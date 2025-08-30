Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
домашний кетчуп с помидорами
домашний кетчуп с помидорами
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 2:01

Миф или реальность: могут ли томаты ухудшить состояние суставов

Помидоры и суставы: как ликопин помогает при артрозе и артрите

Многие люди опасаются томатов, считая их вредными для суставов, особенно при таких заболеваниях, как артрит и подагра. Однако, как объяснила Алина Молчанова, врач-ревматолог, это мнение не всегда обосновано. Разберемся, что на самом деле стоит учитывать при употреблении помидоров, особенно в случае проблем с суставами.

Щавелевая кислота и её влияние

Щавелевая кислота - это оксалат, который может связываться с кальцием и образовывать оксалатные камни в почках и суставах. Однако такое происходит только при серьёзных метаболических нарушениях, таких как ожирение, повышенный индекс массы тела или сахарный диабет. Для большинства людей этот фактор не является критичным, и щавелевая кислота в помидорах не приводит к серьёзным проблемам с суставами.

Соланин и томатин: природные яды

Соланин и томатин - это алкалоиды, которые защищают растение от вредителей. Они присутствуют в больших количествах в зелёных помидорах, но при их потреблении в сыром виде человек обычно не сталкивается с опасностью. Во время консервирования соланин разрушается, и соленья не представляют угрозы. Томатин более стойкий, но его количество в спелых помидорах слишком мало, чтобы вызвать вред, если не потреблять их в огромных количествах.

Артроз и артрит: влияние на суставы

Для людей с артрозом, который представляет собой дегенеративные изменения в хрящевой ткани, помидоры и их вещества не оказывают негативного воздействия. Напротив, ликопин, который содержится в томатах, может помочь уменьшить воспаление суставов.

Однако ситуация меняется при артрите или подагре. В этих воспалительных заболеваниях вещества в помидорах могут ухудшить состояние, особенно если съедать более двух-трех килограммов помидоров ежедневно, и если они ещё и недозрелые. В этом случае стоит быть осторожным, но и отказ от помидоров не обязателен, особенно если следить за их количеством.

Аллергия и воспаления

Возможно, что у некоторых людей с артритом при употреблении помидоров может возникать обострение из-за аллергии. Как объяснила Мария Польнер, врач-аллерголог, аллергия может усиливать воспаление и взаимодействовать с артритом, приводя к ухудшению состояния.

Советы по употреблению

Помидоры могут быть полезными для здоровья, благодаря ликопину, пектину, калорию и фолиевой кислоте, которые содержат значительные полезные вещества. Если у вас диагностирован артрит, лучше проконсультироваться с врачом и, возможно, сдать аллергопробы, чтобы точно понять, не вызывает ли помидор аллергическую реакцию. В большинстве случаев умеренное потребление помидоров не приведёт к проблемам, но в периоды обострения артрита лучше ограничить их количество.

Таким образом, помидоры могут принести пользу при проблемах с суставами, но важно следить за количеством потребляемых продуктов и учитывать возможные аллергические реакции. В целом, помидоры — это полезный продукт с множеством витаминов и антиоксидантов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Жюли Перне: регулярное очищение и лечебные шампуни помогают в борьбе с перхотью вчера в 20:39

Секреты успешной борьбы с перхотью: 4 этапа, которые изменят ваши волосы

Перхоть — проблема, знакомая многим. Узнайте 4 простых шага от трихолога для очищения кожи головы и поддержки здоровья волос.

Читать полностью » Врачи: свежевыжатые овощные соки помогают восполнить дефицит витаминов вчера в 19:27

Жидкая энергия: как стакан свежевыжатого сока запускает обмен веществ быстрее кофе

Свежевыжатые овощные соки – это не просто мода, а источник здоровья и энергии. Узнайте, как они помогают усваивать витамины и контролировать вес.

Читать полностью » Дерматологи: пересушивание и дефицит витаминов делают ногти хрупкими вчера в 18:22

Всего одна привычка превращает крепкие ногти в бумагу — многие даже не подозревают

Хрупкие и ломкие ногти — это не приговор. Узнайте простые шаги, которые помогут восстановить их здоровье и вернуть прочность.

Читать полностью » Исследование Ливерпульского университета: нехватка воды повышает уровень гормона стресса вчера в 18:12

"Топливо" для организма на исходе: как нехватка воды крадёт силы каждый день

Недостаток воды в организме может приводить к неожиданным последствиям. Устали? Тянет на сладкое? Эти 7 симптомов говорят о дефиците жидкости.

Читать полностью » Зелёный чай снижает воспаление и замедляет старение кожи вчера в 17:48

Две чашки в день — и кожа становится чище и свежее: напиток, который убирает жирный блеск лучше дорогих средств

Узнайте, как простой напиток способен стать главным секретом сияющей кожи и почему его любят не только нутрициологи, но и бьюти-эксперты.

Читать полностью » Цитрусы и йогурты: неожиданные враги здоровых зубов вчера в 17:07

Сладости не виноваты: 5 неожиданных продуктов, разрушающих зубы

Знаете ли вы, что некоторые привычные продукты могут угрожать вашим зубам? Узнайте, какие безобидные закуски могут быть причиной кариеса и как защитить эмаль.

Читать полностью » Врачи: сутулость появляется не только с возрастом, а из-за образа жизни вчера в 16:25

Одна минута в день против сутулости: метод, который работает без спортзала

Сутулость — не только возрастной признак. Узнайте, как простые упражнения и правильные привычки помогают вернуть осанке лёгкость и здоровье.

Читать полностью » Эксперты назвали шоколад и добрые дела простыми способами повысить эндорфины вчера в 16:03

Эндорфины без спортзала: 5 секретов счастья, которые легко встроить в жизнь

Узнайте, как простые привычки активизируют эндорфины и могут поднять настроение. Холодный душ, пение или шоколад - вот секреты счастья.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Эксперт "Автостата" Целиков назвал главную проблему поставок машин из Индии в Россию
Спорт и фитнес

Инструкторы акройоги Арнольд и Кулридж назвали эффективные позы для партнеров
Садоводство

Оживите свои огурцы в жару: техника сухого полива для стимуляции роста и защиты от перегрева
Дом

Уход за пылесосом: как избежать поломки и продлить срок службы устройства
Садоводство

Винная бутылка используется как система капельного полива для растений
Спорт и фитнес

Рекомендации кардиолога по безопасным уровням пульса во время упражнений
Спорт и фитнес

Рывок со штангой: программа силовой тренировки на 5 подходов по 2 повторения
Наука и технологии

В Перу археологи Папского католического университета нашли фреску возрастом 3000 лет
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru