Почему помидоры неожиданно начинают трескаться на кусте и что с этим делать?

Многих огородников огорчает, когда помидоры неожиданно начинают трескаться прямо на кусте. Это не только портит внешний вид плодов, но и подвергает их риску загнивания и болезней. Давайте разберёмся, в чём причина этого явления и как с ним справиться.

Причины растрескивания помидоров

Основных причин, по которым помидоры трескаются на грядках, несколько:

Неравномерный полив. Если грунт под кустами то пересыхает, то резко увлажняется, это приводит к растрескиванию плодов. Необходим равномерный и умеренный полив. Переизбыток азотных удобрений. Чрезмерное внесение азота стимулирует бурный рост ботвы в ущерб плодам. Поэтому важно соблюдать дозировки удобрений. Чередование жары и дождей. Резкие перепады влажности и температур также провоцируют растрескивание помидоров. Некорректная обрезка. Если неправильно формировать куст, это нарушит движение соков и приведет к трещинам.

Профилактика и борьба с растрескиванием

Чтобы предотвратить растрескивание помидоров, придерживайтесь нескольких правил:

Организуйте равномерный и умеренный полив. Не допускайте резких перепадов влажности. Вносите органические удобрения, а минеральные используйте сбалансированные составы с преобладанием калия. Своевременно формируйте кусты, удаляя лишние побеги и листья. Укрывайте грядки мульчей, чтобы предотвратить резкие перепады температуры и влажности.

Если плоды все же начали трескаться, поспешите их собрать. Поврежденные помидоры быстро загнивают, поэтому лучше использовать их в первую очередь.

Фото: Amadalvarez.