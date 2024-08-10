Почему помидоры неожиданно начинают трескаться на кусте и что с этим делать?

Многих огородников огорчает, когда помидоры неожиданно начинают трескаться прямо на кусте. Это не только портит внешний вид плодов, но и подвергает их риску загнивания и болезней. Давайте разберёмся, в чём причина этого явления и как с ним справиться.
Причины растрескивания помидоров
Основных причин, по которым помидоры трескаются на грядках, несколько:
- Неравномерный полив. Если грунт под кустами то пересыхает, то резко увлажняется, это приводит к растрескиванию плодов. Необходим равномерный и умеренный полив.
- Переизбыток азотных удобрений. Чрезмерное внесение азота стимулирует бурный рост ботвы в ущерб плодам. Поэтому важно соблюдать дозировки удобрений.
- Чередование жары и дождей. Резкие перепады влажности и температур также провоцируют растрескивание помидоров.
- Некорректная обрезка. Если неправильно формировать куст, это нарушит движение соков и приведет к трещинам.
Профилактика и борьба с растрескиванием
Чтобы предотвратить растрескивание помидоров, придерживайтесь нескольких правил:
- Организуйте равномерный и умеренный полив. Не допускайте резких перепадов влажности.
- Вносите органические удобрения, а минеральные используйте сбалансированные составы с преобладанием калия.
- Своевременно формируйте кусты, удаляя лишние побеги и листья.
- Укрывайте грядки мульчей, чтобы предотвратить резкие перепады температуры и влажности.
Если плоды все же начали трескаться, поспешите их собрать. Поврежденные помидоры быстро загнивают, поэтому лучше использовать их в первую очередь.
Фото: Amadalvarez.
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