблении помидоров может возникать обострение из-за аллергии. Как объяснила Мария Польнер, врач-аллерголог, аллергия может усиливать воспаление и взаимодействовать с артритом, приводя к ухудшению состояния.

Советы по употреблению

Помидоры могут быть полезными для здоровья, благодаря ликопину, пектину, калорию и фолиевой кислоте, которые содержат значительные полезные вещества. Если у вас диагностирован артрит, лучше проконсультироваться с врачом и, возможно, сдать аллергопробы, чтобы точно понять, не вызывает ли помидор аллергическую реакцию. В большинстве случаев умеренное потребление помидоров не приведёт к проблемам, но в периоды обострения артрита лучше ограничить их количество.

Таким образом, помидоры могут принести пользу при проблемах с суставами, но важно следить за количеством потребляемых продуктов и учитывать возможные аллергические реакции. В целом, помидоры — это полезный продукт с множеством витаминов и антиоксидантов.